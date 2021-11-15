zРадио написав:Ну что, антиваксы? За 1000 грн поборетесь, или принципы важнее?
Уступаю в пользу бедным П.С. Пряма мова Зеленського: "Кожен, хто отримав, два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток "Дія". Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж – на початку 2022 року.
Не бедным, а умным. 1000 грн - это просто приятный бонус, который я, например, и сам не возьму, поскольку не нуждаюсь. Но для "принципиальных" (а на самом деле сумасбродных) вильнолюдов, которые не любят кнут, а любят пряник, это должно стать мотиватором
Вкладчик1234 написав:Igneus, кстати, а как попасть на суд по ковид-протоколу, если нет "сертификата"? Пускают?
Сегодня был на заседании в Киевском апелляционном суде - в маске и с измерением температуры судебной охраной, но без сертификата. Судебная охрана и судьи сертификат у меня не требовали, поскольку процессуальные кодексы об этом молчат. Кроме того, судьи уже знают, что Конвенция гарантирует не право на личное присутствие в суде, как таковое, а право эффективно представить свое дело в суде в условиях равенства сторон. Наконец, после нескольких промахов судов даже осужденным гарантируется право на участие в судебных заседаниях не только в уголовных, но уже и в гражданских делах.
fler написав:Уступаю в пользу бедным П.С. Пряма мова Зеленського: "Кожен, хто отримав, два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток "Дія". Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж – на початку 2022 року.
Не бедным, а умным. 1000 грн - это просто приятный бонус, который я, например, и сам не возьму, поскольку не нуждаюсь. Но для "принципиальных" (а на самом деле сумасбродных) вильнолюдов, которые не любят кнут, а любят пряник, это должно стать мотиватором
Это вы счас пенсов так обозвали? Именно они самые нуждающиеся и самые непривитые.
Цитрин написав:За август 2021 по ковиду 782 / 41342500 = 0.0018% За август 2021 по гриппу 733 / 41342500 = 0.0017%
Та давайте за январь 2019 года, глядишь , еще интереснее будет.
Цитрин написав:так не все-же одновременно переболеют, это процесс длительный, растянутый во времени.
Без локдаунов , против которых вы категорично против, он довольно скоротечный. Можно и по 25 тысяч в месяц успевать зарывать , уже показали как.
Цитрин написав:За август как видим 782 жмура, а от гриппа за тот-же август 733 жмура... Последний раз редактировалось Цитрин Пн 15
А за октябрь все так же соотношение? А за апрель? А за весь 2020 год? А за 10 месяцев 2021 года? А рост в 2020 году в 1.8 раза гриппа+ пневмонии (помимо отдельно появившегося Ковид) ни на что не наталкивает?? А это ни на что не наталкивает??
Так может надо замолчать о гриппе с его 5-6 тысяч в любой доковидный год, и глянуть на 2021 год,где получим + 70..80 тысяч смертей.
zРадио написав:То ли оппоненты не могут понять, что анализ "было vs стало" в силу наличия внешних факторов является ничтожным, и нужно сравнивать "как есть с вакцинацией vs как было бы без вакцинации", то ли сознательно манипулируют.
принесите же нам наконец данные, которые можно сравнить!
Hotab написав:Без локдаунов , против которых вы категорично против, он довольно скоротечный.
Я не против локдаунов, если это действительно нужно то я за. Но локдаун должен быть одинаков для всех в равной мере, независимо от цвета штанов и наличия колокольчика в носу. А иначе это будет не локдаун а банальная дискриминация, не ограничивающая распространение инфекции.