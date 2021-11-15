Додано: Пон 15 лис, 2021 20:32

Цитрин написав: За август 2021 по ковиду 782 / 41342500 = 0.0018%

За август 2021 по гриппу 733 / 41342500 = 0.0017% За август 2021 по ковиду 782 / 41342500 = 0.0018%За август 2021 по гриппу 733 / 41342500 = 0.0017%

Цитрин написав: так не все-же одновременно переболеют, это процесс длительный, растянутый во времени. так не все-же одновременно переболеют, это процесс длительный, растянутый во времени.

Цитрин написав: За август как видим 782 жмура, а от гриппа за тот-же август 733 жмура...

Последний раз редактировалось Цитрин Пн 15 За август как видим 782 жмура, а от гриппа за тот-же август 733 жмура...Последний раз редактировалось Цитрин Пн 15

Цитрин написав: Возьмем август 2021 года:



Грипп 733 = 100%

Ковид 782 = 106%

Онкология 6233 = 850% Возьмем август 2021 года:Грипп 733 = 100%Ковид 782 = 106%Онкология 6233 = 850%

Та давайте за январь 2019 года,глядишь , еще интереснее будет.Без локдаунов , против которых вы категорично против, он довольно скоротечный. Можно и по 25 тысяч в месяц успевать зарывать , уже показали как.А за октябрь все так же соотношение? А за апрель? А за весь 2020 год? А за 10 месяцев 2021 года?А рост в 2020 году в 1.8 раза гриппа+ пневмонии (помимо отдельно появившегося Ковид) ни на что не наталкивает??А это ни на что не наталкивает??Так может надо замолчать о гриппе с его 5-6 тысяч в любой доковидный год, и глянуть на 2021 год,где получим + 70..80 тысяч смертей.А возьмём октябрь 2021 там какие %%, а??Тут рыбу завернем??