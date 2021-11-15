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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:18

  Hotab написав:Вы в своем уме?? Где вы на моей картинке увидели цифру ковида?? Там грипп + пневмония.


Пардон, прошу прощения, не заметил, что ковид выделили в отдельную категорию от пневмонии.

За август 2021 по ковиду 782 / 41342500 = 0.0018%
За август 2021 по гриппу 733 / 41342500 = 0.0017%

Итого: 0.0018% (грипп+пневмония) vs 0.0017% (ковид)

  Hotab написав:А вы же нам писали , что переболеют все?? Хоть колись, хоть закрывайся.
Ну так вот вам 300+ тысяч жмуров. Против 6 тысяч грипп.


так не все-же одновременно переболеют, это процесс длительный, растянутый во времени. За август как видим 782 жмура, а от гриппа за тот-же август 733 жмура...
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 15 лис, 2021 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:18

  fler написав:
  zРадио написав:Ну что, антиваксы? За 1000 грн поборетесь, или принципы важнее? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Уступаю в пользу бедным :mrgreen:
П.С. Пряма мова Зеленського: "Кожен, хто отримав, два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток "Дія".
Програма стартує 19 грудня.
До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж – на початку 2022 року.


Не бедным, а умным. 1000 грн - это просто приятный бонус, который я, например, и сам не возьму, поскольку не нуждаюсь. Но для "принципиальных" (а на самом деле сумасбродных) вильнолюдов, которые не любят кнут, а любят пряник, это должно стать мотиватором
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:20

  Вкладчик1234 написав:Igneus, кстати, а как попасть на суд по ковид-протоколу, если нет "сертификата"? Пускают?

Сегодня был на заседании в Киевском апелляционном суде - в маске и с измерением температуры судебной охраной, но без сертификата. Судебная охрана и судьи сертификат у меня не требовали, поскольку процессуальные кодексы об этом молчат.
Кроме того, судьи уже знают, что Конвенция гарантирует не право на личное присутствие в суде, как таковое, а право эффективно представить свое дело в суде в условиях равенства сторон.
Наконец, после нескольких промахов судов даже осужденным гарантируется право на участие в судебных заседаниях не только в уголовных, но уже и в гражданских делах.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:23

  zРадио написав:
  fler написав:Уступаю в пользу бедным :mrgreen:
П.С. Пряма мова Зеленського: "Кожен, хто отримав, два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток "Дія".
Програма стартує 19 грудня.
До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж – на початку 2022 року.


Не бедным, а умным. 1000 грн - это просто приятный бонус, который я, например, и сам не возьму, поскольку не нуждаюсь. Но для "принципиальных" (а на самом деле сумасбродных) вильнолюдов, которые не любят кнут, а любят пряник, это должно стать мотиватором


Это вы счас пенсов так обозвали? :lol: Именно они самые нуждающиеся и самые непривитые.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:29

Используя ссылку: https://index.minfin.com.ua/reference/p ... aths/2021/

Можно сравнить количество смертей от гриппа, от ковида и от онкологии за один и тот-же период. Для удобства сравнения пересчитаем в проценты, взяв грипп за 100%.

Возьмем август 2021 года:

Грипп 733 = 100%
Ковид 782 = 106%
Онкология 6233 = 850%
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:32

  fler написав:Это вы счас пенсов так обозвали? :lol: Именно они самые нуждающиеся и самые непривитые.


Вы читаете только то, что служит вашей гаденькой цели искажать реальность :mrgreen: Имелось в виду решительно другое! И я даже не считаю нужным развивать ответ - итак понятно
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:32

  Hotab написав:Сейчас 150 за полмесяца, было 450 за месяц.

Шах и мат Ромкам. Ужасно болеют, но умирать не хотят. Чтоб такое то вакцына вбывця не работает?))

шахматист, у них 445 за октябрь 2021
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

:!:
  Цитрин написав:За август 2021 по ковиду 782 / 41342500 = 0.0018%
За август 2021 по гриппу 733 / 41342500 = 0.0017%

Та давайте за январь 2019 года,
глядишь , еще интереснее будет.


  Цитрин написав:так не все-же одновременно переболеют, это процесс длительный, растянутый во времени.

Без локдаунов , против которых вы категорично против, он довольно скоротечный. Можно и по 25 тысяч в месяц успевать зарывать , уже показали как.

  Цитрин написав:За август как видим 782 жмура, а от гриппа за тот-же август 733 жмура...
Последний раз редактировалось Цитрин Пн 15

А за октябрь все так же соотношение? А за апрель? А за весь 2020 год? А за 10 месяцев 2021 года?
А рост в 2020 году в 1.8 раза гриппа+ пневмонии (помимо отдельно появившегося Ковид) ни на что не наталкивает??
А это ни на что не наталкивает??

Зображення

Так может надо замолчать о гриппе с его 5-6 тысяч в любой доковидный год, и глянуть на 2021 год,где получим + 70..80 тысяч смертей.

  Цитрин написав:Возьмем август 2021 года:

Грипп 733 = 100%
Ковид 782 = 106%
Онкология 6233 = 850%

А возьмём октябрь 2021 там какие %%, а??
Тут рыбу завернем??
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:37

  zРадио написав:То ли оппоненты не могут понять, что анализ "было vs стало" в силу наличия внешних факторов является ничтожным, и нужно сравнивать "как есть с вакцинацией vs как было бы без вакцинации", то ли сознательно манипулируют.

принесите же нам наконец данные, которые можно сравнить!
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:39

  Hotab написав:Без локдаунов , против которых вы категорично против, он довольно скоротечный.


Я не против локдаунов, если это действительно нужно то я за. Но локдаун должен быть одинаков для всех в равной мере, независимо от цвета штанов и наличия колокольчика в носу. А иначе это будет не локдаун а банальная дискриминация, не ограничивающая распространение инфекции.
Цитрин
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П'ят 12 лис, 2021 11:13
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