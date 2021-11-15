ЛАД написав:

Дэниэл Эндрюс сообщил, что локдаун в штате закончится в 23:59 21 октября.

В австралийском Сиднее отменяют 4-месячный карантин

В Виктории, втором по численности населения штате страны, который находится в шестой изоляции с начала пандемии

26 октября (2020года) власти Австралии объявили, что Мельбурн, второй по величине город страны и бывший главный на континенте очаг болезни, наконец выходит из карантина. Локдаун в Мельбурне действовал почти четыре месяца – и он был невероятно жестким. Премьер-министр штата Виктория, столицей которого является Мельбурн, Дэниел Эндрюс заявил, что с полуночи 27 октября здесь открываются все магазины, рестораны, кафе и бары, разрешены занятия спортом на открытом воздухе. Решение принято после того, как 26 октября в штате не зарегистрировали ни одного нового случая заражения и тем более летального исхода. С 9 ноября отменяются ограничения на передвижение в пределах 25 километров от дома для жителей Мельбурна. Им также разрешат выезжать из города в другие части штата.

По Австралии, что сходу попалось:Таким образом, условия карантина в Австрали менялись и меняются. И нельзя говорить, что они были постоянными.Будет время, поищу более ранние сообщения.P s. Вот ещё:Вообще, очень рекомендую почитать всю статью нашим правозащитникам" и, в частности, флаю.P.p.s. Ромасик, может, извинитесь за "очередное враньё"?Хотя это вряд ли.