ЛАД написав:От Вас с ромасиком дезы на порядок больше . Основное у меня были цифры заболеваемости и смертности. Там есть хоть капля дезинформации?
А насчёт режима в Австралии проверю, какие-то послабления, вроде, были.
да, проверьте, и покажите хоть от дезу от меня. А потом продолжите свое нытье
ЛАД написав:
Ромасик написав:...... очередное вранье, она как была закрытой так и есть. ....
Ромочка, новая тактика? Не получается оспорить аргументы, надо охаять оппонента? Много Вы от меня "вранья" видели? Вы на Фейсбуке так же "гоняли ковидчиков"? Тогда не удивительно, что пришлось оттуда сбежать.
Цитрин написав:Но локдаун должен быть одинаков для всех в равной мере, независимо от цвета штанов и наличия колокольчика в носу. А иначе это будет не локдаун а банальная дискриминация, не ограничивающая распространение инфекции.
Вы же сделали ВЫБОР, к чему теперь эта мелочность, типа "их тоже закройте а то мне обидно"
Hotab написав:А возьмём октябрь 2021 там какие %%, а??
за октябрь пока данных нет. Но я и не оспариваю, что в какие-то моменты картина может меняться.
Например, побежали люди в поликлинику на прививки, чтобы сертификаты получить, заразились там от ковидников и понесли в массы. Отсюда высокий кратковременный всплеск. Причиной которого стали по сути сертификатные ограничения.
Таким образом, после ввода сертификатных ограничений, можно предположить всплеск смертей от ковида.
Впрочем, не будем гадать, появятся данные за октябрь - посмотрим...
26 октября (2020года) власти Австралии объявили, что Мельбурн, второй по величине город страны и бывший главный на континенте очаг болезни, наконец выходит из карантина. Локдаун в Мельбурне действовал почти четыре месяца – и он был невероятно жестким. Премьер-министр штата Виктория, столицей которого является Мельбурн, Дэниел Эндрюс заявил, что с полуночи 27 октября здесь открываются все магазины, рестораны, кафе и бары, разрешены занятия спортом на открытом воздухе. Решение принято после того, как 26 октября в штате не зарегистрировали ни одного нового случая заражения и тем более летального исхода. С 9 ноября отменяются ограничения на передвижение в пределах 25 километров от дома для жителей Мельбурна. Им также разрешат выезжать из города в другие части штата.
Пенсионер написав:В цьому році вже померло більше 51 млн. населення на Землі. Так що цифра в 50 млн. не така вже і жахлива, тим більше що народилось в цьому році 122 млн. Сьогодні вакцинували тата 84 роки йому. Сам не планую, бо двічі перехворів на кшалт грипу.