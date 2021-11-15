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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43344335433643374338>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:40

  ЛАД написав:От Вас с ромасиком дезы на порядок больше .
Основное у меня были цифры заболеваемости и смертности. Там есть хоть капля дезинформации?

А насчёт режима в Австралии проверю, какие-то послабления, вроде, были.

да, проверьте, и покажите хоть от дезу от меня. А потом продолжите свое нытье
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:......
очередное вранье, она как была закрытой так и есть.
....

Ромочка, новая тактика?
Не получается оспорить аргументы, надо охаять оппонента?
Много Вы от меня "вранья" видели?
Вы на Фейсбуке так же "гоняли ковидчиков"? Тогда не удивительно, что пришлось оттуда сбежать.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:41

  Цитрин написав:Но локдаун должен быть одинаков для всех в равной мере, независимо от цвета штанов и наличия колокольчика в носу. А иначе это будет не локдаун а банальная дискриминация, не ограничивающая распространение инфекции.


Вы же сделали ВЫБОР, к чему теперь эта мелочность, типа "их тоже закройте а то мне обидно"
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:42

  Ромасик написав:шахматист, у них 445 за октябрь 2021

То есть не выше, чем до вакцинации? То есть имеем взрывной рост случаев (из-за послабления ограничений) , но не имеем роста смертей??
Уже отменяем зраду?? :lol:

"Вакцинированная Австралия" оказалась совсем не "ужас-ужас"?))

Вот и дэза. Вернее манипуляция.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:44

  Hotab написав:А возьмём октябрь 2021 там какие %%, а??


за октябрь пока данных нет. Но я и не оспариваю, что в какие-то моменты картина может меняться.

Например, побежали люди в поликлинику на прививки, чтобы сертификаты получить, заразились там от ковидников и понесли в массы. Отсюда высокий кратковременный всплеск. Причиной которого стали по сути сертификатные ограничения.

Таким образом, после ввода сертификатных ограничений, можно предположить всплеск смертей от ковида.

Впрочем, не будем гадать, появятся данные за октябрь - посмотрим...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:47

  ЛАД написав:По Австралии, что сходу попалось:
Дэниэл Эндрюс сообщил, что локдаун в штате закончится в 23:59 21 октября.

https://hromadske.ua/ru/posts/lokdaun-v-avstralijskom-melburne-dlitsya-uzhe-okolo-260-dnej-nakonec-ego-otmenyat
В австралийском Сиднее отменяют 4-месячный карантин

https://ru.euronews.com/2021/10/11/nib-australia-sydney-end-of-lockdown
В Виктории, втором по численности населения штате страны, который находится в шестой изоляции с начала пандемии

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/30/7305405/
Таким образом, условия карантина в Австрали менялись и меняются. И нельзя говорить, что они были постоянными.
Будет время, поищу более ранние сообщения.

P s. Вот ещё:
26 октября (2020года) власти Австралии объявили, что Мельбурн, второй по величине город страны и бывший главный на континенте очаг болезни, наконец выходит из карантина. Локдаун в Мельбурне действовал почти четыре месяца – и он был невероятно жестким. Премьер-министр штата Виктория, столицей которого является Мельбурн, Дэниел Эндрюс заявил, что с полуночи 27 октября здесь открываются все магазины, рестораны, кафе и бары, разрешены занятия спортом на открытом воздухе. Решение принято после того, как 26 октября в штате не зарегистрировали ни одного нового случая заражения и тем более летального исхода. С 9 ноября отменяются ограничения на передвижение в пределах 25 километров от дома для жителей Мельбурна. Им также разрешат выезжать из города в другие части штата.

https://www.svoboda.org/a/30914468.html
Вообще, очень рекомендую почитать всю статью нашим правозащитникам" и, в частности, флаю.

P.p.s. Ромасик, может, извинитесь за "очередное враньё"?
Хотя это вряд ли.

пик волны у них был 15 октября, а у вас самая ранняя дата снятия ограничений - 21 октября и до 9 ноября. То есть на волну они взошли при полном карантине. Ллогика?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:50

  Hotab написав:
  Ромасик написав:шахматист, у них 445 за октябрь 2021

То есть не выше, чем до вакцинации? То есть имеем взрывной рост случаев (из-за послабления ограничений) , но не имеем роста смертей??
Уже отменяем зраду?? :lol:

"Вакцинированная Австралия" оказалась совсем не "ужас-ужас"?))

Вот и дэза. Вернее манипуляция.

имеем взрывное воздействие экспериментальной вакцины. И бред о послаблениях не стоит нести по причине указанной выше.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Впрочем, не будем гадать, появятся данные за октябрь - посмотрим...

Так не выйдет съехать.
У нас "появились" за апрель. И не только.
Зображення


Зображення

Взлет в такие месяцы ССЗ вам надо показывать, или вы и дальше будете рассказывать, что 6 тысяч онко в месяц - это страшнее ковида??
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:52

  Пенсионер написав:В цьому році вже померло більше 51 млн. населення на Землі. Так що цифра в 50 млн. не така вже і жахлива, тим більше що народилось в цьому році 122 млн.
Сьогодні вакцинували тата 84 роки йому. Сам не планую, бо двічі перехворів на кшалт грипу.

то вы вакс или антивакс? :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:53

  Ромасик написав:То есть на волну они взошли при полном карантине. Ллогика?

Как раз таки логика.

Мы сейчас только прошли пик, и начинаем снимать ограничения.

Ммммозг включайте, Роман.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:56

  Вкладчик1234 написав:Igneus, кстати, а как попасть на суд по ковид-протоколу, если нет "сертификата"? Пускают?

судьи даже без намордников ходят.
Ромасик
 
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