vitaliian написав:

Не хочу перечитывать всю ветку спрошу о том о чем возможно уже писали, как можно проверить достоверность ковид сертификата например на транспорте (троллейбус трамвай)? Я так понимаю без сканера qr кодов подключенному к общей базе МОЗ никак. Например проводники вагонов перестали сканировать qr коды на проездных билетах, видимо в виду бесполезности этого действия.Отсюда 2й вопрос как бороться с подделками? К чему я веду к тому что технология отслеживания вакцинированных настолько несовершенна что под вопросом её эффективность. В течении месяца антиваксеры подделают себе сертификаты и вся эта возня "вакцинированным везде у нас дорога" сойдет на нет.