|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лис, 2021 20:57
Hotab написав: Ромасик написав:
То есть на волну они взошли при полном карантине. Ллогика?
Как раз таки логика.
Мы сейчас только прошли пик, и начинаем снимать ограничения.
Ммммозг включайте, Роман.
какая разница, что вы там прошли. Я об австралийском чуде.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3404
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 724 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 20:58
vitaliian написав:
Не хочу перечитывать всю ветку спрошу о том о чем возможно уже писали, как можно проверить достоверность ковид сертификата например на транспорте (троллейбус трамвай)? Я так понимаю без сканера qr кодов подключенному к общей базе МОЗ никак. Например проводники вагонов перестали сканировать qr коды на проездных билетах, видимо в виду бесполезности этого действия.
Отсюда 2й вопрос как бороться с подделками? К чему я веду к тому что технология отслеживания вакцинированных настолько несовершенна что под вопросом её эффективность. В течении месяца антиваксеры подделают себе сертификаты и вся эта возня "вакцинированным везде у нас дорога" сойдет на нет.
вы для себя или для друга интересуетесь?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3404
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 724 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 20:59
IgA написав:
Вы же сделали ВЫБОР, к чему теперь эта мелочность, типа "их тоже закройте а то мне обидно"
Это не мелочность, а суровые требования карантинных мер. Это очень печально, если Вы не понимаете, почему во время карантина ограничения должны применяться ко всем одинаково строго
, независимо от блата, связей и сертификатов.
Вы себе представляете, чтобы во время эпидемии чумы некоторых по блату выпускали погулять из бокса инфекционки, чтобы они могли потусить на вечеринках?
Востаннє редагувалось Цитрин
в Пон 15 лис, 2021 21:04, всього редагувалось 3 разів.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 601
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:00
Ромасик написав:
Я об австралийском чуде
И выглядит оно так:
"Ужас-ужас, болеют". Болеют ,но смертность на уровне "ниже гриппа". Благодаря тотальной вакцинации.
Украина имея в 1.5 раза больше населения , имеет в 25 раз больше жмуров. Потому что особый путь. Ромка сказал мы без вакцинации умеем. И в Украине у него ужаса нет. Он в Австралии.
Потому что привитая
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 15 лис, 2021 21:01, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5540
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 1504 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:01
за 5000. 2500 доктору и 2500 мне. За 1000 сами колитесь
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3404
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 724 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:02
Hotab написав: Ромасик написав:
Я об австралийском чуде
И выглядит оно так:
"Ужас-ужас, болеют". Болеют ,но смертность на уровне "ниже гриппа". Благодаря тотальной вакцинации.
Украина имея в 1.5 раза больше населения , имеет в 25 раз больше жмуров. Потому что особый путь. Ромка сказал мы без вакцинации умеем. И в Украине у него ужаса нет. Он в Австралии.
Потому что привитая
в Украине проходной двор - а там строжайший карантин на острове. И откуда там взялся вирус? Неужто непорочное зачатие?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3404
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 724 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:03
Ромасик написав:
за 5000. 2500 доктору и 2500 мне. За 1000 сами колитесь
Математика по антиваксовски:
- не получу 1000
- заплачу за липовую справочку 5000
- если попадусь, заплачу всем подряд чтоб не сесть несколько куе.
Красавчик,бизнесмен от бога)))
Ромасик написав:
И откуда там взялся вирус?
Бризом нанесло?
Спроси у друга вкладчика, может пылеваябуря была.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5540
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 1504 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:05
Цитрин написав:
Это не мелочность, суровые требования карантинных мер. Это очень печально, если Вы не понимаете, почему во время карантина ограничения должны применяться ко всем одинаково строго, независимо от блата, связей и сертификатов.
Уже приводил тут статью с доказательствами что вакцинированные болеют реже и даже если заболели переносят меньше, Вы похоже забыли слегка.
Цитрин написав:
Но я вообще не вижу даже предпосылок для жесткого карантина. И не считаю болезнь серьёзной.
Да и с логикой у Вас немного нелады
-
IgA
-
-
- Повідомлень: 988
- З нами з: 02.07.15
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:06
Цитрин написав:
чтобы во время эпидемии чумы некоторых по блату выпускали погулять из бокса инфекционки, чтобы они могли потусить на вечеринках?
А вы представляете, что во время чумы 20 века нкотрые ещё и занимаются сексом!! Потому что в защите.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5540
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 1504 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:09
Hotab написав:
Математика по антиваксовски:
- не получу 1000
- заплачу за липовую справочку 5000
- если попадусь, заплачу всем подряд чтоб не сесть несколько куе.
Красавчик,бизнесмен от бога)))
логика у бета-тестера как всегда хромает.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3404
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 724 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7852
|12994213
|
П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ
|