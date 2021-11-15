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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4335433643374338>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:57

  Hotab написав:
  Ромасик написав:То есть на волну они взошли при полном карантине. Ллогика?

Как раз таки логика.

Мы сейчас только прошли пик, и начинаем снимать ограничения.

Ммммозг включайте, Роман.

какая разница, что вы там прошли. Я об австралийском чуде.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:58

  vitaliian написав:Не хочу перечитывать всю ветку спрошу о том о чем возможно уже писали, как можно проверить достоверность ковид сертификата например на транспорте (троллейбус трамвай)? Я так понимаю без сканера qr кодов подключенному к общей базе МОЗ никак. Например проводники вагонов перестали сканировать qr коды на проездных билетах, видимо в виду бесполезности этого действия.

Отсюда 2й вопрос как бороться с подделками? К чему я веду к тому что технология отслеживания вакцинированных настолько несовершенна что под вопросом её эффективность. В течении месяца антиваксеры подделают себе сертификаты и вся эта возня "вакцинированным везде у нас дорога" сойдет на нет.

вы для себя или для друга интересуетесь?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:59

  IgA написав:Вы же сделали ВЫБОР, к чему теперь эта мелочность, типа "их тоже закройте а то мне обидно"


Это не мелочность, а суровые требования карантинных мер. Это очень печально, если Вы не понимаете, почему во время карантина ограничения должны применяться ко всем одинаково строго, независимо от блата, связей и сертификатов.

Вы себе представляете, чтобы во время эпидемии чумы некоторых по блату выпускали погулять из бокса инфекционки, чтобы они могли потусить на вечеринках?
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 15 лис, 2021 21:04, всього редагувалось 3 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Я об австралийском чуде

И выглядит оно так:
"Ужас-ужас, болеют". Болеют ,но смертность на уровне "ниже гриппа". Благодаря тотальной вакцинации.

Украина имея в 1.5 раза больше населения , имеет в 25 раз больше жмуров. Потому что особый путь. Ромка сказал мы без вакцинации умеем. И в Украине у него ужаса нет. Он в Австралии. :lol:
Потому что привитая :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:01

  zРадио написав:Ну что, антиваксы? За 1000 грн поборетесь, или принципы важнее? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

за 5000. 2500 доктору и 2500 мне. За 1000 сами колитесь :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:02

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Я об австралийском чуде

И выглядит оно так:
"Ужас-ужас, болеют". Болеют ,но смертность на уровне "ниже гриппа". Благодаря тотальной вакцинации.

Украина имея в 1.5 раза больше населения , имеет в 25 раз больше жмуров. Потому что особый путь. Ромка сказал мы без вакцинации умеем. И в Украине у него ужаса нет. Он в Австралии. :lol:
Потому что привитая :lol:

в Украине проходной двор - а там строжайший карантин на острове. И откуда там взялся вирус? Неужто непорочное зачатие?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:03

  Ромасик написав:
  zРадио написав:Ну что, антиваксы? За 1000 грн поборетесь, или принципы важнее? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

за 5000. 2500 доктору и 2500 мне. За 1000 сами колитесь :lol:


Математика по антиваксовски:

- не получу 1000
- заплачу за липовую справочку 5000
- если попадусь, заплачу всем подряд чтоб не сесть несколько куе.

Красавчик,бизнесмен от бога)))


  Ромасик написав:И откуда там взялся вирус?

Бризом нанесло?

Спроси у друга вкладчика, может пылеваябуря была.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:05

  Цитрин написав:Это не мелочность, суровые требования карантинных мер. Это очень печально, если Вы не понимаете, почему во время карантина ограничения должны применяться ко всем одинаково строго, независимо от блата, связей и сертификатов.


Уже приводил тут статью с доказательствами что вакцинированные болеют реже и даже если заболели переносят меньше, Вы похоже забыли слегка.

  Цитрин написав:Но я вообще не вижу даже предпосылок для жесткого карантина. И не считаю болезнь серьёзной.

Да и с логикой у Вас немного нелады
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:чтобы во время эпидемии чумы некоторых по блату выпускали погулять из бокса инфекционки, чтобы они могли потусить на вечеринках?


А вы представляете, что во время чумы 20 века нкотрые ещё и занимаются сексом!! Потому что в защите. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:09

  Hotab написав:Математика по антиваксовски:

- не получу 1000
- заплачу за липовую справочку 5000
- если попадусь, заплачу всем подряд чтоб не сесть несколько куе.

Красавчик,бизнесмен от бога)))

логика у бета-тестера как всегда хромает.
Ромасик
 
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