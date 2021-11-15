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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:12
Hotab написав:
Взлет в такие месяцы ССЗ вам надо показывать, или вы и дальше будете рассказывать, что 6 тысяч онко в месяц - это страшнее ковида??
Это кратковременный выброс, который существенно не влияет на среднестатистическую картину. Вполне вероятно, что он связан с ошибкой подсчета или инными искусственными факторами.
А вот по онкологии стабильно более 6 тысяч каждый месяц идёт...
Если не догадываетесь что будет страшнее в среднем, можете применить ФНЧ (например скользящее среднее) к выборкам и сравнить результаты.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 21:16
Пенсионер написав: Ukrainian написав: Цитрин написав:
Как с гриппом борятся?
А як з іспанським грипом боролись?
Хвороба: Грип
Смертей: 17–50 млн. (оцінено)
Вірус: H1N1
Дата: січень 1918 — грудень 1920
В цьому році вже померло більше 51 млн. населення на Землі. Так що цифра в 50 млн. не така вже і жахлива, тим більше що народилось в цьому році 122 млн.
Сьогодні вакцинували тата 84 роки йому. Сам не планую, бо двічі перехворів на кшалт грипу.
В відсотках потрібно рахувати.
В 1918 населення планети яке було ?
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Додано: Пон 15 лис, 2021 21:18
Всех вакцинашек, поздравляю с праздником!!!
1000! целая штука привалила)
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Додано: Пон 15 лис, 2021 21:19
Щось не зовсім зрозуміле з солодкою тисячєю. 6 млрд на всіх не вистачить, а пенсіонерам, яких треба вакцинувати в першу чергу, спортзали і театри не дуже цікаві. Їм би налом, або, хоча б передвиборчий пакет на пункті вакцинації - літр олії, кіло гречки і цукру. І дешевше, і дієвіше...
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Додано: Пон 15 лис, 2021 21:20
З.Ы.
и врачей поздравляю! платёжеспособный клиент попрёт)
ЗюЗю
300 человек * 500 грн = 150К
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