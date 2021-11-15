Додано: Пон 15 лис, 2021 21:28

IgA написав: Уже приводил тут статью с доказательствами что вакцинированные болеют реже и даже если заболели переносят меньше, Вы похоже забыли слегка. Уже приводил тут статью с доказательствами что вакцинированные болеют реже и даже если заболели переносят меньше, Вы похоже забыли слегка.

Вот в этом и заключается Ваша ошибка.То что он реже разносит инфекцию мы уже обсуждали и графики говорят об обратном. Но не в этом суть.Дело в том, что один инфицированный, которому разрешили класть на карантин болт с помощью сертификата, заразит всех гораздо быстрей, чем 10 человек сидящих на карантине без сертификатов. И это несмотря на то, что из этих 10 человек 9 будут заражены.Разрешив класть маленькую ложку дёгтя в бочку мёда, Вы тем самым испортили весь мёд в бочке.Ответьте на простой вопрос, почему с сертификатом можно разносить инфекцию, а без сертификата нельзя. Где в этом логика?