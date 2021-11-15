|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:12
Hotab написав:
Взлет в такие месяцы ССЗ вам надо показывать, или вы и дальше будете рассказывать, что 6 тысяч онко в месяц - это страшнее ковида??
Это кратковременный выброс, который существенно не влияет на среднестатистическую картину. Вполне вероятно, что он связан с ошибкой подсчета или инными искусственными факторами.
А вот по онкологии стабильно более 6 тысяч каждый месяц идёт...
Если не догадываетесь что будет страшнее в среднем, можете применить ФНЧ (например скользящее среднее) к выборкам и сравнить результаты.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 606
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:16
Пенсионер написав: Ukrainian написав: Цитрин написав:
Как с гриппом борятся?
А як з іспанським грипом боролись?
Хвороба: Грип
Смертей: 17–50 млн. (оцінено)
Вірус: H1N1
Дата: січень 1918 — грудень 1920
В цьому році вже померло більше 51 млн. населення на Землі. Так що цифра в 50 млн. не така вже і жахлива, тим більше що народилось в цьому році 122 млн.
Сьогодні вакцинували тата 84 роки йому. Сам не планую, бо двічі перехворів на кшалт грипу.
В відсотках потрібно рахувати.
В 1918 населення планети яке було ?
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10314
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:18
Всех вакцинашек, поздравляю с праздником!!!
1000! целая штука привалила)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5035
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 722 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:19
Щось не зовсім зрозуміле з солодкою тисячєю. 6 млрд на всіх не вистачить, а пенсіонерам, яких треба вакцинувати в першу чергу, спортзали і театри не дуже цікаві. Їм би налом, або, хоча б передвиборчий пакет на пункті вакцинації - літр олії, кіло гречки і цукру. І дешевше, і дієвіше...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12324
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 1398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:20
З.Ы.
и врачей поздравляю! платёжеспособный клиент попрёт)
ЗюЗю
300 человек * 500 грн = 150К
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5035
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 722 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:24
Hotab написав:
Математика по антиваксовски:
- не получу 1000
Забирайте, мне не жалко. Интересно только, куда ж вы потратите эту тыщу
Наконец-то свОдите себя любимого в ресторан?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2304
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 732 раз.
- Подякували: 875 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:28
IgA написав:
Уже приводил тут статью с доказательствами что вакцинированные болеют реже и даже если заболели переносят меньше, Вы похоже забыли слегка.
Вот в этом и заключается Ваша ошибка.
То что он реже разносит инфекцию мы уже обсуждали и графики говорят об обратном. Но не в этом суть. Суть проблемы в том, что Вы допускаете бакдор в карантине для тех, кто вероятно немного реже разносит инфекцию.
Дело в том, что один инфицированный, которому разрешили класть на карантин болт с помощью сертификата, заразит всех гораздо быстрей, чем 10 человек сидящих на карантине без сертификатов. И это несмотря на то, что из этих 10 человек 9 будут заражены.
Разрешив класть маленькую ложку дёгтя в бочку мёда, Вы тем самым испортили весь мёд в бочке.
Ответьте на простой вопрос, почему с сертификатом можно разносить инфекцию, а без сертификата нельзя. Где в этом логика?
Востаннє редагувалось Цитрин
в Пон 15 лис, 2021 21:34, всього редагувалось 5 разів.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 606
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:28
lapay написав:
Щось не зовсім зрозуміле з солодкою тисячєю. 6 млрд на всіх не вистачить, а пенсіонерам, яких треба вакцинувати в першу чергу, спортзали і театри не дуже цікаві. Їм би налом, або, хоча б передвиборчий пакет на пункті вакцинації - літр олії, кіло гречки і цукру. І дешевше, і дієвіше...
та всё понятно - вакцинировать нужно тех кто способен установить апку и стать диевым)))
и ходит на концерты и путешествует в поездах!
так сказать волшебный пендаль для вмеру ленивого (жадного до халявы) студента, курьера или таксиста)
именно они целевая аудитория, а не пенсы
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5035
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 722 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:32
fler написав:
Забирайте, мне не жалко. Интересно только, куда ж вы потратите эту тыщу
Наконец-то свОдите себя любимого в ресторан?
я так понимаю можно будет на концерт 95квартала сходить
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5035
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 722 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:37
Цитрин написав:
Суть проблемы в том, что Вы допускаете бакдор в карантине для тех, кто вероятно немного реже разносит инфекцию.
Вакцинированные еще болеют легче, гораздо реже в больницы попадают, для них ковид как грипп. Не могу понять причину по которой они должны сидеть дома. Даже если заразят таких же легкоболеющих вакцинированных, никаких проблем нет. А вот невакцинированные часто болеют тяжело, забивают больницы, они как раз и должны сидеть по домам пока не вакцинируются или волна не закончится.
Проблема в основном не в том что болеют, а то что больницы не справляются. Летом справлялись несмотря на все нелюбимые Вам реформы и никто вас не трогал, а сейчас - нет. Так что посидите пока дома или заработайте тысячу )
-
IgA
-
-
- Повідомлень: 992
- З нами з: 02.07.15
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7852
|12999149
|
П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ
|