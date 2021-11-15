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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 433643374338433943404341>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:12

  Hotab написав:Взлет в такие месяцы ССЗ вам надо показывать, или вы и дальше будете рассказывать, что 6 тысяч онко в месяц - это страшнее ковида??


Это кратковременный выброс, который существенно не влияет на среднестатистическую картину. Вполне вероятно, что он связан с ошибкой подсчета или инными искусственными факторами.

А вот по онкологии стабильно более 6 тысяч каждый месяц идёт... :wink:

Если не догадываетесь что будет страшнее в среднем, можете применить ФНЧ (например скользящее среднее) к выборкам и сравнить результаты.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:16

  Пенсионер написав:
  Ukrainian написав:
  Цитрин написав:
Как с гриппом борятся?

А як з іспанським грипом боролись?

Хвороба: Грип
Смертей: 17–50 млн. (оцінено)
Вірус: H1N1
Дата: січень 1918 — грудень 1920

В цьому році вже померло більше 51 млн. населення на Землі. Так що цифра в 50 млн. не така вже і жахлива, тим більше що народилось в цьому році 122 млн.
Сьогодні вакцинували тата 84 роки йому. Сам не планую, бо двічі перехворів на кшалт грипу.

В відсотках потрібно рахувати.
В 1918 населення планети яке було ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:18

Всех вакцинашек, поздравляю с праздником!!! :D
1000! целая штука привалила)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Щось не зовсім зрозуміле з солодкою тисячєю. 6 млрд на всіх не вистачить, а пенсіонерам, яких треба вакцинувати в першу чергу, спортзали і театри не дуже цікаві. Їм би налом, або, хоча б передвиборчий пакет на пункті вакцинації - літр олії, кіло гречки і цукру. І дешевше, і дієвіше...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:20

З.Ы.
и врачей поздравляю! платёжеспособный клиент попрёт)

ЗюЗю
300 человек * 500 грн = 150К
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:24

  Hotab написав:
  Ромасик написав:
  zРадио написав:Ну что, антиваксы? За 1000 грн поборетесь, или принципы важнее? :mrgreen:

за 5000. 2500 доктору и 2500 мне. За 1000 сами колитесь :lol:


Математика по антиваксовски:

- не получу 1000


Забирайте, мне не жалко. Интересно только, куда ж вы потратите эту тыщу :roll: Наконец-то свОдите себя любимого в ресторан? :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:28

  IgA написав:Уже приводил тут статью с доказательствами что вакцинированные болеют реже и даже если заболели переносят меньше, Вы похоже забыли слегка.


Вот в этом и заключается Ваша ошибка.

То что он реже разносит инфекцию мы уже обсуждали и графики говорят об обратном. Но не в этом суть. Суть проблемы в том, что Вы допускаете бакдор в карантине для тех, кто вероятно немного реже разносит инфекцию.

Дело в том, что один инфицированный, которому разрешили класть на карантин болт с помощью сертификата, заразит всех гораздо быстрей, чем 10 человек сидящих на карантине без сертификатов. И это несмотря на то, что из этих 10 человек 9 будут заражены. :wink:

Разрешив класть маленькую ложку дёгтя в бочку мёда, Вы тем самым испортили весь мёд в бочке.

Ответьте на простой вопрос, почему с сертификатом можно разносить инфекцию, а без сертификата нельзя. Где в этом логика?
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 15 лис, 2021 21:34, всього редагувалось 5 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:28

  lapay написав:Щось не зовсім зрозуміле з солодкою тисячєю. 6 млрд на всіх не вистачить, а пенсіонерам, яких треба вакцинувати в першу чергу, спортзали і театри не дуже цікаві. Їм би налом, або, хоча б передвиборчий пакет на пункті вакцинації - літр олії, кіло гречки і цукру. І дешевше, і дієвіше...


та всё понятно - вакцинировать нужно тех кто способен установить апку и стать диевым)))
и ходит на концерты и путешествует в поездах!
так сказать волшебный пендаль для вмеру ленивого (жадного до халявы) студента, курьера или таксиста)
именно они целевая аудитория, а не пенсы
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Забирайте, мне не жалко. Интересно только, куда ж вы потратите эту тыщу :roll: Наконец-то свОдите себя любимого в ресторан?


я так понимаю можно будет на концерт 95квартала сходить
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:37

  Цитрин написав:Суть проблемы в том, что Вы допускаете бакдор в карантине для тех, кто вероятно немного реже разносит инфекцию.


Вакцинированные еще болеют легче, гораздо реже в больницы попадают, для них ковид как грипп. Не могу понять причину по которой они должны сидеть дома. Даже если заразят таких же легкоболеющих вакцинированных, никаких проблем нет. А вот невакцинированные часто болеют тяжело, забивают больницы, они как раз и должны сидеть по домам пока не вакцинируются или волна не закончится.
Проблема в основном не в том что болеют, а то что больницы не справляются. Летом справлялись несмотря на все нелюбимые Вам реформы и никто вас не трогал, а сейчас - нет. Так что посидите пока дома или заработайте тысячу )
IgA
 
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