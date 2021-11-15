Додано: Пон 15 лис, 2021 21:44

IgA написав: Вакцинированные еще болеют легче, гораздо реже в больницы попадают Вакцинированные еще болеют легче, гораздо реже в больницы попадают

То что они легче или тяжелей болеют - это их личный вопрос, вопрос свободного выбора каждого из них. Каждый решает сам, как ему болеть - легче с вакциной или тяжелей без вакцины. Информацию им предоставили - дальше каждый сам решает.Мы обсуждаем карантин. А для карантина не имеет значение легче ктото один болеет или тяжелей. Для карантина первоочередная задача - предотвратить дальнейшее распространение инфекции, именно это важно для общества в целом. И сертификат эту задачу не решает, а наоборот мешает её решению.Когда ктото заразился чумой, не важно плохо он себя чувствует или нет, умрёт он или выживет. В первую очередь важно, чтобы инфекция от него не попала к другим людям. А вот когда задача карантина решена, тогда можно будет начинать решать проблему как облегчить страдания того кто заболел этой чумой. Не забывая при этом придерживаться строгих правил карантина для всех без исключений. Если Вы поступите иначе, то заразите гораздо больше людей и не сможете облегчить страдания никому из них.