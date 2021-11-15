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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43374338433943404341>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:43

  Вкладчик1234 написав:Igneus, кстати, а как попасть на суд по ковид-протоколу, если нет "сертификата"? Пускают?


судов вроде нет в запрете. суды они как банки или ломбарды.
кроме того там охрана думаю намного юридически подкованей и понимает, что у них нет никаких прав проверять "сертификаты"

З.Ы.
тут ещё момент как суды будут это всё рассматривать и какую позицию займут
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:44

  IgA написав:Вакцинированные еще болеют легче, гораздо реже в больницы попадают


То что они легче или тяжелей болеют - это их личный вопрос, вопрос свободного выбора каждого из них. Каждый решает сам, как ему болеть - легче с вакциной или тяжелей без вакцины. Информацию им предоставили - дальше каждый сам решает.

Мы обсуждаем карантин. А для карантина не имеет значение легче ктото один болеет или тяжелей. Для карантина первоочередная задача - предотвратить дальнейшее распространение инфекции, именно это важно для общества в целом. И сертификат эту задачу не решает, а наоборот мешает её решению.

Когда ктото заразился чумой, не важно плохо он себя чувствует или нет, умрёт он или выживет. В первую очередь важно, чтобы инфекция от него не попала к другим людям. А вот когда задача карантина решена, тогда можно будет начинать решать проблему как облегчить страдания того кто заболел этой чумой. Не забывая при этом придерживаться строгих правил карантина для всех без исключений. Если Вы поступите иначе, то заразите гораздо больше людей и не сможете облегчить страдания никому из них.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 15 лис, 2021 21:51, всього редагувалось 5 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:45

  uaprofi написав:
  fler написав:Забирайте, мне не жалко. Интересно только, куда ж вы потратите эту тыщу :roll: Наконец-то свОдите себя любимого в ресторан?


я так понимаю можно будет на концерт 95квартала сходить


Вряд ли. Народ скорее потратится на билеты в Буковель и т.п. :D
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Забирайте, мне не жалко.

Все слышали?, пришлет. :mrgreen:

куда ж вы потратите эту тыщу

Зачем это вам? Это будет целевое назначение с вашей стороны?

Наконец-то свОдите себя любимого в ресторан?

Не думаю.
Я в ресторане регулярно кушаю за счёт работодателя. Вашу тысячу я пристрою иначе.
Вы же не пробалаболите, как всегда это бывает у вас?? Точно мне отправите, когда получите,да? :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:52

  uaprofi написав:
  lapay написав:Щось не зовсім зрозуміле з солодкою тисячєю. 6 млрд на всіх не вистачить, а пенсіонерам, яких треба вакцинувати в першу чергу, спортзали і театри не дуже цікаві. Їм би налом, або, хоча б передвиборчий пакет на пункті вакцинації - літр олії, кіло гречки і цукру. І дешевше, і дієвіше...


та всё понятно - вакцинировать нужно тех кто способен установить апку и стать диевым)))
и ходит на концерты и путешествует в поездах!
так сказать волшебный пендаль для вмеру ленивого (жадного до халявы) студента, курьера или таксиста)
именно они целевая аудитория, а не пенсы


Мрут от ковида в основном пенсы, а мотивируем на вакцинацию всех, кроме них. Логика? Забота о здоровье пенсов? :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Каждый решает сам, как ему болеть - легче с вакциной или тяжелей без вакцины.

Ничего подобного. Из-за переполненных больниц и перегруженных врачей невозможно пройти профосмотры и плановые осмотры нормальным людям.
  Цитрин написав:В первую очередь важно, чтобы инфекция от него не попала к другим людям.

Опять мимо. Это важно, если эти люди не привиты. А если привиты, то им не так важно.
  Цитрин написав:Если Вы поступите иначе, то заразите
тех, кому это опасно. Но они сами виноваты, что им это опасно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:та всё понятно - вакцинировать нужно тех кто способен установить апку и стать диевым)))
и ходит на концерты и путешествует в поездах!
так сказать волшебный пендаль для вмеру ленивого (жадного до халявы) студента, курьера или таксиста)
именно они целевая аудитория, а не пенсы

Точно, а до мене відразу і не дійшло. Питання про канабіс вже було, а зараз тисяча на спортзал. Щоб охопити всю аудиторію, так би мовити. :)
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:58

  Цитрин написав:
Ответьте на простой вопрос, почему с сертификатом можно разносить инфекцию, а без сертификата нельзя. Где в этом логика?

Наверное там же где и запрет гулять в парках. От каких мудрецов вы хотите логики?
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 22:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Пенсионер написав:там же где и запрет гулять в парках

До сих пор не гуляете? Выходите, давно разрешили.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 22:06

  Hotab написав:Ничего подобного. Из-за переполненных больниц и перегруженных врачей невозможно пройти профосмотры и плановые осмотры нормальным людям.


Сейчас действуют сертификатные ограничения и 30% вакцинировано. Введение сертификатных ограничений привело к наплыву здоровых в поликлиники, где они заражаются от ковидников и потом идут разносить инфекцию дальше.

Это помогло избежать переполненных больниц и перегруженных врачей?

А насколько это помогло снизить нагрузку на больницы посмотрим когда появится статистика по зараженным за октябрь-ноябрь...

  Hotab написав:
  Цитрин написав:В первую очередь важно, чтобы инфекция от него не попала к другим людям.

Опять мимо. Это важно, если эти люди не привиты. А если привиты, то им не так важно.


Конкретному Васе, который клал болт на окружающих - это может быть и не важно. Пока у него есть возможность раз в пол года колоться (а о том, что она в любой момент может исчезнуть у него может мозгов не хватает догадаться). А вот для общества в целом основная задача - это остановить эпидемию. И тяжесть течения болезни у Васи на фоне этой цели имеет второстепенное значение. :wink:
Цитрин
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