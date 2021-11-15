Додано: Пон 15 лис, 2021 22:34

Цитрин написав: Если для ковида вводятся сертификаты позволяющие обходить зараженным карантинные ограничения и плодить инфекцию в массах, то почему для гриппа нет таких сертификатов и ограничений? Если для ковида вводятся сертификаты позволяющие обходить зараженным карантинные ограничения и плодить инфекцию в массах, то почему для гриппа нет таких сертификатов и ограничений?

Цитрин написав: Тоесть если заражение уже пошло, то на карантин можно забить и начать делать на этом бизнес, проводя дискриминацию по наличию бумажки? Так получается? Тоесть если заражение уже пошло, то на карантин можно забить и начать делать на этом бизнес, проводя дискриминацию по наличию бумажки? Так получается?

Не в массы, а таким же вакцинированным, те кто не вакцинирован сидят дома. И почему они зараженные? Они болеют и передают как раз меньше. Соответственно их нет смысла контролировать, так же как и гриппозных больных. А вот тех кто забивает сейчас больницы, на время попросили остаться дома. Вы когда-нибудь слышали что через вспышку гриппа не хватает кислорода для ИВЛ? Поэтому для гриппа нет сертификатов.Вы почему то упорно не хотите замечать что вакцинированные и невакцинированные отличаются в плане протекания болезни и потенциала заражения, к чему эта коммунистическая уравниловка?Если ковид проник и распостранился по Украине, то нет смысла запрещать Пенсионеру ходить в парк. Так понятно? А если кто не может попасть в парк потому что туда нужно ехать общественным транспортом так это был его выбор и нужно осознавать его последствия.