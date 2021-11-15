Цитрин написав:Мы обсуждаем карантин. А для карантина не имеет значение легче ктото один болеет или тяжелей. Для карантина первоочередная задача - предотвратить дальнейшее распространение инфекции, именно это важно для общества в целом.
Вы тут недавно сравнивали ковид с гриппом. Для вакцинированных ковид не опаснее гриппа. Кто-то устраивает тотальный карантин при гриппе?
Цитрин написав:Когда ктото заразился чумой, не важно плохо он себя чувствует или нет, умрёт он или выживет. В первую очередь важно, чтобы инфекция от него не попала к другим людям.
Это делают для локализации и подавления вспышки чумы, если коронавирусом поражена вся Украина, локализировать уже нечего, закрывать имеет смысл разве что заболевших. Попытка локализации была весной 2020 с запретом ходить в парки, но к осени стало ясно что это не помогло.
Functional antibody testing with a panel of nine SARS-CoV-2 viral variant receptor binding domain (RBD) proteins reveal marked differences in vaccine responses, with low antibody levels and RBD-ACE2 blocking activity stimulated by the Sinopharm and Sputnik V vaccines in comparison to the AstraZeneca or Pfizer/BioNTech vaccines.
Еще одно подтверждение что китайская вакцина не очень эффективна. Неожиданно что спутник тоже попал под раздачу, я о нем был лучшего мнения.
Тоже удивлён. Ну ладно, Файзер принципиально другая вакцина, но АстраЗенека, в то, аналогичная. Ожидал примерно равное действие.
Цитрин написав:Если для ковида вводятся сертификаты позволяющие обходить зараженным карантинные ограничения и плодить инфекцию в массах, то почему для гриппа нет таких сертификатов и ограничений?
Не в массы, а таким же вакцинированным, те кто не вакцинирован сидят дома. И почему они зараженные? Они болеют и передают как раз меньше. Соответственно их нет смысла контролировать, так же как и гриппозных больных. А вот тех кто забивает сейчас больницы, на время попросили остаться дома. Вы когда-нибудь слышали что через вспышку гриппа не хватает кислорода для ИВЛ? Поэтому для гриппа нет сертификатов. Вы почему то упорно не хотите замечать что вакцинированные и невакцинированные отличаются в плане протекания болезни и потенциала заражения, к чему эта коммунистическая уравниловка?
Цитрин написав:Тоесть если заражение уже пошло, то на карантин можно забить и начать делать на этом бизнес, проводя дискриминацию по наличию бумажки? Так получается?
Если ковид проник и распостранился по Украине, то нет смысла запрещать Пенсионеру ходить в парк. Так понятно? А если кто не может попасть в парк потому что туда нужно ехать общественным транспортом так это был его выбор и нужно осознавать его последствия.
IgA написав:Не в массы, а таким же вакцинированным, те кто не вакцинирован сидят дома. И почему они зараженные? Они болеют и передают как раз меньше. Соответственно их нет смысла контролировать
Тоесть Вы верите, что если ктото укололся вакциной облегчающей течение бубонной чумы на пол года, то можно его отпускать тусить на вечеринку с чумными в карантинном боксе инфекционки? Думаете он подхватив чуму в инфекционке и имея блатной сертификат на свободный выход из неё не сможет вынести чуму и передать дальше тем кто сидит на карантине?
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 15 лис, 2021 22:48, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:..куда ж вы потратите эту тыщу Наконец-то свОдите себя любимого в ресторан?
Не думаю. Я в ресторане регулярно кушаю за счёт работодателя. Вашу тысячу я пристрою иначе.
Мы помним, как вы кушаете и какая у вас зарплата ... 5 ноября, в 9-15:
Hotab написав:В большинстве случаев люди не виноваты, что едят дерьмо. Когда зарплата 500 уе - то еда будет покупаться из нижнего ценового диапазона: макарохи - мягкие, вместо свежего мяса - заморозка субпродуктов, много "сытного" сала и доступной по цене и сытной картошки. Отсутствие рыбы и свежих овощей в холодное время года. Вот и сосуды. Если что, я знаю, что бедные люди ещё нередко и курят и пьют. Знаю-знаю..
ПС Лікар-дієтолог Олександр Андрєєв розповів, від яких продуктів слід відмовитись після COVID-19, адже вони можуть нашкодити організму та ще більше послабити його. Насамперед потрібно забути про жирні продукти та страви, приготовані з використанням великої кількості олії. Вони можуть зашкодити серцево-судинній системі.Також слід відмовитись від продуктів, що викликають здуття живота. Це квашена капуста, алкоголь, молоко з лактозою, а також глютенові товари. Також під забороною: шоколад, хлібобулочні вироби, шинка, котлети, фаст-фуд. Дієтолог радить хоча б на якийсь час відмовитися від прийому цукру. https://newsyou.info/likar-nazvav-produ ... oronavirus
Цитрин написав:Думаете он подхватив чуму в инфекционке не сможет её вынести и передать дальше тем кто сидит на карантине?
А почему Вы перескочили с сравнения с гриппом к сравнению с чумой? При вспышке сравнимой с ней оспы в СССР всех контактировавших вакцинировали без всякого выбора и разговоров про дискриминацию, сертификаты не понадобились - https://www.fontanka.ru/2021/11/06/70237082/
Хотите чтобы сейчас так сделали, чисто чтобы уравнять тех кто вакцинировался и тех кто демагогию разводит?
Востаннє редагувалось IgA в Пон 15 лис, 2021 22:52, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Мы помним, как вы кушаете и какая у вас зарплата
Мышление даже хуже , чем я предполагал. Йумар на уровне пубертатных дразнилок: знаешь слово "голубой" - значит ты и есть такой. Сильно , Флер. Даже и добавить нечего. Ну доктора наук у нас нонче такие. Негде взять других.
Ну ладно,так вы уже отказываетесь добавить к моим 500 уе "бабушкину тысячу"? Вам это только поржать с моего нищенского рациона, а где обещанная помощь?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 22:54, всього редагувалось 2 разів.