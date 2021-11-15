IgA написав:Если ковид проник и распостранился по Украине, то нет смысла запрещать Пенсионеру ходить в парк. Так понятно?
понятно
IgA написав:А если кто не может попасть в парк потому что туда нужно ехать общественным транспортом так это был его выбор и нужно осознавать его последствия.
А в чём смысл ограничивать человеку доступ в парк? Ведь инфекцию в этот-же парк может на общественном транспорте привезти тот кто имеет сертификат... Или это делается чтобы создать новую коррупционную кормушку?
Логичней было бы запретить посещение соседних парков для всех. Либо не запрещать вовсе. А когда одному разрешают привезти в парк инфекцию, а другому запрещают - это извините феерический маразм.
И не нужно рассказывать про то, что сертификатники реже будут привозить инфекцию. Достаточно хотя-бы одного сертификатника который приедет на общественном транспорте в парк с инфекцией, далее инфекция уже сама распространится по парку среди посетителей. И распространится ничуть не хуже, чем если бы её привезли десять человек без сертификатов.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 15 лис, 2021 23:05, всього редагувалось 6 разів.
Вкладчик1234 написав:Igneus, кстати, а как попасть на суд по ковид-протоколу, если нет "сертификата"? Пускают?
судов вроде нет в запрете. суды они как банки или ломбарды. кроме того там охрана думаю намного юридически подкованей и понимает, что у них нет никаких прав проверять "сертификаты"
З.Ы. тут ещё момент как суды будут это всё рассматривать и какую позицию займут
1) охрана судов еще и сумки проверяет, хотя не имеет на это право. 2) суды обычно выносят решения по закону. Разве какая-то невменяшка попадется, подавившаяся соплей. 3) на этой неделе, хотя скорее на следующей должны добраться к судам протоколы с 1 ноября
Цитрин написав:Если для ковида вводятся сертификаты позволяющие обходить зараженным карантинные ограничения и плодить инфекцию в массах, то почему для гриппа нет таких сертификатов и ограничений?
Не в массы, а таким же вакцинированным, те кто не вакцинирован сидят дома. И почему они зараженные? Они болеют и передают как раз м̶е̶н̶ь̶ш̶е̶. Соответственно их нет смысла контролировать, так же как и гриппозных больных.
еще раз для тех, кто не может усвоить британские метрики
Цитрин написав:И не нужно рассказывать, про то что сертификатники реже будут привозить инфекцию в парк. Достаточно того, что хотя-бы один сертификатник её привезет в парк, далее инфекция уже сама распространится по парку среди посетителей. И ничуть не хуже, чем если бы её привезли десять человек без сертификатов.
По парку инфекция не распостранится, там открытый воздух. А вот в закрытых пространствах типа общественного транспорта и прочих мест массового сбора людей невакцинированных быть не должно. Если же мы боремся с коронавирусом всерьез и стараемся предотвратить все случаи смерти, нужно вводить принудительную вакцинацию а не просто всех закрывать по домам.
Цитрин написав:Если для ковида вводятся сертификаты позволяющие обходить зараженным карантинные ограничения и плодить инфекцию в массах, то почему для гриппа нет таких сертификатов и ограничений?
Не в массы, а таким же вакцинированным, те кто не вакцинирован сидят дома. И почему они зараженные? Они болеют и передают как раз м̶е̶н̶ь̶ш̶е̶. Соответственно их нет смысла контролировать, так же как и гриппозных больных.
еще раз для тех, кто не может усвоить британские метрики
Ну а кто не верит в жёлтые журналы "Мурзилка" , где Ромасик не умеет отличить длинное от короткого в первом столбце и знает слово "официальная статистика", то есть графики по Израилю. Кто же там разносит заразу, а?
Вы можете хоть член на авку закинуть, но тысячу надо прислать!! Где обещанные деньги? З.Ы Вы точно доктор наук, чтобы вместо денег показывать какие-то части тела неизвестно кого? Это характерно другим профессиям!
IgA написав:По парку инфекция не распостранится, там открытый воздух. А вот в закрытых пространствах типа общественного транспорта и прочих мест массового сбора людей невакцинированных быть не должно.
Извините, но это натягивание совы на глобус. Никто не запрещает зараженному сертификатнику приехать на общественном транспорте в парк и зайти в кафе покушать мороженное, где он передаст инфекцию в закрытом помещении местным сертификатникам, которые понесут его домой безсертификатникам.
Да и далеко не факт, что ковид на открытом воздухе не распространяется.
Вы пытаетесь всячески обосновать уклонение от карантинных требований, создав касту блатных которым можно нарушать карантин. Но карантин в таком случае просто не имеет смысла - он не будет работать когда хоть кто-то один может его нарушать.
Не говоря о том, что и карантин для ковида уже не имеет смысла, т.к. это заболевание имеет летальность сопоставимую с гриппом.
IgA написав:Если же мы боремся с коронавирусом всерьез и стараемся предотвратить все случаи смерти, нужно вводить принудительную вакцинацию
А смысл? Вакцинация ведь не решит проблему эпидемии. Покололись, ребята сверху скажут - хватит разврата и дальше уже прийдется болеть без вакцин...
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 15 лис, 2021 23:29, всього редагувалось 1 раз.