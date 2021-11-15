Додано: Пон 15 лис, 2021 22:53

IgA написав: Если ковид проник и распостранился по Украине, то нет смысла запрещать Пенсионеру ходить в парк. Так понятно? Если ковид проник и распостранился по Украине, то нет смысла запрещать Пенсионеру ходить в парк. Так понятно?

IgA написав: А если кто не может попасть в парк потому что туда нужно ехать общественным транспортом так это был его выбор и нужно осознавать его последствия. А если кто не может попасть в парк потому что туда нужно ехать общественным транспортом так это был его выбор и нужно осознавать его последствия.

понятноА в чём смысл ограничивать человеку доступ в парк? Ведь инфекцию в этот-же парк может на общественном транспорте привезти тот кто имеет сертификат... Или это делается чтобы создать новую коррупционную кормушку?Логичней было бы запретить посещение соседних парков. Либо не запрещать. А когда одному разрешают привезти в парк инфекцию, а другому запрещают - это извинитеИ не нужно рассказывать про то, что сертификатники реже будут привозить инфекцию. Достаточно хотя-бы одного сертификатника который приедет на общественном транспорте в парк с инфекцией, далее инфекция уже сама распространится по парку среди посетителей. И распространится ничуть не хуже, чем если бы её привезли десять человек без сертификатов.