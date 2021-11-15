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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Вакцинация ведь не решит проблему эпидемии.

Это вас Ромка обманул ? Не верьте ему. Он оперирует журналами Мурзилка. Из госстата графики я привел. И носят антиваксы, и лежат под ИВЛ антиваксы, и зарывают тоже их. Так что именно они вселенское зло. Нельзя их никуда пускать. А нормальных можно всюду. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:31

  Hotab написав:
  fler написав:Так пойдет? Или чего изволите?


Вы можете хоть член на авку закинуть, но тысячу надо прислать!! Где обещанные деньги?


Хотаб, деньги вам обещал Гарант, а я всего лишь отказалась от возможности получить свою долю, чтобы вам хватило :wink:
Востаннє редагувалось fler в Пон 15 лис, 2021 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:33

  Hotab написав:
  Цитрин написав:Вакцинация ведь не решит проблему эпидемии.

Это вас Ромка обманул ? Не верьте ему.


При чём тут Ромка. Вакцинированные тоже могут болеть и переносить инфекцию - это факт. А чтобы бороться с эпидемией нужен карантин, для которого не должно быть вообще никого, кому разрешается обходить карантинные ограничения.

Если есть хоть один человек с блатным сертификатом, позволяющим обходить карантинные ограничения, то о карантине можно забыть.


Вот, что ещё интересно - Вы уверены, что посидев бесплатно на вакцинах длительное время, потом - когда Вас их лишат или заставят платить за них космические цены, с Вами будет всё ок? :wink:

Курить например легко начать. Но тяжело бросить. :)
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 15 лис, 2021 23:38, всього редагувалось 3 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Хотаб, деньги вам обещал Гарант, а я всего лишь отказалась от возможности получить свою долю


  fler написав:Забирайте, мне не жалко.

Отказалась получить или все же отдала мне свою?? На какую ещё долю вы можете сказать "забирайте!" . На мою?? Я и так знаю , что мне с ней делать. Или все же на свою??

  fler написав:А если докторам наук есть что показать, кроме ума

То почему скрывают и то, и другое??
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 23:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:37

  Цитрин написав:Извините, но это натягивание совы на глобус.


Это Вы натягиваете сову на глобус пытаясь доказать что карантин должен быть строгим, чтобы не один вирус не проскочил, а вот вакцинироваться можно по желанию, тут никакой строгости не нужно.

  Цитрин написав:Вакцинация ведь не решит проблему эпидемии. Покололись, ребята сверху скажут - хватит разврата и дальше уже прийдется болеть без вакцин...

В Англии решила, зимой было под 2 тыс умерших в день, сейчас при сравнимом количестве новых случаев в день - 250. При том что зимой был карантин, а сейчас нет. Или для Вас все что не 0, не решение?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:38

  Hotab написав:
  fler написав:Так пойдет? Или чего изволите?


Вы можете хоть член на авку закинуть, но тысячу надо прислать!! Где обещанные деньги?
З.Ы Вы точно доктор наук, чтобы вместо денег показывать какие-то части тела неизвестно кого? Это характерно другим профессиям!

виявляється в ОП читають форум, і навіть взяли на озброєння тезу мотивації, тільки в збоченому вигляді.
Чекаю, що наступний крок буде мотивувати (а не примушувати) 60+ та інші групи ризику.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:41

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Это вас Ромка обманул ? Не верьте ему.


При чём тут Ромка. Вакцинированные тоже могут болеть и переносить инфекцию - это факт. А чтобы бороться с эпидемией нужен карантин, для которого не должно быть вообще никого, кому разрешается обходить карантинные ограничения.

Если есть хоть один человек с блатным сертификатом, позволяющим обходить карантинные ограничения, то о карантине можно забыть.


Вот, что ещё интересно - Вы уверены, что посидев бесплатно на вакцинах длительное время, потом - когда Вас их лишат или заставят платить за них космические цены, с Вами будет всё ок? :wink:

Курить например легко начать. Но тяжело бросить. :)

Хотаб, як з голки будеш злазити?
Хто бухає, той не колецця? Тобто будуть пить таблєтки замість укольчиків.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Если есть хоть один человек с блатным сертификатом, позволяющим обходить карантинные ограничения, то о карантине можно забыть.

Я помню. Если есть на дороге хоть один едущий 200, то дорога уже небезопасна. Остальным можно тоже. Горит хата, гори и сарай.

  flyman написав:Хотаб, як з голки будеш злазити?

Ты же задаешь этот вопрос дедушке 60+, когда уговариваешь его ширнуться?
Или ты уже не "разумный антивакс", а просто "упоротый антивакс"? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лис, 2021 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:43

  IgA написав:Это Вы натягиваете сову на глобус пытаясь доказать что карантин должен быть строгим, чтобы не один вирус не проскочил


Именно такой карантин и должен быть - строгим, чтобы не один вирус не проскочил, иначе это не карантин.


  IgA написав:, а вот вакцинироваться можно по желанию, тут никакой строгости не нужно.


Именно так. Объяснили возможные плюсы и минусы вакцинации - ок. Далее каждый решает сам - нужно ему это или нет, доверяет он этому или нет.

  IgA написав:В Англии решила, зимой было под 2 тыс умерших в день


И это Вы называете решила?
А если перестать их колоть, так и останется 2 тыс.умерших в день?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:А если перестать их колоть, так и останется 2 тыс.умерших в день?

Я думаю, что если перестать их кормить, то будет ещё больше. :lol:
Hotab
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