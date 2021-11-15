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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лис, 2021 23:28
Цитрин написав:
Вакцинация ведь не решит проблему эпидемии.
Это вас Ромка обманул ? Не верьте ему. Он оперирует журналами Мурзилка. Из госстата графики я привел. И носят антиваксы, и лежат под ИВЛ антиваксы, и зарывают тоже их. Так что именно они вселенское зло. Нельзя их никуда пускать. А нормальных можно всюду.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 23:31
Hotab написав: fler написав:
Так пойдет? Или чего изволите?
Вы можете хоть член на авку закинуть, но тысячу надо прислать!! Где обещанные деньги?
Хотаб, деньги вам обещал Гарант, а я всего лишь отказалась от возможности получить свою долю, чтобы вам хватило
Востаннє редагувалось fler
в Пон 15 лис, 2021 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 23:33
Hotab написав: Цитрин написав:
Вакцинация ведь не решит проблему эпидемии.
Это вас Ромка обманул ? Не верьте ему.
При чём тут Ромка. Вакцинированные тоже могут болеть и переносить инфекцию - это факт. А чтобы бороться с эпидемией нужен карантин, для которого не должно быть вообще никого, кому разрешается обходить карантинные ограничения.
Если есть хоть один человек с блатным сертификатом, позволяющим обходить карантинные ограничения, то о карантине можно забыть.
Вот, что ещё интересно - Вы уверены, что посидев бесплатно на вакцинах длительное время, потом - когда Вас их лишат или заставят платить за них космические цены, с Вами будет всё ок?
Курить например легко начать. Но тяжело бросить.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Пон 15 лис, 2021 23:38, всього редагувалось 3 разів.
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Цитрин
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Додано: Пон 15 лис, 2021 23:37
fler написав:
Хотаб, деньги вам обещал Гарант, а я всего лишь отказалась от возможности получить свою долю
fler написав:
Забирайте, мне не жалко.
Отказалась получить или все же отдала мне свою?? На какую ещё долю вы можете сказать "забирайте!" . На мою?? Я и так знаю , что мне с ней делать. Или все же на свою??
fler написав:
А если докторам наук есть что показать, кроме ума
То почему скрывают и то, и другое??
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 15 лис, 2021 23:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 23:37
Цитрин написав:
Извините, но это натягивание совы на глобус.
Это Вы натягиваете сову на глобус пытаясь доказать что карантин должен быть строгим, чтобы не один вирус не проскочил, а вот вакцинироваться можно по желанию, тут никакой строгости не нужно.
Цитрин написав:
Вакцинация ведь не решит проблему эпидемии. Покололись, ребята сверху скажут - хватит разврата и дальше уже прийдется болеть без вакцин...
В Англии решила, зимой было под 2 тыс умерших в день, сейчас при сравнимом количестве новых случаев в день - 250. При том что зимой был карантин, а сейчас нет. Или для Вас все что не 0, не решение?
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Додано: Пон 15 лис, 2021 23:38
Hotab написав: fler написав:
Так пойдет? Или чего изволите?
Вы можете хоть член на авку закинуть, но тысячу надо прислать!! Где обещанные деньги?
З.Ы Вы точно доктор наук, чтобы вместо денег показывать какие-то части тела неизвестно кого? Это характерно другим профессиям!
виявляється в ОП читають форум, і навіть взяли на озброєння тезу мотивації, тільки в збоченому вигляді.
Чекаю, що наступний крок буде мотивувати (а не примушувати) 60+ та інші групи ризику.
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flyman
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Додано: Пон 15 лис, 2021 23:41
Цитрин написав: Hotab написав:
Это вас Ромка обманул ? Не верьте ему.
При чём тут Ромка. Вакцинированные тоже могут болеть и переносить инфекцию - это факт. А чтобы бороться с эпидемией нужен карантин, для которого не должно быть вообще никого, кому разрешается обходить карантинные ограничения.
Если есть хоть один человек с блатным сертификатом, позволяющим обходить карантинные ограничения, то о карантине можно забыть.
Вот, что ещё интересно - Вы уверены, что посидев бесплатно на вакцинах длительное время, потом - когда Вас их лишат или заставят платить за них космические цены, с Вами будет всё ок?
Курить например легко начать. Но тяжело бросить.
Хотаб, як з голки будеш злазити?
Хто бухає, той не колецця? Тобто будуть пить таблєтки замість укольчиків.
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flyman
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Додано: Пон 15 лис, 2021 23:41
Цитрин написав:
Если есть хоть один человек с блатным сертификатом, позволяющим обходить карантинные ограничения, то о карантине можно забыть.
Я помню. Если есть на дороге хоть один едущий 200, то дорога уже небезопасна. Остальным можно тоже. Горит хата, гори и сарай.
flyman написав:
Хотаб, як з голки будеш злазити?
Ты же задаешь этот вопрос дедушке 60+, когда уговариваешь его ширнуться?
Или ты уже не "разумный антивакс", а просто "упоротый антивакс"?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 15 лис, 2021 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 23:43
IgA написав:
Это Вы натягиваете сову на глобус пытаясь доказать что карантин должен быть строгим, чтобы не один вирус не проскочил
Именно такой карантин и должен быть - строгим, чтобы не один вирус не проскочил, иначе это не карантин.
IgA написав:
, а вот вакцинироваться можно по желанию, тут никакой строгости не нужно.
Именно так. Объяснили возможные плюсы и минусы вакцинации - ок. Далее каждый решает сам - нужно ему это или нет, доверяет он этому или нет.
IgA написав:
В Англии решила, зимой было под 2 тыс умерших в день
И это Вы называете решила?
А если перестать их колоть, так и останется 2 тыс.умерших в день?
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Цитрин
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Додано: Пон 15 лис, 2021 23:45
Цитрин написав:
А если перестать их колоть, так и останется 2 тыс.умерших в день?
Я думаю, что если перестать их кормить, то будет ещё больше.
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Hotab
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