Додано: Пон 15 лис, 2021 23:33

Hotab написав: Цитрин написав: Вакцинация ведь не решит проблему эпидемии. Вакцинация ведь не решит проблему эпидемии.

Это вас Ромка обманул ? Не верьте ему. Это вас Ромка обманул ? Не верьте ему.

При чём тут Ромка. Вакцинированные тоже могут болеть и переносить инфекцию - это факт. А чтобы бороться с эпидемией нужен карантин, для которого не должно быть вообще никого, кому разрешается обходить карантинные ограничения.Если есть хоть один человек с блатным сертификатом, позволяющим обходить карантинные ограничения, то о карантине можно забыть.Вот, что ещё интересно - Вы уверены, что посидев бесплатно на вакцинах длительное время, потом - когда Вас их лишат или заставят платить за них космические цены, с Вами будет всё ок?Курить например легко начать. Но тяжело бросить.