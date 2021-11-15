Додано: Вів 16 лис, 2021 00:00

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 НОЯБРЯ 2021 20:10

В Украине будут платить за вакцинацию:





В Украине разрабатывают новые программы поддержки для бизнеса и граждан, пострадавших от карантина. С 19 декабря, через приложение "Дия", каждый, кто прошел полный курс вакцинации сможет получить 1 тысячу гривен.



Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.





"Чтобы дышать легче было бизнесу и гражданам, государство как оставляет имеющиеся программы поддержки, так и разрабатывает ряд инструментов. Один из них заработает в ближайшее время. Это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других, а именно креативный, спортивный и транспортный сектор", - заявил Зеленский.



В то же время одна из программ поддержки, как отметил президент, это финансовое вознаграждение всем, кто прошел полный курс вакцинации.







Как будет работать программа

Начиная с 19 декабря, каждый кто получил две прививки - сможет получить 1 тысячу гривен через приложение "Дия".



Деньги можно будет потратить на:



абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;

билет в кинотеатр или театр;

поход в музей;

билет на железнодорожные или авиаперевозки.

По словам Зеленского, на программу планируют выделить по 3 млрд гривен до конца года и на начало 2022 года соответственно.