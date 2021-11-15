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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:49

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:По Австралии, что сходу попалось:
....
В Виктории, втором по численности населения штате страны, который находится в шестой изоляции с начала пандемии

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/30/7305405/
Таким образом, условия карантина в Австралии менялись и меняются. И нельзя говорить, что они были постоянными.
Будет время, поищу более ранние сообщения.

Если "в шестой изоляции", то, видимо, они периодически отменялись? Или Вы этого не понимаете?

P s. Вот ещё:
26 октября (2020года) власти Австралии объявили, что Мельбурн, второй по величине город страны и бывший главный на континенте очаг болезни, наконец выходит из карантина. Локдаун в Мельбурне действовал почти четыре месяца – и он был невероятно жестким. Премьер-министр штата Виктория, столицей которого является Мельбурн, Дэниел Эндрюс заявил, что с полуночи 27 октября здесь открываются все магазины, рестораны, кафе и бары, разрешены занятия спортом на открытом воздухе. Решение принято после того, как 26 октября в штате не зарегистрировали ни одного нового случая заражения и тем более летального исхода. С 9 ноября отменяются ограничения на передвижение в пределах 25 километров от дома для жителей Мельбурна. Им также разрешат выезжать из города в другие части штата.

https://www.svoboda.org/a/30914468.html
Вообще, очень рекомендую почитать всю статью нашим правозащитникам" и, в частности, флаю.

Специально для Вас вставил дату сообщения - 26 октября 2020 года, чтобы Вы себя не утруждали и не попадали впросак. Вы опять не заметили? Мне как, выделять крупным шрифтом, цветом, ещё как-то?

P.p.s. Ромасик, может, извинитесь за "очередное враньё"?
Хотя это вряд ли.

пик волны у них был 15 октября, а у вас самая ранняя дата снятия ограничений - 21 октября и до 9 ноября. То есть на волну они взошли при полном карантине. Ллогика?

Читать Вы так и не научились. Зато очень быстро прогрессируете в другом - становитесь всё хамовитее.
Вы меня обвинили в "очередном вранье", не поймав на враньё ни разу, а Вас на подтасовке ловили неоднократно. Тратить время и искать сейчас цитаты не буду, много чести.

Извинений от Вас не дождался.
Это было вполне прогнозируемо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:50

  Цитрин написав:И это Вы называете решила?
А если перестать их колоть, так и останется 2 тыс.умерших в день?


Меня колоть перестали и я не заболел. Маски носить не нужно, ковид паспортов нет. Для меня это приемлимое решение.

  Цитрин написав:Именно такой карантин и должен быть - строгим
  Цитрин написав:Именно так. Объяснили возможные плюсы и минусы вакцинации - ок.

Карантин как при чуме, а вакцинация как при гриппе? Ну мечтайте, самоуспокаивайтесь :D
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:55

  Цитрин написав:
  Hotab написав:А возьмём октябрь 2021 там какие %%, а??


за октябрь пока данных нет. Но я и не оспариваю, что в какие-то моменты картина может меняться.

Например, побежали люди в поликлинику на прививки, чтобы сертификаты получить, заразились там от ковидников и понесли в массы. Отсюда высокий кратковременный всплеск. Причиной которого стали по сути сертификатные ограничения.

Таким образом, после ввода сертификатных ограничений, можно предположить всплеск смертей от ковида.

Впрочем, не будем гадать, появятся данные за октябрь - посмотрим...

Не напомните дату введения сертификатных ограничений?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:56

  Hotab написав:Если есть на дороге хоть один едущий 200, то дорога уже небезопасна.


Конечно, число блатных неадекватов имеющих связи и возможность отмазаться достаточно мало. Но их присутствие на дорогах делает дорогу опасной для всех, да и не только дорогу.

Также и с карантином, дал одному сертификат на обход карантинных ограничений - считай, что провалил карантин для всех.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:57

  Цитрин написав:....
Вы себе представляете, чтобы во время эпидемии чумы некоторых по блату выпускали погулять из бокса инфекционки, чтобы они могли потусить на вечеринках?

Сертификат о вакцинации и блат всё же несколько разные вещи. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Читать Вы так и не научились.

Аааааа, так Ромка ещё и годы путает.))))
Вот это поворот.
Так что,выходит Австралия снимала ограничения, потому имела рост заболеваемости. Но смерти все равно ниже, чем когда были закрытые?? И это вакцина не работает?? :mrgreen:
Я не пойму, а было хоть раз что-то , где Ромка не облажался??
Израиль его убрал на место с его "ваксы заражают",
Австралия с его воспалительным "Вакцинация распространяет эпидемию"
Израиль ещё ранее его научил понимать привязку к 100к,и там он понял, что именно антиваксы на койках под ИВЛ и в моргах.
Что происходит с ним?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 НОЯБРЯ 2021 20:10
В Украине будут платить за вакцинацию:


В Украине разрабатывают новые программы поддержки для бизнеса и граждан, пострадавших от карантина. С 19 декабря, через приложение "Дия", каждый, кто прошел полный курс вакцинации сможет получить 1 тысячу гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.


"Чтобы дышать легче было бизнесу и гражданам, государство как оставляет имеющиеся программы поддержки, так и разрабатывает ряд инструментов. Один из них заработает в ближайшее время. Это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других, а именно креативный, спортивный и транспортный сектор", - заявил Зеленский.

В то же время одна из программ поддержки, как отметил президент, это финансовое вознаграждение всем, кто прошел полный курс вакцинации.



Как будет работать программа
Начиная с 19 декабря, каждый кто получил две прививки - сможет получить 1 тысячу гривен через приложение "Дия".

Деньги можно будет потратить на:

абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
билет в кинотеатр или театр;
поход в музей;
билет на железнодорожные или авиаперевозки.
По словам Зеленского, на программу планируют выделить по 3 млрд гривен до конца года и на начало 2022 года соответственно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 00:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:число блатных неадекватов имеющих связи и возможность отмазаться достаточно мало

Какие отношение они имеют к вакцинированным и имеющим сертификат?.
  Цитрин написав:Но их присутствие на дорогах делает дорогу опасной для всех

И потому автоматически необходимо снять все ограничения на этой дороге? Или её закрыть? Вы же об этом?

  Цитрин написав:Также и с карантином, дал одному сертификат на обход карантинных ограничений - считай, что провалил карантин для всех.

Так же и с дорогой - раз один невменяемый есть , то нет дороги. Ездит нельзя по ней. Вместо того, чтобы невменяемого изолировать и убрать с дороги. Так?))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:02

  Ромасик написав:......
в Украине проходной двор - а там строжайший карантин на острове. И откуда там взялся вирус? Неужто непорочное зачатие?

Ромочка, Вы вообще об Австралии до этого не слышали?
Не в курсе, что они активно участвуют в мировой торговле?
Или Вы думаете, что товары от них и к ним поступают при помощи волшебной палочки?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:03

Hotab берите зелину тысячу и бегите по киевским музеям.
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