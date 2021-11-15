Если "в шестой изоляции", то, видимо, они периодически отменялись? Или Вы этого не понимаете?
P s. Вот ещё:
26 октября (2020года) власти Австралии объявили, что Мельбурн, второй по величине город страны и бывший главный на континенте очаг болезни, наконец выходит из карантина. Локдаун в Мельбурне действовал почти четыре месяца – и он был невероятно жестким. Премьер-министр штата Виктория, столицей которого является Мельбурн, Дэниел Эндрюс заявил, что с полуночи 27 октября здесь открываются все магазины, рестораны, кафе и бары, разрешены занятия спортом на открытом воздухе. Решение принято после того, как 26 октября в штате не зарегистрировали ни одного нового случая заражения и тем более летального исхода. С 9 ноября отменяются ограничения на передвижение в пределах 25 километров от дома для жителей Мельбурна. Им также разрешат выезжать из города в другие части штата.
Специально для Вас вставил дату сообщения - 26 октября 2020 года, чтобы Вы себя не утруждали и не попадали впросак. Вы опять не заметили? Мне как, выделять крупным шрифтом, цветом, ещё как-то?
P.p.s. Ромасик, может, извинитесь за "очередное враньё"? Хотя это вряд ли.
пик волны у них был 15 октября, а у вас самая ранняя дата снятия ограничений - 21 октября и до 9 ноября. То есть на волну они взошли при полном карантине. Ллогика?
Читать Вы так и не научились. Зато очень быстро прогрессируете в другом - становитесь всё хамовитее. Вы меня обвинили в "очередном вранье", не поймав на враньё ни разу, а Вас на подтасовке ловили неоднократно. Тратить время и искать сейчас цитаты не буду, много чести.
Извинений от Вас не дождался. Это было вполне прогнозируемо.
Hotab написав:А возьмём октябрь 2021 там какие %%, а??
за октябрь пока данных нет. Но я и не оспариваю, что в какие-то моменты картина может меняться.
Например, побежали люди в поликлинику на прививки, чтобы сертификаты получить, заразились там от ковидников и понесли в массы. Отсюда высокий кратковременный всплеск. Причиной которого стали по сути сертификатные ограничения.
Таким образом, после ввода сертификатных ограничений, можно предположить всплеск смертей от ковида.
Впрочем, не будем гадать, появятся данные за октябрь - посмотрим...
Не напомните дату введения сертификатных ограничений?
Аааааа, так Ромка ещё и годы путает.)))) Вот это поворот. Так что,выходит Австралия снимала ограничения, потому имела рост заболеваемости. Но смерти все равно ниже, чем когда были закрытые?? И это вакцина не работает?? Я не пойму, а было хоть раз что-то , где Ромка не облажался?? Израиль его убрал на место с его "ваксы заражают", Австралия с его воспалительным "Вакцинация распространяет эпидемию" Израиль ещё ранее его научил понимать привязку к 100к,и там он понял, что именно антиваксы на койках под ИВЛ и в моргах. Что происходит с ним?
ПОНЕДЕЛЬНИК 15 НОЯБРЯ 2021 20:10 В Украине будут платить за вакцинацию:
В Украине разрабатывают новые программы поддержки для бизнеса и граждан, пострадавших от карантина. С 19 декабря, через приложение "Дия", каждый, кто прошел полный курс вакцинации сможет получить 1 тысячу гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.
"Чтобы дышать легче было бизнесу и гражданам, государство как оставляет имеющиеся программы поддержки, так и разрабатывает ряд инструментов. Один из них заработает в ближайшее время. Это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других, а именно креативный, спортивный и транспортный сектор", - заявил Зеленский.
В то же время одна из программ поддержки, как отметил президент, это финансовое вознаграждение всем, кто прошел полный курс вакцинации.
Как будет работать программа Начиная с 19 декабря, каждый кто получил две прививки - сможет получить 1 тысячу гривен через приложение "Дия".
Деньги можно будет потратить на:
абонемент в спортивный зал или фитнес-центр; билет в кинотеатр или театр; поход в музей; билет на железнодорожные или авиаперевозки. По словам Зеленского, на программу планируют выделить по 3 млрд гривен до конца года и на начало 2022 года соответственно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 00:02, всього редагувалось 1 раз.