RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4342434343444345>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:04

ЛАД
Можете заменить слово "блат" на "сертификат" в привиденной Вами цитате. Смысла это не изменит.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 615
З нами з: 26.06.21
Подякував: 100 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:05

  vitaliian написав:Hotab берите зелину тысячу и бегите по киевским музеям.


У меня две будет. Флер пообещала тоже. Пробовала купить телом, я на такое не ведусь. Да и мне ум надо к телу.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5559
З нами з: 15.02.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1504 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:07

  Hotab написав:И потому автоматически необходимо снять все ограничения на этой дороге? Или её закрыть? Вы же об этом?


Нет. Нужно, чтобы правила для всех работали одинаково.

Также как и для карантина, нужно чтобы карантинные ограничения выполнялись всеми, без исключения. Иначе карантин нужно просто отменять, т.к. он не будет раотать и ничего кроме дискриминации не даст.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 16 лис, 2021 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 615
З нами з: 26.06.21
Подякував: 100 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:08

  Цитрин написав:
.....
Но я вообще не вижу даже предпосылок для жесткого карантина. И не считаю болезнь серьёзной. Немного сильней гриппа, но летальность 0.8% не критична. ....

Действительно, какая там "серьёзная болезнь" - всего-то 23 тыс. смертей за 2 месяца (с 8 сентября). Да ещё из них подавляющее большинство 60+, которым уже давно пора умереть и не мозолить глаза.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20552
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4949 раз.
Подякували: 4565 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Нет. Нужно, чтобы правила для всех работали одинаково

Они и работают одинаково.
Привит (есть права и выполняешь правила) - для тебя все. Не привит - тебя за борт, на дорогу не пускают.

А если кто прорвался,его отлавливают и в обезьянник. Это называется "правила одинаково работают". ))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 00:11, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5559
З нами з: 15.02.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1504 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:10

  fler написав:ПС Лікар-дієтолог Олександр Андрєєв розповів, від яких продуктів слід відмовитись після COVID-19, адже вони можуть нашкодити організму та ще більше послабити його.
Насамперед потрібно забути про жирні продукти та страви, приготовані з використанням великої кількості олії. Вони можуть зашкодити
серцево-судинній системі.Також слід відмовитись від продуктів, що викликають здуття живота. Це квашена капуста, алкоголь, молоко з лактозою, а також глютенові товари. Також під забороною: шоколад, хлібобулочні вироби, шинка, котлети, фаст-фуд. Дієтолог радить хоча б на якийсь час відмовитися від прийому цукру.


очень спорно. жрал послетого как спала температура: каши, варённые яйца, докторскую колбасу квашеную капусту и квашеные огурцы (потому как ощущение было как после сильного отравления (перепоя). ещё через дня 3 нападает реальный жор.
т.е. организм потребовал сало и рыбу. свежее сало, карпы плюс свиная печень нормально восстанавливают.

с шоколадом, алкаголем, копчённым и тем более фаст-фудом - полностью согласен- лучше наверное отказаться, но мне кажется на такое и не потянет.
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5036
З нами з: 21.04.11
Подякував: 725 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:11

  ЛАД написав:Действительно, какая там "серьёзная болезнь" - всего-то 23 тыс. смертей за 2 месяца (с 8 сентября).


а сколько смертей от онкологии?
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 615
З нами з: 26.06.21
Подякував: 100 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:сколько смертей от онкологии?

По 6 в месяц
Если что, в октябре будет ковидных честных плюс 25. И не от онкологии. Это чтоб вы себя не тешили официальными "23 за 2" .
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5559
З нами з: 15.02.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1504 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:15

  Hotab написав:Привит (есть права и выполняешь правила) - для тебя все. Не привит - тебя за борт, на дорогу не пускают.

А если кто прорвался,его отлавливают и в обезьянник. Это называется "правила одинаково работают". ))


это называется дискриминация, а угроза ущемлением в правах в случае отказа от прививки - это еще и принуждение к прививке
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 615
З нами з: 26.06.21
Подякував: 100 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:это называется дискриминация,

Я тоже это говорю, когда бухой без прав за руль сажусь. Но полицаи не слушают. Надо бы чтоб юрыст наш на них нажал кнопку "пожаловаться" :lol:

  Цитрин написав:, а угроза ущемлением в правах в случае отказа от прививки - это еще и принуждение к прививке

Угроза не пустить на дорогу без прав - есть принуждение к обучению и получению прав. Сердца у них нет!!!
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 00:23, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5559
З нами з: 15.02.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1504 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4342434343444345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, ЛАД і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7852 13005939
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.