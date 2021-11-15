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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лис, 2021 00:04
ЛАД
Можете заменить слово "блат" на "сертификат" в привиденной Вами цитате. Смысла это не изменит.
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Цитрин
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Додано: Вів 16 лис, 2021 00:05
vitaliian написав:Hotab
берите зелину тысячу и бегите по киевским музеям.
У меня две будет. Флер пообещала тоже. Пробовала купить телом, я на такое не ведусь. Да и мне ум надо к телу.
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Hotab
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Додано: Вів 16 лис, 2021 00:07
Hotab написав:
И потому автоматически необходимо снять все ограничения на этой дороге? Или её закрыть? Вы же об этом?
Нет. Нужно, чтобы правила для всех работали одинаково.
Также как и для карантина, нужно чтобы карантинные ограничения выполнялись всеми, без исключения. Иначе карантин нужно просто отменять, т.к. он не будет раотать и ничего кроме дискриминации не даст.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Вів 16 лис, 2021 00:09, всього редагувалось 1 раз.
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Цитрин
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Додано: Вів 16 лис, 2021 00:08
Цитрин написав:
.....
Но я вообще не вижу даже предпосылок для жесткого карантина. И не считаю болезнь серьёзной. Немного сильней гриппа, но летальность 0.8% не критична. ....
Действительно, какая там "серьёзная болезнь" - всего-то 23 тыс. смертей за 2 месяца (с 8 сентября). Да ещё из них подавляющее большинство 60+, которым уже давно пора умереть и не мозолить глаза.
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ЛАД
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Додано: Вів 16 лис, 2021 00:10
Цитрин написав:
Нет. Нужно, чтобы правила для всех работали одинаково
Они и работают одинаково.
Привит (есть права и выполняешь правила) - для тебя все. Не привит - тебя за борт, на дорогу не пускают.
А если кто прорвался,его отлавливают и в обезьянник. Это называется "правила одинаково работают". ))
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 16 лис, 2021 00:11, всього редагувалось 2 разів.
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Hotab
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Додано: Вів 16 лис, 2021 00:10
fler написав:
ПС Лікар-дієтолог Олександр Андрєєв розповів, від яких продуктів слід відмовитись після COVID-19, адже вони можуть нашкодити організму та ще більше послабити його.
Насамперед потрібно забути про жирні продукти та страви, приготовані з використанням великої кількості олії. Вони можуть зашкодити
серцево-судинній системі.Також слід відмовитись від продуктів, що викликають здуття живота. Це квашена капуста, алкоголь, молоко з лактозою, а також глютенові товари. Також під забороною: шоколад, хлібобулочні вироби, шинка, котлети, фаст-фуд. Дієтолог радить хоча б на якийсь час відмовитися від прийому цукру.
очень спорно. жрал послетого как спала температура: каши, варённые яйца, докторскую колбасу квашеную капусту и квашеные огурцы (потому как ощущение было как после сильного отравления (перепоя). ещё через дня 3 нападает реальный жор.
т.е. организм потребовал сало и рыбу. свежее сало, карпы плюс свиная печень нормально восстанавливают.
с шоколадом, алкаголем, копчённым и тем более фаст-фудом - полностью согласен- лучше наверное отказаться, но мне кажется на такое и не потянет.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 00:11
ЛАД написав:
Действительно, какая там "серьёзная болезнь" - всего-то 23 тыс. смертей за 2 месяца (с 8 сентября).
а сколько смертей от онкологии?
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Цитрин
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Додано: Вів 16 лис, 2021 00:12
Цитрин написав:
сколько смертей от онкологии?
По 6 в месяц
Если что, в октябре будет ковидных честных плюс 25. И не от онкологии. Это чтоб вы себя не тешили официальными "23 за 2" .
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Додано: Вів 16 лис, 2021 00:15
Hotab написав:
Привит (есть права и выполняешь правила) - для тебя все. Не привит - тебя за борт, на дорогу не пускают.
А если кто прорвался,его отлавливают и в обезьянник. Это называется "правила одинаково работают". ))
это называется дискриминация, а угроза ущемлением в правах в случае отказа от прививки - это еще и принуждение к прививке
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Додано: Вів 16 лис, 2021 00:16
Цитрин написав:
это называется дискриминация,
Я тоже это говорю, когда бухой без прав за руль сажусь. Но полицаи не слушают. Надо бы чтоб юрыст наш на них нажал кнопку "пожаловаться"
Цитрин написав:
, а угроза ущемлением в правах в случае отказа от прививки - это еще и принуждение к прививке
Угроза не пустить на дорогу без прав - есть принуждение к обучению и получению прав. Сердца у них нет!!!
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 16 лис, 2021 00:23, всього редагувалось 1 раз.
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