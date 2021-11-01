Додано: Вів 16 лис, 2021 00:31

Цитрин написав: .......

А насколько это помогло снизить нагрузку на больницы посмотрим когда появится статистика по зараженным за октябрь-ноябрь... .......А насколько это помогло снизить нагрузку на больницы посмотрим когда появится статистика по зараженным за октябрь-ноябрь...

А вот для общества в целом основная задача - это остановить эпидемию. И тяжесть течения болезни у Васи на фоне этой цели имеет второстепенное значение.

Вообще-то, статистика подаётся ежедневно.За октябрь уже есть полная, за ноябрь, естественно, только за полмесяца.Но что Вы хотите увидеть?Вы же понимаете, что прививка не волшебная палочка, моментально не действует. Да и 30% привитых не та цифра.Сегодняшняя кампания поможет уже, скорее, при следующей волне.Вы же считаете, что болезнь "несерьёзная", зачем же останавливать эпидемию? Само пройдёт.А тяжесть течения всё же значение имеет - при лёгком человек посидит недельку-другую дома и всё, а при тяжёлом загрузит больницу.