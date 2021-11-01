Цитрин написав:..... Ответьте на простой вопрос, почему с сертификатом можно разносить инфекцию, а без сертификата нельзя. Где в этом логика?
Нельзя ни с чем. Но устроить полный локдаун нельзя, страна должна работать. Уже писал, кормить нас никто не будет. Поэтому приходится идти на полумеры - разрешаем более-менее нормально жить после вакцинации. Это всё-таки уменьшает количество больных или, по крайней мере, количество госпитализаций. Некоторые ограничения действуют на всех.
Ромасик написав:еще раз для тех, кто не может усвоить британские метрики
и что? в больницах и моргах по прежнему антиваксы поэтому линк на отчет не давал, думал не найду и не посмотю на слейдущую страницу?
та я его уже 4 раз тут публикую, но для некоторых еще открытие. В больницах и моргах старикашки 70+. А кто заразу им принес, правильно их послушные родственнички, испытавшие экспериментальную вакцину. А антиваксы все здесь, они здоровее всех здоровых.
IgA написав:В Англии решила, зимой было под 2 тыс умерших в день, сейчас при сравнимом количестве новых случаев в день - 250. При том что зимой был карантин, а сейчас нет. Или для Вас все что не 0, не решение?
может просто за зиму все слабаки вымерли, а новые еще не созрели.
Ромасик написав:может просто за зиму все слабаки вымерли, а новые еще не созрели.
То ли дело в Украине!!! И в РФ . Не только не иссякают слабаки, но и добавляются!! Главное чтоб без вакцин!)))) Оно по замкнутому циклу работает: старые переболевшие становятся новыми солабаками. Вечный двигатель.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин написав:....... А насколько это помогло снизить нагрузку на больницы посмотрим когда появится статистика по зараженным за октябрь-ноябрь...
Вообще-то, статистика подаётся ежедневно. За октябрь уже есть полная, за ноябрь, естественно, только за полмесяца. Но что Вы хотите увидеть? Вы же понимаете, что прививка не волшебная палочка, моментально не действует. Да и 30% привитых не та цифра. Сегодняшняя кампания поможет уже, скорее, при следующей волне.
А вот для общества в целом основная задача - это остановить эпидемию. И тяжесть течения болезни у Васи на фоне этой цели имеет второстепенное значение.
Вы же считаете, что болезнь "несерьёзная", зачем же останавливать эпидемию? Само пройдёт. А тяжесть течения всё же значение имеет - при лёгком человек посидит недельку-другую дома и всё, а при тяжёлом загрузит больницу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 лис, 2021 00:32, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:По Австралии, что сходу попалось: ....
В Виктории, втором по численности населения штате страны, который находится в шестой изоляции с начала пандемии
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/30/7305405/ Таким образом, условия карантина в Австралии менялись и меняются. И нельзя говорить, что они были постоянными. Будет время, поищу более ранние сообщения. Если "в шестой изоляции", то, видимо, они периодически отменялись? Или Вы этого не понимаете?
видимо, не нужно путать внутренню изоляцию штата с закрытой страной в целом:
1 ноября 2021 Австралия частично открыла границы для возвращения и выезда своих граждан за рубеж Ограничения, вызванные необходимостью предотвращения распространения COVID-19, действовали 18 месяцев. В соответствии с ними находящиеся за границей австралийцы за редким исключением не имели возможности вернуться на родину или выехать за рубеж. Ограниченному числу граждан и постоянных жителей разрешалось возвращаться из-за границы с обязательным 14-дневным карантинным периодом в отеле за свой счет.
https://www.interfax.ru/world/800668
Власти Австралии продлят изоляцию в штате Виктория на фоне пандемии. Сегодня почти половина из 25-миллионного населения Австралии находится на изоляции в своих домах. В Сиднее, крупнейшем городе страны, объявлен пятинедельный карантин.