Згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.
Згода пацієнта чи його законного представника на медичне втручання не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від самого пацієнта чи його законних представників.
Якщо відсутність згоди може призвести до тяжких для пацієнта наслідків, лікар зобов'язаний йому це пояснити. Якщо і після цього пацієнт відмовляється від лікування, лікар має право взяти від нього письмове підтвердження, а при неможливості його одержання - засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків.
Пацієнт, який набув повної цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, має право відмовитися від лікування.
Якщо відмову дає законний представник пацієнта і вона може мати для пацієнта тяжкі наслідки, лікар повинен повідомити про це органи опіки і піклування.
Вопросы насчет права на отказ от медицинского вмешательства есть?
Ромасик написав:может просто за зиму все слабаки вымерли, а новые еще не созрели.
То ли дело в Украине!!! И в РФ . Не только не иссякают слабаки, но и добавляются!! Главное чтоб без вакцин!)))) Оно по замкнутому циклу работает: старые переболевшие становятся новыми солабаками. Вечный двигатель.
в Британии слабаки еще весной 2020 вымерли. Никакие украинские избыточные смерти не могли догнать их.