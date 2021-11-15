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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43444345434643474348>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:38

  Hotab написав:А вам не дали!! Вот и не выезжайте . В парк.


Давайте по порядку. Вначале право на отказ от медицинского вмешательства.

Вот Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я:
Стаття 43. Згода на медичне втручання

Згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.

Згода пацієнта чи його законного представника на медичне втручання не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від самого пацієнта чи його законних представників.

Якщо відсутність згоди може призвести до тяжких для пацієнта наслідків, лікар зобов'язаний йому це пояснити. Якщо і після цього пацієнт відмовляється від лікування, лікар має право взяти від нього письмове підтвердження, а при неможливості його одержання - засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків.

Пацієнт, який набув повної цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, має право відмовитися від лікування.

Якщо відмову дає законний представник пацієнта і вона може мати для пацієнта тяжкі наслідки, лікар повинен повідомити про це органи опіки і піклування.


Вопросы насчет права на отказ от медицинского вмешательства есть?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Вопросы насчет права на отказ от медицинского вмешательства есть?

Давайте по порядку. Вас никто не тянет на иглу. Точно так же,как никто не тянет вас в автошколу.
Вопросы есть?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:43

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:......
в Украине проходной двор - а там строжайший карантин на острове. И откуда там взялся вирус? Неужто непорочное зачатие?

Ромочка, Вы вообще об Австралии до этого не слышали?
Не в курсе, что они активно участвуют в мировой торговле?
Или Вы думаете, что товары от них и к ним поступают при помощи волшебной палочки?

вирус на товарах долго не живет.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:вирус на товарах долго не живет.

И товары бог Ра с неба доставляет. Так Ромке ещё в садике сказали, он повелся.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 00:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:46

  Hotab написав:
  Ромасик написав:может просто за зиму все слабаки вымерли, а новые еще не созрели.

То ли дело в Украине!!! И в РФ . Не только не иссякают слабаки, но и добавляются!! Главное чтоб без вакцин!)))) Оно по замкнутому циклу работает: старые переболевшие становятся новыми солабаками. Вечный двигатель. :lol:

в Британии слабаки еще весной 2020 вымерли. Никакие украинские избыточные смерти не могли догнать их.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:47

  Hotab написав:Давайте по порядку. Вас никто не тянет на иглу. Точно так же,как никто не тянет вас в автошколу.


Давайте не перескакивать к следующему вопросу. Я Вам дам ответ насчет причин трактовки как принуждение. Но вначале подтвердите - у Вас есть претензии к праву на отказ от медицинского вмешательства?
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 16 лис, 2021 00:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:47

  Hotab написав:
  Ромасик написав:вирус на товарах долго не живет.

И товары бог Ра с неба доставляет. Так Ромке ещё в садике сказали, он повелся.
нет, рабы контейнеры в руках переносят
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Никакие украинские избыточные смерти не могли догнать их.

Точно?))
Там, у бритов, строитель около 2 коф насчитал. А в Украине 100 тысна 40 (нечестных) лямов. Шо там у тебя с таблицей умножения?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 00:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:у Вас есть вопросы по праву на отказ от медицинского вмешательства?

У вас есть вопросы по праву не идти в автошколу?!
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:48

  IgA написав:
  Ромасик написав:А кто заразу им принес, правильно их послушные родственнички, испытавшие экспериментальную вакцину.

Не угадали :D

Зображення

В столбце Total четко видно что принесли невакцинированные дети, и в основном своим родителям 40-49 лет

ага, и вместе с вакцинированными родаками пошли убили бабушку.
Ромасик
 
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