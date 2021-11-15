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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4345434643474348>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:ага, и вместе с вакцинированными родаками пошли убили бабушку.

Угомонись уже. Фигой срам не прикроешь. Ни одной страны ты не показал, где ваксов болеет больше,чем антиваксов . А тебе показали обратное .

  Ромасик написав:нет, рабы контейнеры в руках переносят

Все же без людей?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:53

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Никакие украинские избыточные смерти не могли догнать их.

Точно?))
Там, у бритов, строитель около 2 коф насчитал. А в Украине 100 тысна 40 (нечестных) лямов. Шо там у тебя с таблицей умножения?

100К это сейчас, после того, как у них было дополнительных 0,5-1,5 года счастливой жизни в неньке.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:100К это сейчас, после того, как у них было дополнительных 0,5-1,5 года счастливой жизни в неньке.

Какая же она счастливая, когда откроешь Флайт-радар,а мы в заперти . Даже и без ковида были , и с ним тоже. Наверное не любим ездить. А Бриты все в самолётах на карте . Так а где тогда ковиду взяться в Украине ,а?? Я тебя спрашиваю,где?? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:58

  Ромасик написав:ага, и вместе с вакцинированными родаками пошли убили бабушку.

Если гляните на таблицу еще раз то увидите что бабушки попрятались. ну ли бустер помог.

Какой-то Вы злой и совсем не смешной в последнее время стали. Отсутствие настоящего ковид аусвайса видно не идет Вам на пользу. А без Вашего юмора тут грустно, Цитрин с флер слишком пафосные, а про флая даже писать ничего не хочу.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 01:01

  Hotab написав:У вас есть вопросы по праву не идти в автошколу?!


Я уже Вам объяснил по поводу прав на управление.

У Вас по умолчанию НЕТ права на управление автомобилем, Вы его должны получить подтвердив знание правил и согласие их выполнять.

А право на отказ от медицинского вмешательств дается по умолчанию и не может быть отобрано.

Поэтому Ваши примеры с водительскими правами и автошколой в данном случае не релевантны.

Так у Вас есть претензии к праву на отказ от медицинского вмешательства (включая профилактику и лечение)?
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 16 лис, 2021 01:02, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 01:01

IgA ,не будешь тут злым.
Тут даже "изолированная " Австралия летает,а Ромку в парк не пускают.
Зображення
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 01:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:А право на отказ от медицинского вмешательств дается по умолчанию и не может быть отобрано

Право ходить по улице у вас по умолчанию.
А права на езду по дороге без прав - нет по умолчанию!!
Никто вас не ширяет насильно. Никто вас не учит ездить насильно.
Ширнулся- расширил права . Выучился в автошколе - тоже.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 01:08

  Hotab написав:Право ходить по улице у вас по умолчанию.
А права на езду по дороге без прав - нет по умолчанию!!
Никто вас не ширяет насильно. Никто вас не учит ездить насильно.
Ширнулся- расширил права . Выучился в автошколе - тоже.


Хитро... :mrgreen:

Тоесть надо искать почему право на проезд в общественном транспорте есть изначально и его не нужно получать через вакцинацию.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 01:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Тоесть надо искать почему право на проезд в общественном транспорте есть изначально

Мы уже нашли ваше право ходит пешком в парк. А ездить - надо расширить права . Справкой.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 01:30

  Hotab написав:А ездить - надо расширить права . Справкой.


Вот что нашел:
159. Пасажир автобуса має право:

1) на безпечне і високоякісне перевезення;

2) висувати вимоги до автомобільного перевізника щодо
виконання ним умов договору перевезення;


Так что право расширять не нужно, оно и так есть.

Что-же касается обязанностей, то вот они:
158. Пасажир автобуса зобов'язаний:

1) мати при собі квиток на проїзд, квиток (квитанцію) на
перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду -
відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається
пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку
оплати проїзду - зареєструвати електронний квиток;

2) займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до
кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб,
що мають право здійснювати контроль;

3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки
автобуса;

4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з
вимогами цих Правил;

5) мати візові та еміграційні документи (під час міжнародних
перевезень);

6) під час міжнародного автомобільного перевезення мати
належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до
держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явити
їх автомобільному перевізнику на його вимогу;

7) завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або
усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";

8) у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати
можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам
Національної поліції;

9) повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та
цінності;

10) виконувати вимоги цих Правил та Правил користування
міським пасажирським автомобільним транспортом.


Про вакцинацию и сертификат в обязанностях пассажира ничего не сказано
Цитрин
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