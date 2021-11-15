Ромасик написав:100К это сейчас, после того, как у них было дополнительных 0,5-1,5 года счастливой жизни в неньке.
Какая же она счастливая, когда откроешь Флайт-радар,а мы в заперти . Даже и без ковида были , и с ним тоже. Наверное не любим ездить. А Бриты все в самолётах на карте . Так а где тогда ковиду взяться в Украине ,а?? Я тебя спрашиваю,где??
Ромасик написав:ага, и вместе с вакцинированными родаками пошли убили бабушку.
Если гляните на таблицу еще раз то увидите что бабушки попрятались. ну ли бустер помог.
Какой-то Вы злой и совсем не смешной в последнее время стали. Отсутствие настоящего ковид аусвайса видно не идет Вам на пользу. А без Вашего юмора тут грустно, Цитрин с флер слишком пафосные, а про флая даже писать ничего не хочу.
Цитрин написав:А право на отказ от медицинского вмешательств дается по умолчанию и не может быть отобрано
Право ходить по улице у вас по умолчанию. А права на езду по дороге без прав - нет по умолчанию!! Никто вас не ширяет насильно. Никто вас не учит ездить насильно. Ширнулся- расширил права . Выучился в автошколе - тоже.
Hotab написав:Право ходить по улице у вас по умолчанию. А права на езду по дороге без прав - нет по умолчанию!! Никто вас не ширяет насильно. Никто вас не учит ездить насильно. Ширнулся- расширил права . Выучился в автошколе - тоже.
Хитро...
Тоесть надо искать почему право на проезд в общественном транспорте есть изначально и его не нужно получать через вакцинацию.
2) висувати вимоги до автомобільного перевізника щодо виконання ним умов договору перевезення;
Так что право расширять не нужно, оно и так есть.
Что-же касается обязанностей, то вот они:
158. Пасажир автобуса зобов'язаний:
1) мати при собі квиток на проїзд, квиток (квитанцію) на перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду - відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - зареєструвати електронний квиток;
2) займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб, що мають право здійснювати контроль;
3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки автобуса;
4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з вимогами цих Правил;
5) мати візові та еміграційні документи (під час міжнародних перевезень);
6) під час міжнародного автомобільного перевезення мати належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явити їх автомобільному перевізнику на його вимогу;
7) завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";
8) у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам Національної поліції;
9) повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та цінності;
10) виконувати вимоги цих Правил та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом.
Про вакцинацию и сертификат в обязанностях пассажира ничего не сказано