Цитрин написав:
.....
Да и далеко не факт, что ковид на открытом воздухе не распространяется.
И "социальная дистанция" тоже не работает?
Или Вы в парке обнимаетесь и целуетесь со всеми проходящими?
Не говоря о том, что и карантин для ковида уже не имеет смысла, т.к. это заболевание имеет летальность сопоставимую с гриппом.
При каком гриппе у нас было 23 тыс. смертей за 2 месяца или тысяч 70 за год?
А смысл? Вакцинация ведь не решит проблему эпидемии. Покололись, ребята сверху скажут - хватит разврата и дальше уже прийдется болеть без вакцин...
Вот, что ещё интересно - Вы уверены, что посидев бесплатно на вакцинах длительное время, потом - когда Вас их лишат или заставят платить за них космические цены, с Вами будет всё ок?
Курить например легко начать. Но тяжело бросить.
Вы уже тоже взяли на вооружение идею "вакцинозависимости"?
Именно такой карантин и должен быть - строгим, чтобы не один вирус не проскочил, иначе это не карантин.
Где Ваша логика?
Если ковид это почти тот же грипп (а не чума), то зачем такие строгости? У нас бывали карантины при гриппе, но это, насколько помню, ограничивалось закрытием школ на пару недель.
Или всё же ковид опаснее?
Но всё равно, зачем же так, Вы же взываете к разумному подходу.
Принцип "Всё или ничего" разумным назвать нельзя.