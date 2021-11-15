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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4345434643474348

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 01:40

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Право ходить по улице у вас по умолчанию.
А права на езду по дороге без прав - нет по умолчанию!!
Никто вас не ширяет насильно. Никто вас не учит ездить насильно.
Ширнулся- расширил права . Выучился в автошколе - тоже.

Хитро... :mrgreen:
Тоесть надо искать почему право на проезд в общественном транспорте есть изначально и его не нужно получать через вакцинацию.

Цитрин, он не может понять разницу между человеком и автомобилем (самолетом, ракетой, реактором, собакой служебной и бойцовской породы), которыми управляет человек и которые являются источниками повышенной опасности.
Законодатели не додумались приравнять человека к автомобилю или собаке и установить для него статус источника повышенной опасности, а вот он и еще кое-кто из его сторонников смогли.
  Цитрин написав:
  Hotab написав:Надо бы чтоб юрыст наш на них нажал кнопку "пожаловаться"

Если что, Я на Вас кнопку вроде никогда не нажимал. А Вы это дело полюбляете?

  Hotab написав:Там о юрысте.

А кто вчера жалобы посылал на Ромасика и budivelnika?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 01:53

  Цитрин написав:.....
Да и далеко не факт, что ковид на открытом воздухе не распространяется.

И "социальная дистанция" тоже не работает?
Или Вы в парке обнимаетесь и целуетесь со всеми проходящими?

Не говоря о том, что и карантин для ковида уже не имеет смысла, т.к. это заболевание имеет летальность сопоставимую с гриппом.

При каком гриппе у нас было 23 тыс. смертей за 2 месяца или тысяч 70 за год?

А смысл? Вакцинация ведь не решит проблему эпидемии. Покололись, ребята сверху скажут - хватит разврата и дальше уже прийдется болеть без вакцин...

Вот, что ещё интересно - Вы уверены, что посидев бесплатно на вакцинах длительное время, потом - когда Вас их лишат или заставят платить за них космические цены, с Вами будет всё ок? :wink:
Курить например легко начать. Но тяжело бросить. :)

Вы уже тоже взяли на вооружение идею "вакцинозависимости"?

Именно такой карантин и должен быть - строгим, чтобы не один вирус не проскочил, иначе это не карантин.

Где Ваша логика?
Если ковид это почти тот же грипп (а не чума), то зачем такие строгости? У нас бывали карантины при гриппе, но это, насколько помню, ограничивалось закрытием школ на пару недель.
Или всё же ковид опаснее?
Но всё равно, зачем же так, Вы же взываете к разумному подходу.
Принцип "Всё или ничего" разумным назвать нельзя.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 01:55

  Цитрин написав:ЛАД
Можете заменить слово "блат" на "сертификат" в привиденной Вами цитате. Смысла это не изменит.

Изменит.
Особенно, если учесть, что ковид это всё же не чума.
ЛАД
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