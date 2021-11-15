Hotab написав:Право ходить по улице у вас по умолчанию. А права на езду по дороге без прав - нет по умолчанию!! Никто вас не ширяет насильно. Никто вас не учит ездить насильно. Ширнулся- расширил права . Выучился в автошколе - тоже.
Хитро... Тоесть надо искать почему право на проезд в общественном транспорте есть изначально и его не нужно получать через вакцинацию.
Цитрин, он не может понять разницу между человеком и автомобилем (самолетом, ракетой, реактором, собакой служебной и бойцовской породы), которыми управляет человек и которые являются источниками повышенной опасности. Законодатели не додумались приравнять человека к автомобилю или собаке и установить для него статус источника повышенной опасности, а вот он и еще кое-кто из его сторонников смогли.
Цитрин написав:
Hotab написав:Надо бы чтоб юрыст наш на них нажал кнопку "пожаловаться"
Если что, Я на Вас кнопку вроде никогда не нажимал. А Вы это дело полюбляете?
Hotab написав:Там о юрысте.
А кто вчера жалобы посылал на Ромасика и budivelnika?
Цитрин написав:..... Да и далеко не факт, что ковид на открытом воздухе не распространяется.
И "социальная дистанция" тоже не работает? Или Вы в парке обнимаетесь и целуетесь со всеми проходящими?
Не говоря о том, что и карантин для ковида уже не имеет смысла, т.к. это заболевание имеет летальность сопоставимую с гриппом.
При каком гриппе у нас было 23 тыс. смертей за 2 месяца или тысяч 70 за год?
А смысл? Вакцинация ведь не решит проблему эпидемии. Покололись, ребята сверху скажут - хватит разврата и дальше уже прийдется болеть без вакцин...
Вот, что ещё интересно - Вы уверены, что посидев бесплатно на вакцинах длительное время, потом - когда Вас их лишат или заставят платить за них космические цены, с Вами будет всё ок? Курить например легко начать. Но тяжело бросить.
Вы уже тоже взяли на вооружение идею "вакцинозависимости"?
Именно такой карантин и должен быть - строгим, чтобы не один вирус не проскочил, иначе это не карантин.
Где Ваша логика? Если ковид это почти тот же грипп (а не чума), то зачем такие строгости? У нас бывали карантины при гриппе, но это, насколько помню, ограничивалось закрытием школ на пару недель. Или всё же ковид опаснее? Но всё равно, зачем же так, Вы же взываете к разумному подходу. Принцип "Всё или ничего" разумным назвать нельзя.
Ромасик написав:..... В больницах и моргах старикашки 70+. А кто заразу им принес, правильно их послушные родственнички, испытавшие экспериментальную вакцину. А антиваксы все здесь, они здоровее всех здоровых.
Ромасик написав:...... в Украине проходной двор - а там строжайший карантин на острове. И откуда там взялся вирус? Неужто непорочное зачатие?
Ромочка, Вы вообще об Австралии до этого не слышали? Не в курсе, что они активно участвуют в мировой торговле? Или Вы думаете, что товары от них и к ним поступают при помощи волшебной палочки?
вирус на товарах долго не живет.
Да, что-то с Вами не так... Я, вроде, об этом и написал - товары люди привозят. На самолётах и судах (учитывая, что Австралия - остров. Точнее, материк, а то ещё обвините меня в незнании географии.) "На людях" вирус вроде лучше сохраняется. Это всё сложно было сообразить?
ЛАД написав:Вы уже тоже взяли на вооружение идею "вакцинозависимости"?
Исключать такой вариант нельзя. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Если ктото навязчиво и упорно хочет Вам что-то дать или помочь, и несмотря на отказ продолжает настаивать и применять шантаж, то есть повод задуматься...
Бойся данайцев и дары приносящих.
и здесь лишнее. "Бойся данайцев, дары приносящих". Но Вы уже опустились до конспирологии. И кто это нам так "навязчиво" помог, не расскажете? Рептилоиды, что ли? Давно здесь их не поминали. Как-то я не заметил особой навязчивости. Если бы не наша боязнь вакцин (тупость), вакцин нам бы явно не хватало. Даже сейчас, не говоря уже о раньше.
Остальные мои возражения, как понимаю, Вы проигнорировали.
P.s. Когда Вы появились на ветке, мне показалось, что появился наконец серьёзный оппонент. Даже обрадовался. Но, видимо, антивакцинаторство дело безнадёжное, серьёзных и убедительных аргументов не находится. Вы скатились в помощники "юриста". Правда, не хватает подготовки. Зато, к счастью нет и склочничества и замашек сексота.