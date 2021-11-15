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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4345434643474348 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129 Мені вже зробили щеплення 57% 73 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 129 Додано: Вів 16 лис, 2021 01:40 Цитрин написав: Hotab написав: Право ходить по улице у вас по умолчанию.

А права на езду по дороге без прав - нет по умолчанию!!

Никто вас не ширяет насильно. Никто вас не учит ездить насильно.

Ширнулся- расширил права . Выучился в автошколе - тоже. Право ходить по улице у вас по умолчанию.А права на езду по дороге без прав - нет по умолчанию!!Никто вас не ширяет насильно. Никто вас не учит ездить насильно.Ширнулся- расширил права . Выучился в автошколе - тоже.

Хитро...

Тоесть надо искать почему право на проезд в общественном транспорте есть изначально и его не нужно получать через вакцинацию. Хитро...Тоесть надо искать почему право на проезд в общественном транспорте есть изначально и его не нужно получать через вакцинацию.

Цитрин, он не может понять разницу между человеком и автомобилем (самолетом, ракетой, реактором, собакой служебной и бойцовской породы), которыми управляет человек и которые являются источниками повышенной опасности.

Законодатели не додумались приравнять человека к автомобилю или собаке и установить для него статус источника повышенной опасности, а вот он и еще кое-кто из его сторонников смогли.

Цитрин написав: Hotab написав: Надо бы чтоб юрыст наш на них нажал кнопку "пожаловаться" Надо бы чтоб юрыст наш на них нажал кнопку "пожаловаться"

Если что, Я на Вас кнопку вроде никогда не нажимал. А Вы это дело полюбляете? Если что, Я на Вас кнопку вроде никогда не нажимал. А Вы это дело полюбляете?

Hotab написав: Там о юрысте. Там о юрысте.

А кто вчера жалобы посылал на Ромасика и budivelnika? , он не может понять разницу между человеком и автомобилем (самолетом, ракетой, реактором, собакой служебной и бойцовской породы), которыми управляет человек и которые являютсяЗаконодатели не додумались приравнять человека к автомобилю или собаке и установить для него статус, а вот он и еще кое-кто из его сторонников смогли.А кто вчера жалобы посылал на Ромасика и budivelnika? Igneus Повідомлень: 1173 З нами з: 29.08.18 Подякував: 740 раз. Подякували: 576 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 01:53 Цитрин написав: .....

Да и далеко не факт, что ковид на открытом воздухе не распространяется. .....Да и далеко не факт, что ковид на открытом воздухе не распространяется.

И "социальная дистанция" тоже не работает?

Или Вы в парке обнимаетесь и целуетесь со всеми проходящими?



Не говоря о том, что и карантин для ковида уже не имеет смысла, т.к. это заболевание имеет летальность сопоставимую с гриппом.

При каком гриппе у нас было 23 тыс. смертей за 2 месяца или тысяч 70 за год?



А смысл? Вакцинация ведь не решит проблему эпидемии. Покололись, ребята сверху скажут - хватит разврата и дальше уже прийдется болеть без вакцин...





Курить например легко начать. Но тяжело бросить. Вот, что ещё интересно - Вы уверены, что посидев бесплатно на вакцинах длительное время, потом - когда Вас их лишат или заставят платить за них космические цены, с Вами будет всё ок?Курить например легко начать. Но тяжело бросить.

Вы уже тоже взяли на вооружение идею "вакцинозависимости"?



Именно такой карантин и должен быть - строгим, чтобы не один вирус не проскочил, иначе это не карантин.

Где Ваша логика?

Если ковид это почти тот же грипп (а не чума), то зачем такие строгости? У нас бывали карантины при гриппе, но это, насколько помню, ограничивалось закрытием школ на пару недель.

Или всё же ковид опаснее?

Но всё равно, зачем же так, Вы же взываете к разумному подходу.

Принцип "Всё или ничего" разумным назвать нельзя. И "социальная дистанция" тоже не работает?Или Вы в парке обнимаетесь и целуетесь со всеми проходящими?При каком гриппе у нас было 23 тыс. смертей за 2 месяца или тысяч 70 за год?Вы уже тоже взяли на вооружение идею "вакцинозависимости"?Где Ваша логика?Если ковид это почти тот же грипп (а не чума), то зачем такие строгости? У нас бывали карантины при гриппе, но это, насколько помню, ограничивалось закрытием школ на пару недель.Или всё же ковид опаснее?Но всё равно, зачем же так, Вы же взываете к разумному подходу.Принцип "Всё или ничего" разумным назвать нельзя. ЛАД 2 Повідомлень: 20560 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 01:55 Цитрин написав: ЛАД

Можете заменить слово "блат" на "сертификат" в привиденной Вами цитате. Смысла это не изменит. Можете заменить слово "блат" на "сертификат" в привиденной Вами цитате. Смысла это не изменит.

Изменит.

Особенно, если учесть, что ковид это всё же не чума. Изменит.Особенно, если учесть, что ковид это всё же не чума. ЛАД 2 Повідомлень: 20560 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 02:00 дел - повтор. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 лис, 2021 02:11, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20560 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 02:07 Цитрин написав: ЛАД написав: Действительно, какая там "серьёзная болезнь" - всего-то 23 тыс. смертей за 2 месяца (с 8 сентября). Действительно, какая там "серьёзная болезнь" - всего-то 23 тыс. смертей за 2 месяца (с 8 сентября).



а сколько смертей от онкологии? а сколько смертей от онкологии?

Простите, не умно.

Онко не инфекционное заболевание, карантин не поможет. Вакцины тоже нет.

К чему такой вопрос?

Это уже напоминает из советских времён: "А у вас негров линчуют!" Простите, не умно.Онко не инфекционное заболевание, карантин не поможет. Вакцины тоже нет.К чему такой вопрос?Это уже напоминает из советских времён: "А у вас негров линчуют!" ЛАД 2 Повідомлень: 20560 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 02:13 Ромасик написав: .....

В больницах и моргах старикашки 70+. А кто заразу им принес, правильно их послушные родственнички, испытавшие экспериментальную вакцину.

А антиваксы все здесь, они здоровее всех здоровых. .....В больницах и моргах старикашки 70+. А кто заразу им принес, правильно их послушные родственнички, испытавшие экспериментальную вакцину.А антиваксы все здесь, они здоровее всех здоровых.

ЛАД 2 Повідомлень: 20560 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 02:23 ЛАД написав: Вы уже тоже взяли на вооружение идею "вакцинозависимости"?

Вы уже тоже взяли на вооружение идею "вакцинозависимости"?



Исключать такой вариант нельзя. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.



Если ктото навязчиво и упорно хочет Вам что-то дать или помочь, и несмотря на отказ продолжает настаивать и применять шантаж, то есть повод задуматься...



Бойся данайцев и дары приносящих. Исключать такой вариант нельзя. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.Если ктото навязчиво и упорно хочет Вам что-то дать или помочь, и несмотря на отказ продолжает настаивать и применять шантаж, то есть повод задуматься...Бойся данайцев и дары приносящих. Цитрин

Повідомлень: 622 З нами з: 26.06.21 Подякував: 101 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 02:23 Ромасик написав: ЛАД написав: Ромасик написав: ......

в Украине проходной двор - а там строжайший карантин на острове. И откуда там взялся вирус? Неужто непорочное зачатие? ......в Украине проходной двор - а там строжайший карантин на острове. И откуда там взялся вирус? Неужто непорочное зачатие?

Ромочка, Вы вообще об Австралии до этого не слышали?

Не в курсе, что они активно участвуют в мировой торговле?

Или Вы думаете, что товары от них и к ним поступают при помощи волшебной палочки? Ромочка, Вы вообще об Австралии до этого не слышали?Не в курсе, что они активно участвуют в мировой торговле?Или Вы думаете, что товары от них и к ним поступают при помощи волшебной палочки?

вирус на товарах долго не живет. вирус на товарах долго не живет.

Да, что-то с Вами не так...

Я, вроде, об этом и написал - товары люди привозят. На самолётах и судах (учитывая, что Австралия - остров. Точнее, материк, а то ещё обвините меня в незнании географии.)

"На людях" вирус вроде лучше сохраняется.

Это всё сложно было сообразить? Да, что-то с Вами не так...Я, вроде, об этом и написал - товары люди привозят. На самолётах и судах (учитывая, что Австралия - остров. Точнее, материк, а то ещё обвините меня в незнании географии.)"На людях" вирус вроде лучше сохраняется.Это всё сложно было сообразить? ЛАД 2 Повідомлень: 20560 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 02:44 Цитрин написав: ЛАД написав: Вы уже тоже взяли на вооружение идею "вакцинозависимости"?

Вы уже тоже взяли на вооружение идею "вакцинозависимости"?



Исключать такой вариант нельзя. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.



Если ктото навязчиво и упорно хочет Вам что-то дать или помочь, и несмотря на отказ продолжает настаивать и применять шантаж, то есть повод задуматься...



Бойся данайцев и дары приносящих. Исключать такой вариант нельзя. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.Если ктото навязчиво и упорно хочет Вам что-то дать или помочь, и несмотря на отказ продолжает настаивать и применять шантаж, то есть повод задуматься...Бойся данайцевдары приносящих.

и здесь лишнее. "Бойся данайцев, дары приносящих".

Но Вы уже опустились до конспирологии. И кто это нам так "навязчиво" помог, не расскажете? Рептилоиды, что ли? Давно здесь их не поминали.

Как-то я не заметил особой навязчивости. Если бы не наша боязнь вакцин (тупость), вакцин нам бы явно не хватало. Даже сейчас, не говоря уже о раньше.



Остальные мои возражения, как понимаю, Вы проигнорировали.



P.s. Когда Вы появились на ветке, мне показалось, что появился наконец серьёзный оппонент. Даже обрадовался. Но, видимо, антивакцинаторство дело безнадёжное, серьёзных и убедительных аргументов не находится.

Вы скатились в помощники "юриста". Правда, не хватает подготовки. Зато, к счастью нет и склочничества и замашек сексота. здесь лишнее. "Бойся данайцев, дары приносящих".Но Вы уже опустились до конспирологии. И кто это нам так "навязчиво" помог, не расскажете? Рептилоиды, что ли? Давно здесь их не поминали.Как-то я не заметил особой навязчивости. Если бы не наша боязнь вакцин (тупость), вакцин нам бы явно не хватало. Даже сейчас, не говоря уже о раньше.Остальные мои возражения, как понимаю, Вы проигнорировали.P.s. Когда Вы появились на ветке, мне показалось, что появился наконец серьёзный оппонент. Даже обрадовался. Но, видимо, антивакцинаторство дело безнадёжное, серьёзных и убедительных аргументов не находится.Вы скатились в помощники "юриста". Правда, не хватает подготовки. Зато, к счастью нет и склочничества и замашек сексота. ЛАД 2 Повідомлень: 20560 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 03:10 ЛАД написав: Рептилоиды, что ли? Давно здесь их не поминали. Рептилоиды, что ли? Давно здесь их не поминали.



Вы, что и правда не верите в рептилоидов?



Вот прошу - можете почерпнуть начальные сведения Теории Дэвида Айка Вы, что и правда не верите в рептилоидов?Вот прошу - можете почерпнуть начальные сведения uaprofi

Повідомлень: 5037 З нами з: 21.04.11 Подякував: 726 раз. Подякували: 518 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 4345434643474348 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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