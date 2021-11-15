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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4346434743484349>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 01:53

  Цитрин написав:.....
Да и далеко не факт, что ковид на открытом воздухе не распространяется.

И "социальная дистанция" тоже не работает?
Или Вы в парке обнимаетесь и целуетесь со всеми проходящими?

Не говоря о том, что и карантин для ковида уже не имеет смысла, т.к. это заболевание имеет летальность сопоставимую с гриппом.

При каком гриппе у нас было 23 тыс. смертей за 2 месяца или тысяч 70 за год?

А смысл? Вакцинация ведь не решит проблему эпидемии. Покололись, ребята сверху скажут - хватит разврата и дальше уже прийдется болеть без вакцин...

Вот, что ещё интересно - Вы уверены, что посидев бесплатно на вакцинах длительное время, потом - когда Вас их лишат или заставят платить за них космические цены, с Вами будет всё ок? :wink:
Курить например легко начать. Но тяжело бросить. :)

Вы уже тоже взяли на вооружение идею "вакцинозависимости"?

Именно такой карантин и должен быть - строгим, чтобы не один вирус не проскочил, иначе это не карантин.

Где Ваша логика?
Если ковид это почти тот же грипп (а не чума), то зачем такие строгости? У нас бывали карантины при гриппе, но это, насколько помню, ограничивалось закрытием школ на пару недель.
Или всё же ковид опаснее?
Но всё равно, зачем же так, Вы же взываете к разумному подходу.
Принцип "Всё или ничего" разумным назвать нельзя.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 01:55

  Цитрин написав:ЛАД
Можете заменить слово "блат" на "сертификат" в привиденной Вами цитате. Смысла это не изменит.

Изменит.
Особенно, если учесть, что ковид это всё же не чума.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 02:00

дел - повтор.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 лис, 2021 02:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 02:07

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Действительно, какая там "серьёзная болезнь" - всего-то 23 тыс. смертей за 2 месяца (с 8 сентября).


а сколько смертей от онкологии?

Простите, не умно.
Онко не инфекционное заболевание, карантин не поможет. Вакцины тоже нет.
К чему такой вопрос?
Это уже напоминает из советских времён: "А у вас негров линчуют!"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 02:13

  Ромасик написав:.....
В больницах и моргах старикашки 70+. А кто заразу им принес, правильно их послушные родственнички, испытавшие экспериментальную вакцину.
А антиваксы все здесь, они здоровее всех здоровых.

ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 02:23

  ЛАД написав:Вы уже тоже взяли на вооружение идею "вакцинозависимости"?


Исключать такой вариант нельзя. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Если ктото навязчиво и упорно хочет Вам что-то дать или помочь, и несмотря на отказ продолжает настаивать и применять шантаж, то есть повод задуматься...

Бойся данайцев и дары приносящих.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 02:23

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:......
в Украине проходной двор - а там строжайший карантин на острове. И откуда там взялся вирус? Неужто непорочное зачатие?

Ромочка, Вы вообще об Австралии до этого не слышали?
Не в курсе, что они активно участвуют в мировой торговле?
Или Вы думаете, что товары от них и к ним поступают при помощи волшебной палочки?

вирус на товарах долго не живет.

Да, что-то с Вами не так...
Я, вроде, об этом и написал - товары люди привозят. На самолётах и судах (учитывая, что Австралия - остров. Точнее, материк, а то ещё обвините меня в незнании географии.)
"На людях" вирус вроде лучше сохраняется.
Это всё сложно было сообразить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 02:44

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Вы уже тоже взяли на вооружение идею "вакцинозависимости"?


Исключать такой вариант нельзя. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Если ктото навязчиво и упорно хочет Вам что-то дать или помочь, и несмотря на отказ продолжает настаивать и применять шантаж, то есть повод задуматься...

Бойся данайцев и дары приносящих.

и здесь лишнее. "Бойся данайцев, дары приносящих".
Но Вы уже опустились до конспирологии. И кто это нам так "навязчиво" помог, не расскажете? Рептилоиды, что ли? Давно здесь их не поминали. :)
Как-то я не заметил особой навязчивости. Если бы не наша боязнь вакцин (тупость), вакцин нам бы явно не хватало. Даже сейчас, не говоря уже о раньше.

Остальные мои возражения, как понимаю, Вы проигнорировали.

P.s. Когда Вы появились на ветке, мне показалось, что появился наконец серьёзный оппонент. Даже обрадовался. Но, видимо, антивакцинаторство дело безнадёжное, серьёзных и убедительных аргументов не находится.
Вы скатились в помощники "юриста". Правда, не хватает подготовки. Зато, к счастью нет и склочничества и замашек сексота.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 03:10

  ЛАД написав:Рептилоиды, что ли? Давно здесь их не поминали.


Вы, что и правда не верите в рептилоидов?

Вот прошу - можете почерпнуть начальные сведения Теории Дэвида Айка
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 07:59

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Hotab берите зелину тысячу и бегите по киевским музеям.


У меня две будет. Флер пообещала тоже. Пробовала купить телом, я на такое не ведусь. Да и мне ум надо к телу.

Чем красивее ум тем ужаснее тело, я не про флер а так в общем, баланс от природы. Шутю никакого баланса нет, чаще всего ужасно и то и другое.
vitaliian
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