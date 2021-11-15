Стабильного падения пока нет. Но чую , что рядом. По прежнему не похоже на "50".
Igneus написав:кто вчера жалобы посылал на budivelnika?
Это вынужденная мера. Он разочаровал. Ожидал, что за неделю какую-нибудь аналитику,новые цифры найдет. Пусть липа, пусть подогнанные, как он умеет, но хоть результат труда. А он? Дулся всю неделю, что его формулу раскритиковали. А как ее не раскритиковать, если по ней ковидные смерти после 73 лет продлевают среднюю продолжительность жизни (СПЖ) в Украине?? И чем больше этих пожилых людей умрет, тем у него растет СПЖ. И , по видимому, он до сих пор не понял свою ошибку, если сидит надутый.
Я уже не говорю о каких-то требованиях извиниться. Уж сколько он сыплет оскорблений всем, так ему жизни не хватит для этого. А тут надо извиниться за то,что не признали его гениальность и высмеяли глупость.Ну чепуха же,не так ли? Как считаете? Аа, вы там лайкали ему, на те удаленные сообщения. Значит вы тоже считаете, что СПЖ подрастает, когда умирают пожилые ковидники? Ну тогда ясно. Математика и не ваша сильная сторона.
2) висувати вимоги до автомобільного перевізника щодо виконання ним умов договору перевезення;
Так что право расширять не нужно, оно и так есть.
Что-же касается обязанностей, то вот они:
158. Пасажир автобуса зобов'язаний:
1) мати при собі квиток на проїзд, квиток (квитанцію) на перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду - відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - зареєструвати електронний квиток;
2) займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб, що мають право здійснювати контроль;
3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки автобуса;
4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з вимогами цих Правил;
5) мати візові та еміграційні документи (під час міжнародних перевезень);
6) під час міжнародного автомобільного перевезення мати належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явити їх автомобільному перевізнику на його вимогу;
7) завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";
у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам Національної поліції;
9) повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та цінності;
10) виконувати вимоги цих Правил та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом.
Про вакцинацию и сертификат в обязанностях пассажира ничего не сказано
Это просто правила устаревшие. В сегодняшней реальности они должны быть дополнены. Но на это видимо нет ни времени ни ресурсов. Все силы в рекламу вакцинации.
2) висувати вимоги до автомобільного перевізника щодо виконання ним умов договору перевезення;
Так что право расширять не нужно, оно и так есть.
Что-же касается обязанностей, то вот они:
158. Пасажир автобуса зобов'язаний:
1) мати при собі квиток на проїзд, квиток (квитанцію) на перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду - відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - зареєструвати електронний квиток;
2) займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб, що мають право здійснювати контроль;
3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки автобуса;
4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з вимогами цих Правил;
5) мати візові та еміграційні документи (під час міжнародних перевезень);
6) під час міжнародного автомобільного перевезення мати належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явити їх автомобільному перевізнику на його вимогу;
7) завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";
у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам Національної поліції;
9) повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та цінності;
10) виконувати вимоги цих Правил та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом.
Про вакцинацию и сертификат в обязанностях пассажира ничего не сказано
а шо ж ви тільки про пасажира згадали то? у перевізника теж є права та обов'язки. і от згідно них він має право у певних випадках не допустити пасажира до перевезення австрія он взагалі повний привіт невакцинованим передала і щось не чутно борцунів за права обмежених