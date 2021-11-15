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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4346434743484349 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129 Мені вже зробили щеплення 57% 73 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 129 Додано: Вів 16 лис, 2021 08:28



Стабильного падения пока нет. Но чую , что рядом. По прежнему не похоже на "50".



Igneus написав: кто вчера жалобы посылал на budivelnika? кто вчера жалобы посылал на budivelnika?

Это вынужденная мера. Он разочаровал. Ожидал, что за неделю какую-нибудь аналитику,новые цифры найдет. Пусть липа, пусть подогнанные, как он умеет, но хоть результат труда. А он? Дулся всю неделю, что его формулу раскритиковали. А как ее не раскритиковать, если по ней ковидные смерти после 73 лет продлевают среднюю продолжительность жизни (СПЖ) в Украине?? И чем больше этих пожилых людей умрет, тем у него растет СПЖ. И , по видимому, он до сих пор не понял свою ошибку, если сидит надутый.



Я уже не говорю о каких-то требованиях извиниться. Уж сколько он сыплет оскорблений всем, так ему жизни не хватит для этого. А тут надо извиниться за то,что не признали его гениальность и высмеяли глупость.Ну чепуха же,не так ли? Как считаете?

Аа, вы там лайкали ему, на те удаленные сообщения. Значит вы тоже считаете, что СПЖ подрастает, когда умирают пожилые ковидники? Ну тогда ясно. Математика и не ваша сильная сторона. 833/838 (обновили рекорд)Стабильного падения пока нет. Но чую , что рядом. По прежнему не похоже на "50".Это вынужденная мера. Он разочаровал. Ожидал, что за неделю какую-нибудь аналитику,новые цифры найдет. Пусть липа, пусть подогнанные, как он умеет, но хоть результат труда. А он? Дулся всю неделю, что его формулу раскритиковали. А как ее не раскритиковать, если по ней ковидные смерти после 73 лет продлевают среднюю продолжительность жизни (СПЖ) в Украине?? И чем больше этих пожилых людей умрет, тем у него растет СПЖ. И , по видимому, он до сих пор не понял свою ошибку, если сидит надутый.Я уже не говорю о каких-то требованиях извиниться. Уж сколько он сыплет оскорблений всем, так ему жизни не хватит для этого. А тут надо извиниться за то,что не признали его гениальность и высмеяли глупость.Ну чепуха же,не так ли? Как считаете?Аа, вы там лайкали ему, на те удаленные сообщения. Значит вы тоже считаете, что СПЖ подрастает, когда умирают пожилые ковидники? Ну тогда ясно. Математика и не ваша сильная сторона. Hotab

Повідомлень: 5571 З нами з: 15.02.09 Подякував: 283 раз. Подякували: 1504 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 09:14 Цитрин написав: Hotab написав: А ездить - надо расширить права . Справкой. А ездить - надо расширить права . Справкой.



Вот что нашел :

159. Пасажир автобуса має право:



1) на безпечне і високоякісне перевезення;



2) висувати вимоги до автомобільного перевізника щодо

виконання ним умов договору перевезення;





Так что право расширять не нужно, оно и так есть.



Что-же касается обязанностей, то вот они:





1) мати при собі квиток на проїзд, квиток (квитанцію) на

перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду -

відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається

пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку

оплати проїзду - зареєструвати електронний квиток;



2) займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до

кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб,

що мають право здійснювати контроль;



3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки

автобуса;



4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з

вимогами цих Правил;



5) мати візові та еміграційні документи (під час міжнародних

перевезень);



6) під час міжнародного автомобільного перевезення мати

належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до

держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явити

їх автомобільному перевізнику на його вимогу;



7) завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або

усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";



у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати

можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам

Національної поліції;



9) повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та

цінності;



10) виконувати вимоги цих Правил та Правил користування

міським пасажирським автомобільним транспортом. 158. Пасажир автобуса зобов'язаний:1) мати при собі квиток на проїзд, квиток (квитанцію) наперевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду -відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надаєтьсяпільга, а в разі запровадження автоматизованої системи облікуоплати проїзду - зареєструвати електронний квиток;2) займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток докінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб,що мають право здійснювати контроль;3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинкиавтобуса;4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно звимогами цих Правил;5) мати візові та еміграційні документи (під час міжнароднихперевезень);6) під час міжнародного автомобільного перевезення матиналежним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду додержави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явитиїх автомобільному перевізнику на його вимогу;7) завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком абоусно в разі виходу на зупинці "На вимогу";у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надатиможливу допомогу потерпілим і повідомити про це органамНаціональної поліції;9) повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи тацінності;10) виконувати вимоги цих Правил та Правил користуванняміським пасажирським автомобільним транспортом.



Про вакцинацию и сертификат в обязанностях пассажира ничего не сказано Вот чтоТак что право расширять не нужно, оно и так есть.Что-же касается обязанностей, то вот они:Про вакцинацию и сертификат в обязанностях пассажира ничего не сказано



Это просто правила устаревшие.

В сегодняшней реальности они должны быть дополнены.

Но на это видимо нет ни времени ни ресурсов.

Все силы в рекламу вакцинации. Это просто правила устаревшие.В сегодняшней реальности они должны быть дополнены.Но на это видимо нет ни времени ни ресурсов.Все силы в рекламу вакцинации. justit Повідомлень: 5516 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1644 раз. Подякували: 429 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 09:33 Цитрин написав: Hotab написав: А ездить - надо расширить права . Справкой. А ездить - надо расширить права . Справкой.



Вот что нашел :

159. Пасажир автобуса має право:



1) на безпечне і високоякісне перевезення;



2) висувати вимоги до автомобільного перевізника щодо

виконання ним умов договору перевезення;





Так что право расширять не нужно, оно и так есть.



Что-же касается обязанностей, то вот они:





1) мати при собі квиток на проїзд, квиток (квитанцію) на

перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду -

відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається

пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку

оплати проїзду - зареєструвати електронний квиток;



2) займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до

кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб,

що мають право здійснювати контроль;



3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки

автобуса;



4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з

вимогами цих Правил;



5) мати візові та еміграційні документи (під час міжнародних

перевезень);



6) під час міжнародного автомобільного перевезення мати

належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до

держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явити

їх автомобільному перевізнику на його вимогу;



7) завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або

усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";



у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати

можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам

Національної поліції;



9) повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та

цінності;



10) виконувати вимоги цих Правил та Правил користування

міським пасажирським автомобільним транспортом. 158. Пасажир автобуса зобов'язаний:1) мати при собі квиток на проїзд, квиток (квитанцію) наперевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду -відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надаєтьсяпільга, а в разі запровадження автоматизованої системи облікуоплати проїзду - зареєструвати електронний квиток;2) займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток докінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб,що мають право здійснювати контроль;3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинкиавтобуса;4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно звимогами цих Правил;5) мати візові та еміграційні документи (під час міжнароднихперевезень);6) під час міжнародного автомобільного перевезення матиналежним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду додержави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явитиїх автомобільному перевізнику на його вимогу;7) завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком абоусно в разі виходу на зупинці "На вимогу";у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надатиможливу допомогу потерпілим і повідомити про це органамНаціональної поліції;9) повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи тацінності;10) виконувати вимоги цих Правил та Правил користуванняміським пасажирським автомобільним транспортом.



Про вакцинацию и сертификат в обязанностях пассажира ничего не сказано Вот чтоТак что право расширять не нужно, оно и так есть.Что-же касается обязанностей, то вот они:Про вакцинацию и сертификат в обязанностях пассажира ничего не сказано



а шо ж ви тільки про пасажира згадали то? у перевізника теж є права та обов'язки. і от згідно них він має право у певних випадках не допустити пасажира до перевезення

австрія он взагалі повний привіт невакцинованим передала і щось не чутно борцунів за права обмежених а шо ж ви тільки про пасажира згадали то? у перевізника теж є права та обов'язки. і от згідно них він має право у певних випадках не допустити пасажира до перевезенняавстрія он взагалі повний привіт невакцинованим передалаі щось не чутно борцунів за права обмежених wild.tomcat Повідомлень: 1073 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4346434743484349 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7853 13043001

ЛОБ Вів 16 лис, 2021 08:29