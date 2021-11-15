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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4346434743484349

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:28

833/838 (обновили рекорд)

Стабильного падения пока нет. Но чую , что рядом. По прежнему не похоже на "50".

  Igneus написав:кто вчера жалобы посылал на budivelnika?

Это вынужденная мера. Он разочаровал. Ожидал, что за неделю какую-нибудь аналитику,новые цифры найдет. Пусть липа, пусть подогнанные, как он умеет, но хоть результат труда. А он? Дулся всю неделю, что его формулу раскритиковали. А как ее не раскритиковать, если по ней ковидные смерти после 73 лет продлевают среднюю продолжительность жизни (СПЖ) в Украине?? И чем больше этих пожилых людей умрет, тем у него растет СПЖ. И , по видимому, он до сих пор не понял свою ошибку, если сидит надутый.

Я уже не говорю о каких-то требованиях извиниться. Уж сколько он сыплет оскорблений всем, так ему жизни не хватит для этого. А тут надо извиниться за то,что не признали его гениальность и высмеяли глупость.Ну чепуха же,не так ли? Как считаете? :D
Аа, вы там лайкали ему, на те удаленные сообщения. Значит вы тоже считаете, что СПЖ подрастает, когда умирают пожилые ковидники? Ну тогда ясно. Математика и не ваша сильная сторона. :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:14

  Цитрин написав:
  Hotab написав:А ездить - надо расширить права . Справкой.


Вот что нашел:
159. Пасажир автобуса має право:

1) на безпечне і високоякісне перевезення;

2) висувати вимоги до автомобільного перевізника щодо
виконання ним умов договору перевезення;


Так что право расширять не нужно, оно и так есть.

Что-же касается обязанностей, то вот они:
158. Пасажир автобуса зобов'язаний:

1) мати при собі квиток на проїзд, квиток (квитанцію) на
перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду -
відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається
пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку
оплати проїзду - зареєструвати електронний квиток;

2) займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до
кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб,
що мають право здійснювати контроль;

3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки
автобуса;

4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з
вимогами цих Правил;

5) мати візові та еміграційні документи (під час міжнародних
перевезень);

6) під час міжнародного автомобільного перевезення мати
належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до
держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явити
їх автомобільному перевізнику на його вимогу;

7) завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або
усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";

8) у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати
можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам
Національної поліції;

9) повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та
цінності;

10) виконувати вимоги цих Правил та Правил користування
міським пасажирським автомобільним транспортом.


Про вакцинацию и сертификат в обязанностях пассажира ничего не сказано


Это просто правила устаревшие.
В сегодняшней реальности они должны быть дополнены.
Но на это видимо нет ни времени ни ресурсов.
Все силы в рекламу вакцинации. :P
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:33

  Цитрин написав:
  Hotab написав:А ездить - надо расширить права . Справкой.


Вот что нашел:
159. Пасажир автобуса має право:

1) на безпечне і високоякісне перевезення;

2) висувати вимоги до автомобільного перевізника щодо
виконання ним умов договору перевезення;


Так что право расширять не нужно, оно и так есть.

Что-же касается обязанностей, то вот они:
158. Пасажир автобуса зобов'язаний:

1) мати при собі квиток на проїзд, квиток (квитанцію) на
перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду -
відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається
пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку
оплати проїзду - зареєструвати електронний квиток;

2) займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до
кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб,
що мають право здійснювати контроль;

3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки
автобуса;

4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з
вимогами цих Правил;

5) мати візові та еміграційні документи (під час міжнародних
перевезень);

6) під час міжнародного автомобільного перевезення мати
належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до
держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явити
їх автомобільному перевізнику на його вимогу;

7) завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або
усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";

8) у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати
можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам
Національної поліції;

9) повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та
цінності;

10) виконувати вимоги цих Правил та Правил користування
міським пасажирським автомобільним транспортом.


Про вакцинацию и сертификат в обязанностях пассажира ничего не сказано


а шо ж ви тільки про пасажира згадали то? у перевізника теж є права та обов'язки. і от згідно них він має право у певних випадках не допустити пасажира до перевезення :wink:
австрія он взагалі повний привіт невакцинованим передала :mrgreen: і щось не чутно борцунів за права обмежених
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