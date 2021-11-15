2) висувати вимоги до автомобільного перевізника щодо виконання ним умов договору перевезення;
Так что право расширять не нужно, оно и так есть.
Что-же касается обязанностей, то вот они:
158. Пасажир автобуса зобов'язаний:
1) мати при собі квиток на проїзд, квиток (квитанцію) на перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду - відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - зареєструвати електронний квиток;
2) займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб, що мають право здійснювати контроль;
3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки автобуса;
4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з вимогами цих Правил;
5) мати візові та еміграційні документи (під час міжнародних перевезень);
6) під час міжнародного автомобільного перевезення мати належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явити їх автомобільному перевізнику на його вимогу;
7) завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";
у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам Національної поліції;
9) повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та цінності;
10) виконувати вимоги цих Правил та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом.
Про вакцинацию и сертификат в обязанностях пассажира ничего не сказано
Это просто правила устаревшие. В сегодняшней реальности они должны быть дополнены. Но на это видимо нет ни времени ни ресурсов. Все силы в рекламу вакцинации.
2) висувати вимоги до автомобільного перевізника щодо виконання ним умов договору перевезення;
Так что право расширять не нужно, оно и так есть.
Что-же касается обязанностей, то вот они:
158. Пасажир автобуса зобов'язаний:
1) мати при собі квиток на проїзд, квиток (квитанцію) на перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду - відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - зареєструвати електронний квиток;
2) займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб, що мають право здійснювати контроль;
3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки автобуса;
4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з вимогами цих Правил;
5) мати візові та еміграційні документи (під час міжнародних перевезень);
6) під час міжнародного автомобільного перевезення мати належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явити їх автомобільному перевізнику на його вимогу;
7) завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";
у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам Національної поліції;
9) повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та цінності;
10) виконувати вимоги цих Правил та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом.
Про вакцинацию и сертификат в обязанностях пассажира ничего не сказано
а шо ж ви тільки про пасажира згадали то? у перевізника теж є права та обов'язки. і от згідно них він має право у певних випадках не допустити пасажира до перевезення австрія он взагалі повний привіт невакцинованим передала і щось не чутно борцунів за права обмежених
vitaliian написав:Hotab берите зелину тысячу и бегите по киевским музеям.
У меня две будет. Флер пообещала тоже. Пробовала купить телом, я на такое не ведусь. Да и мне ум надо к телу.
Я понимаю, что своего ума вам не хватает, но операций по пересадке ума вроде пока не делают, не? Фото на 5 минут следовало расценивать как вежливое извинение за случайно нанесенное оскорбление вашему рациону. Если модель выкладывает фото в купальнике в поддержку, напр., футбольной команды, то это же не означает, что она предлагает свое тело, правда? Разглядеть ум и красоту не каждый может, особенно если «птичка» не его полета. Жаль, однако, что и с юмором у вас беда...
Программа бустерных вакцин в Великобритании будет расширена для лиц старше 40 лет, чтобы усилить защиту и помочь ограничить распространение вируса в зимний период. Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что было бы «полнейшей трагедией», если бы люди, получившие две дозы, серьезно заболели из-за ослабления их иммунитета. На данный момент 12,6 млн человек получили третью дозу, которая была предложена людям старше 50 лет, медперсоналу и людям с заболеваниями, которые подвергают их большему риску. https://www.bbc.com/news/uk-59293983
ПС. Интересно, теперь IgA пойдет на бустер или нет?
fler написав:Жаль, однако, что и с юмором у вас беда...
Юморист Петросян тоже не понимает, почему слово "петросянить" говорит о склонности человека к плоским , легкомысленным шуткам. По типу: "упомянул 500$ - значит это твоя зарплата , упомянул слово майонез,значит ты на нем сидишь целыми днями". Это вас кто-то обманул,что вы смешно шутите. И из-за этого обмана вы живёте в полном недоумении, почему вокруг вас люди без чувства юмора,не смеющиеся с ваших шуток.
Hotab написав:Йумар на уровне пубертатных дразнилок: знаешь слово "голубой" - значит ты и есть такой.
fler написав:Разглядеть ум и красоту не каждый может,
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин написав:Исключать такой вариант нельзя. Бесплатный сыр бывает только в
скорее всего вирус мутирует таким образом что действующие вакцины станут неэффективными, тогда все по новому изобретения новых вакцин, драка за них с Израилем и тд.
На счёт зависимости организма от вакцин фантазеры сильно не правы, упрощенно зависимость возникает тогда когда одна из химических функций организма (или несколько) утрачивается из за приема некого вещества, которое заменяет собой эту функцию. Вакцина не заменяет собой ни одну из функций, она не является иммунитетом и даже не стимулирует иммунный ответ.
Это другая группа препаратов - иммуномодуляторы которые кстати в теории могут вызывать зависимости, на практике качественных модуляторов на рынке раз два и нет, а существующие "интерфероны" не преодолевают необходимые барьеры, короче плацебо которым в рф лечат грипп.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 10:11, всього редагувалось 2 разів.
2) висувати вимоги до автомобільного перевізника щодо виконання ним умов договору перевезення;
Так что право расширять не нужно, оно и так есть.
Что-же касается обязанностей, то вот они:
158. Пасажир автобуса зобов'язаний:
1) мати при собі квиток на проїзд, квиток (квитанцію) на перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду - відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - зареєструвати електронний квиток;
2) займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб, що мають право здійснювати контроль;
3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки автобуса;
4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з вимогами цих Правил;
5) мати візові та еміграційні документи (під час міжнародних перевезень);
6) під час міжнародного автомобільного перевезення мати належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явити їх автомобільному перевізнику на його вимогу;
7) завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";
у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам Національної поліції;
9) повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та цінності;
10) виконувати вимоги цих Правил та Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом.
Про вакцинацию и сертификат в обязанностях пассажира ничего не сказано
а шо ж ви тільки про пасажира згадали то? у перевізника теж є права та обов'язки. і от згідно них він має право у певних випадках не допустити пасажира до перевезення австрія он взагалі повний привіт невакцинованим передала і щось не чутно борцунів за права обмежених
просто ЗМІ це не висвітлює, ви дивіться ютуберів: народ бунтує
wild.tomcat написав:а шо ж ви тільки про пасажира згадали то? у перевізника теж є права та обов'язки. і от згідно них він має право у певних випадках не допустити пасажира до перевезення
09 листопада 2021 року смт.Кельменці Суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області Телешман О.В., розглянувши справу, що надійшла від Кельменецького ВП ГУНП про притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.44-3 КУпАП, щодо ОСОБА_1 ... фізичної особи підприємця, - ВСТАНОВИВ: Громадянин ОСОБА_1 притягується до адміністративної відповідальності за те, що ... будучи перевізником ... не перевірив та допустив перевезення трьох повнолітніх громадян, в яких були відсутні документи, які підтверджують негативний тест на COVID-19 та документи встановленого зразка щодо вакцинації даних громадян, чим порушив вимоги п.2 рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівецької обласної державної адміністрації №18 від.23.10.2021 року. ОСОБА_1 вину у вчиненому не визнав та пояснив, що він є автомобільним перевізником. Він слідкує за дотриманням санітарних правил при перевезенні пасажирів, але він не мав права не допустити до салону автобуса пасажирів, які оплатили проїзд. Всі пасажири повідомили, що вони мають відповідні документи про вакцинацію, результати тестів та довідки лікарів, але він не перевіряв ці документи, тому що він не вповноважений вимагати в людей такі документи і якщо б і пред`явили документи, то він не має повноважень та можливості перевірити достовірність цих документів. Тому він допустив до перевезення всіх пасажирів, які оплатили проїзд.
Дослідивши матеріали адміністративної справи, вважаю, що дану справу слід закрити за відсутністю в діях ОСОБА_1 складу та події адміністративного правопорушення, виходячи з наступного. Згідно ст. 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбаченістаттями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. Відповідно до ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Згідно ст.2 закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за виняткомобмежень,які встановлені ЗАКОНОМ. Конституційний Суд України в своєму рішенні від 28.08.2020 року в справі № 10-р/2020 наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України. На даний час в Україні не запроваджено воєнний чи надзвичайний стан, існування яких давало б правову підставу для обмеження конституційних прав громадян на працю та свободу пересування, а також відсутній закон, яким би встановлювалися обмеження свободи пересування громадян в Україні. Тому, суд вважає, що ОСОБА_1 , будучи самозайнятим автомобільним перевізником, не був зобов`язаний ЗАКОНОМ та не мав права здійснювати обмеження прав пасажирів на проїзд, в яких були відсутні негативні результати тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до дня поїздки, або документи, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров`я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції.