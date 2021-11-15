09 листопада 2021 року смт.Кельменці Суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області Телешман О.В., розглянувши справу, що надійшла від Кельменецького ВП ГУНП про притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.44-3 КУпАП, щодо ОСОБА_1 ... фізичної особи підприємця, - ВСТАНОВИВ:

Громадянин ОСОБА_1 притягується до адміністративної відповідальності за те, що ... будучи перевізником ... не перевірив та допустив перевезення трьох повнолітніх громадян, в яких були відсутні документи, які підтверджують негативний тест на COVID-19 та документи встановленого зразка щодо вакцинації даних громадян, чим порушив вимоги п.2 рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівецької обласної державної адміністрації №18 від.23.10.2021 року.

ОСОБА_1 вину у вчиненому не визнав та пояснив, що він є автомобільним перевізником. Він слідкує за дотриманням санітарних правил при перевезенні пасажирів, але він не мав права не допустити до салону автобуса пасажирів, які оплатили проїзд. Всі пасажири повідомили, що вони мають відповідні документи про вакцинацію, результати тестів та довідки лікарів, але він не перевіряв ці документи, тому що він не вповноважений вимагати в людей такі документи і якщо б і пред`явили документи, то він не має повноважень та можливості перевірити достовірність цих документів. Тому він допустив до перевезення всіх пасажирів, які оплатили проїзд.



Дослідивши матеріали адміністративної справи, вважаю, що дану справу слід закрити за відсутністю в діях ОСОБА_1 складу та події адміністративного правопорушення , виходячи з наступного.

Згідно ст. 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбаченістаттями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Відповідно до ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Згідно ст.2 закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за виняткомобмежень,які встановлені ЗАКОНОМ.

Конституційний Суд України в своєму рішенні від 28.08.2020 року в справі № 10-р/2020 наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

На даний час в Україні не запроваджено воєнний чи надзвичайний стан, існування яких давало б правову підставу для обмеження конституційних прав громадян на працю та свободу пересування, а також відсутній закон, яким би встановлювалися обмеження свободи пересування громадян в Україні.

Тому, суд вважає, що ОСОБА_1 , будучи самозайнятим автомобільним перевізником, не був зобов`язаний ЗАКОНОМ та не мав права здійснювати обмеження прав пасажирів на проїзд , в яких були відсутні негативні результати тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до дня поїздки, або документи, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров`я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції.

