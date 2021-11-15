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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4347434843494350

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 129
Мені вже зробили щеплення
57%
73
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:15

  Hotab написав:
  Ромасик написав:ага, и вместе с вакцинированными родаками пошли убили бабушку.

Угомонись уже. Фигой срам не прикроешь. Ни одной страны ты не показал, где ваксов болеет больше,чем антиваксов . А тебе показали обратное .

  Ромасик написав:нет, рабы контейнеры в руках переносят

Все же без людей?

1) Британия. В Израиле во время вспышки тоже сумма ваксов х2 + х3 была выше, чем неваксов. Другие страны особо статистики не ведут
2) судя по паранойе австралийцев, они те контейнеры дезинфицировали вдоль и поперек, вместе с грузчиками.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Если ктото навязчиво и упорно хочет Вам что-то дать или помочь, и несмотря на отказ продолжает настаивать и применять шантаж, то есть повод задуматься...


Правильно шантажировать должны врачи подключать или не подключать пациента к кислороду. К этому приведет либеральность в вакцинации. Никто не вынуждает пациента жить, хочет живёт не хочет не живёт, или вот пусть антиваксер вместо прививки платит за кислород.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 10:21, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Британия

До сих пор не рассмотрел, что сумма ваксов по всем возрастам у них больше,чем неваксов (к 100к) ??
Все так плохо??

  Ромасик написав:Израиле во время вспышки

Их агрегатор умеет прошлое показывать.Есть пруфец?
  Ромасик написав:вместе с грузчиками.

Вроде не ребенок, и должен понимать,что как не параноируй, все равно лазейка будет. Что и подтверждается тем,что он, Ковид, у них есть.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:20

  IgA написав:
  Ромасик написав:ага, и вместе с вакцинированными родаками пошли убили бабушку.

Если гляните на таблицу еще раз то увидите что бабушки попрятались. ну ли бустер помог.

Какой-то Вы злой и совсем не смешной в последнее время стали. Отсутствие настоящего ковид аусвайса видно не идет Вам на пользу. А без Вашего юмора тут грустно, Цитрин с флер слишком пафосные, а про флая даже писать ничего не хочу.

Бабушки попрятались, но их ходили проведывать вакс-родаки, которые одновременно контактировали с детьми, возомнили себя маклаудами, наслушавшись ваших советов и пошли заражать бабушек.
Категория испытателей экспереиментального препарата 40-60 лет самая большая после незайманых.малолеток.
А по этому их тоже нужно изолировать от общества вместе с малолетками.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:У МОЗ підкреслили, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини


Тобто 11,8% мали за плечима (в плечі) вакцинацію.
Ще місяць тому менше 3% госпіталізованих були вакциновані.
Причому приклад по сусідству чоловік 70-ти років двічі вакцинований коронаваком тяжко захворів з усіма ковідними симптомами, але але результати його тесту в кінці кінців загубили. Тобто в статистику не попав.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Причому приклад по сусідству чоловік 70-ти років двічі вакцинований коронаваком тяжко захворів з усіма ковідними симптомами, але але результати його тесту в кінці кінців загубили. Тобто в статистику не попав.

Этот жизненный пример перекрыл все случаи покупок сертификатов. Я ЩЕтаю!
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:40

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:У МОЗ підкреслили, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини


Тобто 11,8% мали за плечима (в плечі) вакцинацію.
Ще місяць тому менше 3% госпіталізованих були вакциновані.
Причому приклад по сусідству чоловік 70-ти років двічі вакцинований коронаваком тяжко захворів з усіма ковідними симптомами, але але результати його тесту в кінці кінців загубили. Тобто в статистику не попав.
моя тетя умерла в ковидной больнице с ковидом а написали диабет. Статистика по смертям может быть как и занижена (если в причине писать хронические болезни которые в сочетании с ковидом вызвали смерть) так и завышена если всем вподряд писать ковид.
vitaliian
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