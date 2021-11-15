|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:15
Hotab написав: Ромасик написав:
ага, и вместе с вакцинированными родаками пошли убили бабушку.
Угомонись уже. Фигой срам не прикроешь. Ни одной страны ты не показал, где ваксов болеет больше,чем антиваксов . А тебе показали обратное .
Ромасик написав:
нет, рабы контейнеры в руках переносят
Все же без людей?
1) Британия. В Израиле во время вспышки тоже сумма ваксов х2 + х3 была выше, чем неваксов. Другие страны особо статистики не ведут
2) судя по паранойе австралийцев, они те контейнеры дезинфицировали вдоль и поперек, вместе с грузчиками.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3416
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 724 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:16
Цитрин написав:
Если ктото навязчиво и упорно хочет Вам что-то дать или помочь, и несмотря на отказ продолжает настаивать и применять шантаж, то есть повод задуматься...
Правильно шантажировать должны врачи подключать или не подключать пациента к кислороду. К этому приведет либеральность в вакцинации. Никто не вынуждает пациента жить, хочет живёт не хочет не живёт, или вот пусть антиваксер вместо прививки платит за кислород.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 16 лис, 2021 10:21, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9058
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:18
Ромасик написав:
Британия
До сих пор не рассмотрел, что сумма ваксов по всем возрастам у них больше,чем неваксов (к 100к) ??
Все так плохо??
Ромасик написав:
Израиле во время вспышки
Их агрегатор умеет прошлое показывать.Есть пруфец?
Ромасик написав:
вместе с грузчиками.
Вроде не ребенок, и должен понимать,что как не параноируй, все равно лазейка будет. Что и подтверждается тем,что он, Ковид, у них есть.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5576
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 1508 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:20
IgA написав: Ромасик написав:
ага, и вместе с вакцинированными родаками пошли убили бабушку.
Если гляните на таблицу еще раз то увидите что бабушки попрятались. ну ли бустер помог.
Какой-то Вы злой и совсем не смешной в последнее время стали. Отсутствие настоящего ковид аусвайса видно не идет Вам на пользу. А без Вашего юмора тут грустно, Цитрин с флер слишком пафосные, а про флая даже писать ничего не хочу.
Бабушки попрятались, но их ходили проведывать вакс-родаки, которые одновременно контактировали с детьми, возомнили себя маклаудами, наслушавшись ваших советов и пошли заражать бабушек.
Категория испытателей экспереиментального препарата 40-60 лет самая большая после незайманых.малолеток.
А по этому их тоже нужно изолировать от общества вместе с малолетками.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3416
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 724 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:29
vitaliian написав:
У МОЗ підкреслили, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини
Тобто 11,8% мали за плечима (в плечі) вакцинацію.
Ще місяць тому менше 3% госпіталізованих були вакциновані.
Причому приклад по сусідству чоловік 70-ти років двічі вакцинований коронаваком тяжко захворів з усіма ковідними симптомами, але але результати його тесту в кінці кінців загубили. Тобто в статистику не попав.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 4645
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 707 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:34
Ой+ написав:
Причому приклад по сусідству чоловік 70-ти років двічі вакцинований коронаваком тяжко захворів з усіма ковідними симптомами, але але результати його тесту в кінці кінців загубили. Тобто в статистику не попав.
Этот жизненный пример перекрыл все случаи покупок сертификатов. Я ЩЕтаю!
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5576
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 1508 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:40
Ой+ написав: vitaliian написав:
У МОЗ підкреслили, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини
Тобто 11,8% мали за плечима (в плечі) вакцинацію.
Ще місяць тому менше 3% госпіталізованих були вакциновані.
Причому приклад по сусідству чоловік 70-ти років двічі вакцинований коронаваком тяжко захворів з усіма ковідними симптомами, але але результати його тесту в кінці кінців загубили. Тобто в статистику не попав.
моя тетя умерла в ковидной больнице с ковидом а написали диабет. Статистика по смертям может быть как и занижена (если в причине писать хронические болезни которые в сочетании с ковидом вызвали смерть) так и завышена если всем вподряд писать ковид.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9058
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2342 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7853
|13048847
|
Вів 16 лис, 2021 08:29
ЛОБ
|