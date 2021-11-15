Ромасик написав:ага, и вместе с вакцинированными родаками пошли убили бабушку.
Угомонись уже. Фигой срам не прикроешь. Ни одной страны ты не показал, где ваксов болеет больше,чем антиваксов . А тебе показали обратное .
Ромасик написав:нет, рабы контейнеры в руках переносят
Все же без людей?
1) Британия. В Израиле во время вспышки тоже сумма ваксов х2 + х3 была выше, чем неваксов. Другие страны особо статистики не ведут 2) судя по паранойе австралийцев, они те контейнеры дезинфицировали вдоль и поперек, вместе с грузчиками.
Цитрин написав:Если ктото навязчиво и упорно хочет Вам что-то дать или помочь, и несмотря на отказ продолжает настаивать и применять шантаж, то есть повод задуматься...
Правильно шантажировать должны врачи подключать или не подключать пациента к кислороду. К этому приведет либеральность в вакцинации. Никто не вынуждает пациента жить, хочет живёт не хочет не живёт, или вот пусть антиваксер вместо прививки платит за кислород.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 10:21, всього редагувалось 3 разів.
Ромасик написав:ага, и вместе с вакцинированными родаками пошли убили бабушку.
Если гляните на таблицу еще раз то увидите что бабушки попрятались. ну ли бустер помог.
Какой-то Вы злой и совсем не смешной в последнее время стали. Отсутствие настоящего ковид аусвайса видно не идет Вам на пользу. А без Вашего юмора тут грустно, Цитрин с флер слишком пафосные, а про флая даже писать ничего не хочу.
Бабушки попрятались, но их ходили проведывать вакс-родаки, которые одновременно контактировали с детьми, возомнили себя маклаудами, наслушавшись ваших советов и пошли заражать бабушек. Категория испытателей экспереиментального препарата 40-60 лет самая большая после незайманых.малолеток. А по этому их тоже нужно изолировать от общества вместе с малолетками.
vitaliian написав:У МОЗ підкреслили, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини
Тобто 11,8% мали за плечима (в плечі) вакцинацію. Ще місяць тому менше 3% госпіталізованих були вакциновані. Причому приклад по сусідству чоловік 70-ти років двічі вакцинований коронаваком тяжко захворів з усіма ковідними симптомами, але але результати його тесту в кінці кінців загубили. Тобто в статистику не попав.
Ой+ написав:Причому приклад по сусідству чоловік 70-ти років двічі вакцинований коронаваком тяжко захворів з усіма ковідними симптомами, але але результати його тесту в кінці кінців загубили. Тобто в статистику не попав.
Этот жизненный пример перекрыл все случаи покупок сертификатов. Я ЩЕтаю!
vitaliian написав:У МОЗ підкреслили, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини
Тобто 11,8% мали за плечима (в плечі) вакцинацію. Ще місяць тому менше 3% госпіталізованих були вакциновані. Причому приклад по сусідству чоловік 70-ти років двічі вакцинований коронаваком тяжко захворів з усіма ковідними симптомами, але але результати його тесту в кінці кінців загубили. Тобто в статистику не попав.
моя тетя умерла в ковидной больнице с ковидом а написали диабет. Статистика по смертям может быть как и занижена (если в причине писать хронические болезни которые в сочетании с ковидом вызвали смерть) так и завышена если всем вподряд писать ковид.
За вчера 838 смертей За последние 7 дней 4955 смертей, т.е. среднесуточное 708 смертей (на вчера 4590 и 656). Новые "рекорды" по обоим показателям.
За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.
Число активных случаев заметно уменьшилось - 502 391 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 508 835). Количество выздоровевших за вчера заметно больше, чем число новых случаев. Это радует. Хотя понедельник не совсем показательный день. Посмотрим дальше. На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 23.781 смерть. Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка (думаю, к концу этой недели). Единственный вопрос, насколько.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. По России 15 ноября - 36 818 новых случаев заражения и 1240 новых смертей. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 12 ноября 1241 смерть. Почти повторили рекорд по смертям.