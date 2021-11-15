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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43484349435043514352>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:15

  Hotab написав:
  Ромасик написав:ага, и вместе с вакцинированными родаками пошли убили бабушку.

Угомонись уже. Фигой срам не прикроешь. Ни одной страны ты не показал, где ваксов болеет больше,чем антиваксов . А тебе показали обратное .

  Ромасик написав:нет, рабы контейнеры в руках переносят

Все же без людей?

1) Британия. В Израиле во время вспышки тоже сумма ваксов х2 + х3 была выше, чем неваксов. Другие страны особо статистики не ведут
2) судя по паранойе австралийцев, они те контейнеры дезинфицировали вдоль и поперек, вместе с грузчиками.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Если ктото навязчиво и упорно хочет Вам что-то дать или помочь, и несмотря на отказ продолжает настаивать и применять шантаж, то есть повод задуматься...


Правильно шантажировать должны врачи подключать или не подключать пациента к кислороду. К этому приведет либеральность в вакцинации. Никто не вынуждает пациента жить, хочет живёт не хочет не живёт, или вот пусть антиваксер вместо прививки платит за кислород.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 10:21, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Британия

До сих пор не рассмотрел, что сумма ваксов по всем возрастам у них больше,чем неваксов (к 100к) ??
Все так плохо??

  Ромасик написав:Израиле во время вспышки

Их агрегатор умеет прошлое показывать.Есть пруфец?
  Ромасик написав:вместе с грузчиками.

Вроде не ребенок, и должен понимать,что как не параноируй, все равно лазейка будет. Что и подтверждается тем,что он, Ковид, у них есть.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:20

  IgA написав:
  Ромасик написав:ага, и вместе с вакцинированными родаками пошли убили бабушку.

Если гляните на таблицу еще раз то увидите что бабушки попрятались. ну ли бустер помог.

Какой-то Вы злой и совсем не смешной в последнее время стали. Отсутствие настоящего ковид аусвайса видно не идет Вам на пользу. А без Вашего юмора тут грустно, Цитрин с флер слишком пафосные, а про флая даже писать ничего не хочу.

Бабушки попрятались, но их ходили проведывать вакс-родаки, которые одновременно контактировали с детьми, возомнили себя маклаудами, наслушавшись ваших советов и пошли заражать бабушек.
Категория испытателей экспереиментального препарата 40-60 лет самая большая после незайманых.малолеток.
А по этому их тоже нужно изолировать от общества вместе с малолетками.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:У МОЗ підкреслили, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини


Тобто 11,8% мали за плечима (в плечі) вакцинацію.
Ще місяць тому менше 3% госпіталізованих були вакциновані.
Причому приклад по сусідству чоловік 70-ти років двічі вакцинований коронаваком тяжко захворів з усіма ковідними симптомами, але але результати його тесту в кінці кінців загубили. Тобто в статистику не попав.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Причому приклад по сусідству чоловік 70-ти років двічі вакцинований коронаваком тяжко захворів з усіма ковідними симптомами, але але результати його тесту в кінці кінців загубили. Тобто в статистику не попав.

Этот жизненный пример перекрыл все случаи покупок сертификатов. Я ЩЕтаю!
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:40

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:У МОЗ підкреслили, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини


Тобто 11,8% мали за плечима (в плечі) вакцинацію.
Ще місяць тому менше 3% госпіталізованих були вакциновані.
Причому приклад по сусідству чоловік 70-ти років двічі вакцинований коронаваком тяжко захворів з усіма ковідними симптомами, але але результати його тесту в кінці кінців загубили. Тобто в статистику не попав.
моя тетя умерла в ковидной больнице с ковидом а написали диабет. Статистика по смертям может быть как и занижена (если в причине писать хронические болезни которые в сочетании с ковидом вызвали смерть) так и завышена если всем вподряд писать ковид.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:28

  uaprofi написав:
  ЛАД написав:Рептилоиды, что ли? Давно здесь их не поминали.


Вы, что и правда не верите в рептилоидов?

Вот прошу - можете почерпнуть начальные сведения Теории Дэвида Айка

Спасибо за ссылку, но
Его лекции (продолжительностью до 7 часов подряд) прослушали более 30 000 человек с 2000 по 2006 год
.
Я в числе этих 30.000 (сегодня, уверен, много больше) не буду. :)
Честно признаюсь, даже имени такого не слышал. И как-то спокойно жил. Надеюсь, это незнание мне и в дальнейшем не помешает. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:34

  justit написав:
  Цитрин написав:
  Hotab написав:А ездить - надо расширить права . Справкой.


Вот что нашел:
159. Пасажир автобуса має право:
...........
Про вакцинацию и сертификат в обязанностях пассажира ничего не сказано


Это просто правила устаревшие.
В сегодняшней реальности они должны быть дополнены.
Но на это видимо нет ни времени ни ресурсов.
Все силы в рекламу вакцинации. :P

И вообще, это Правила, даже не Постанова Кабмина и, тем более, не закон.
И надо разобраться, как это согласуется с Конституцией. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:50

Хроника приближения к 50.

За вчера 838 смертей
За последние 7 дней 4955 смертей, т.е. среднесуточное 708 смертей (на вчера 4590 и 656). Новые "рекорды" по обоим показателям.

За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.

Число активных случаев заметно уменьшилось - 502 391 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 508 835). Количество выздоровевших за вчера заметно больше, чем число новых случаев. Это радует. Хотя понедельник не совсем показательный день. Посмотрим дальше.
На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 23.781 смерть.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка (думаю, к концу этой недели). Единственный вопрос, насколько.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 15 ноября - 36 818 новых случаев заражения и 1240 новых смертей. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 12 ноября 1241 смерть. Почти повторили рекорд по смертям.
ЛАД
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Вів 16 лис, 2021 08:29
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