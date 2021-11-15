Додано: Вів 16 лис, 2021 11:50

Хроника приближения к 50.



За вчера 838 смертей

За последние 7 дней 4955 смертей, т.е. среднесуточное 708 смертей (на вчера 4590 и 656). Новые "рекорды" по обоим показателям.



За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.



Число активных случаев заметно уменьшилось - 502 391 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 508 835). Количество выздоровевших за вчера заметно больше, чем число новых случаев. Это радует. Хотя понедельник не совсем показательный день. Посмотрим дальше.

На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 23.781 смерть.

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка (думаю, к концу этой недели). Единственный вопрос, насколько.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 15 ноября - 36 818 новых случаев заражения и 1240 новых смертей. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 12 ноября 1241 смерть. Почти повторили рекорд по смертям.