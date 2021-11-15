Hotab написав:Этот жизненный пример перекрыл все случаи покупок сертификатов. Я ЩЕтаю!
Якщо куплений з офіційною проводкою, то зараз є шанс отримати кешбек Другий приклад з життя чоловік 40-років, вакцинований, працює в реабілітаційному центрі, тестування виявило ковід, але він навіть не здогадувався про його наявність. Зараз балдіє 2 тижні на самоізоляції.
Ромасик написав:Бабушки попрятались, но их ходили проведывать вакс-родаки, которые одновременно контактировали с детьми, возомнили себя маклаудами, наслушавшись ваших советов и пошли заражать бабушек.
судя по минимуму цифр заражений в категории 60+ это не более чем игра Вашего воспаленного воображения. Вы вообще Англию с Украиной путаете, в британии никого ковид сертификатами не изолировали, они только для доступа на концерты в шотландии, уэльсе и сев ирландии, похоже таки давит Вам на мозг отсутствие сертификата
Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано 4 позови до Державного космічного агентства України (ДКА) щодо оскарження наказів про відсторонення від роботи. Зокрема, позивачі просять суд визнати протиправними та скасувати накази ДКА, якими їх було відсторонено від роботи та поновити їх на роботі. Крім того, позивачі просять виплатити заробітну плату за час незаконного відсторонення від роботи. https://jurliga.ligazakon.net/news/2075 ... i-covid-19
Цікаво, 10 тисяч відсторонених освітян та іже з ними подадуть такі позови?
fler написав:Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано 4 позови до Державного космічного агентства України (ДКА) щодо оскарження наказів про відсторонення від роботи. ... Цікаво, 10 тисяч відсторонених освітян та іже з ними подадуть такі позови?
Думаю они дождутся результатов этих 4-х: есть риск "попасть" на уплату судового сбора
Ромасик написав:Бабушки попрятались, но их ходили проведывать вакс-родаки, которые одновременно контактировали с детьми, возомнили себя маклаудами, наслушавшись ваших советов и пошли заражать бабушек.
судя по минимуму цифр заражений в категории 60+ это не более чем игра Вашего воспаленного воображения. Вы вообще Англию с Украиной путаете, в британии никого ковид сертификатами не изолировали, они только для доступа на концерты в шотландии, уэльсе и сев ирландии, похоже таки давит Вам на мозг отсутствие сертификата
fler написав:Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано 4 позови до Державного космічного агентства України (ДКА) щодо оскарження наказів про відсторонення від роботи. ... Цікаво, 10 тисяч відсторонених освітян та іже з ними подадуть такі позови?
Думаю они дождутся результатов этих 4-х: есть риск "попасть" на уплату судового сбора
индюк думал и в борщ попал трудовые споры освобождены от сбора
«Початок виходу регіонів із "червоного" рівня епіднебезпеки можна очікується з наступного тижня(22 листопада). Є низка областей, де знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем», – розповів Ляшко, не уточнивши, які саме області можуть вийти із «червоної» карантинної зони. https://zaxid.net/news/
Сьогодні чоловік зробив щеплення 2-дозою коронаваку в Епіцентрі. Каже, що людей там майже немає зовсім - ані щепитися, ані скуплятися. Пускають за покупками по сертифікатах.
Ромасик написав:ага, и вместе с вакцинированными родаками пошли убили бабушку.
Если гляните на таблицу еще раз то увидите что бабушки попрятались. ну ли бустер помог.
Какой-то Вы злой и совсем не смешной в последнее время стали. Отсутствие настоящего ковид аусвайса видно не идет Вам на пользу. А без Вашего юмора тут грустно, Цитрин с флер слишком пафосные, а про флая даже писать ничего не хочу.
Бабушки попрятались, но их ходили проведывать вакс-родаки, которые одновременно контактировали с детьми, возомнили себя маклаудами, наслушавшись ваших советов и пошли заражать бабушек. Категория испытателей экспереиментального препарата 40-60 лет самая большая после незайманых.малолеток. А по этому их тоже нужно изолировать от общества вместе с малолетками.
Хто поховався? Зайшов зранку в супермаркет, то там флешмоб пенсів. Хліб і батони розібрали, прийшлось купляти булочки.
fler написав:«Початок виходу регіонів із "червоного" рівня епіднебезпеки можна очікується з наступного тижня(22 листопада). Є низка областей, де знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем», – розповів Ляшко, не уточнивши, які саме області можуть вийти із «червоної» карантинної зони. https://zaxid.net/news/