Додано: Вів 16 лис, 2021 12:46

Igneus

Вам нужно больше уделять внимание, в том числе, указанным выше сайтам {Дроздовых, Кристенко}, а не смерти здесь подсчитывать.

из-за того, что Кабмин вносит изменения в свои постановления после их обжалования, меняя даже их номера, у юристов сменилась тактика. Поскольку в случае противоречия между постановлениями КМУ и Конституцией или законом Украины суд обязан применять акты высшей юридической силы, то есть Конституцию и законы, то юристы стараются не тратить время на обжалование постановлений Кабмина.

стараются не тратить время на обжалование постановлений Кабмина

резать курицу, несущую золотые яйца

доказывание не может обосновываться на предположениях или, если попроще, не нужно заниматься гаданием на "кофейной гуще"

обов’язково стане предметом вивчення у Європейському суді з прав людини.



Таке переконання висловила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич під час засідання постійного комітету

https://www.echr.com.ua/chomu-sertifika ... i-yevropi/ Питання введення у Європі сертифікатів COVID-вакцинаціїу Європейському суді з прав людини.Таке переконання висловила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич під час засідання постійного комітету

гаданием на "кофейной гуще"



https://1way-to-english.livejournal.com/101753.html "Если ничего не делать, то и результата не будет" (Махатма Ганди)

Вмешательство юриста будет необходимо лишь в случае, если суд первой инстанции признает обоснованность протокола полиции и наложит взыскание, например, штраф.



https://reyestr.court.gov.ua/Review/100919546 Захисник ОСОБА_1 адвокат Таліпова А.Г. подала до канцелярії суду заяву в якій просила суд закрити провадження в справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 .

Наконец, неужели Вы думаете, что Европейский фонд за демократию поддержал издание отчета о соблюдении прав граждан при применении статьи 44-3 КУоАП в условиях карантина для того, чтобы тоже извлечь из этого прибыль:



за демократію (EED). Його зміст не обов’язково відображає

офіційну позицію EED. Інформація чи погляди, висловлені у

цьому матеріалі, є виключною відповідальністю його авторів.

http://umdpl.info/wp-content/uploads/20 ... -KUpAP.pdf Цей звіт опубліковано за підтримки Європейського фондуза демократію (EED).



http://oask.gov.ua/node/5114 В ОАСК оскаржують перевірку сертифікатів вакцинації в громадських місцях:

Смысл, если они лишь информируют, что делает ЕСПЧ? В таких случаях лучше уделить внимание первоисточнику, иначе возможен и "испорченный телефон". А первоисточник (ЕСПЧ) по вакцинации, если верить Дроздовым, принял единственное решение - по вакцинации детей в Чехии, никаких других решений принято им не было. Т.е. все что написано наоказывается лишь мнениями юристов Дроздовых, но не мнением ЕСПЧ. Ну а мнения юристов могут быть прямо противоположными. Юристы Дроздовы считают так, а юристы Кабмина иначе (неужели в Кабмине и МОЗ нет юристов и им не показывают/согласовывают проекты решений?).И смерти здесь я не подсчитываю.Т.е. вы признаете, что юристы постановления Кабмина не обжалуют. Вы считаете, что ониа я считаю, что они не хотятВ обоих случаях (и у вас, и у меня), по вашим словам,Если это не ваше предположение, а реальность, то почему вы не привели ссылки из? На решения судов об отказе штрафовать за нарушения Постановлений Кабмина ссылки приводите, а на обжалования юристами нет. Может потому, что их не существует?Насколько мне известно, по вопросу незаконности "ковидных" ограничений, было Решение КСУ (), но на основании Постановы Пленума ВСУ (), а не обжалования юристами.И, кстати, приведенная вами цитата от Дроздовыхтоже является предположением, или вашими же словамиВы хорошо написали применительно к обжалованию юристами постановлений Кабмина:Т.е. т.к. нет обжалования, значит Кабмин и дальше будет издавать все новые и новые, "незаконные" (по словам юристов) Постановления. Но вы-то, как юрист должны знать, что "законность" или "незаконность" того или иного определяет только суд, но неили. А решений судов, что они незаконны (не путать с наложенными штрафами) нет (кроме приведенного выше Решения КСУ).И вы думете, что адвокаты будут делать это бесплатно? И жаль, что адвокат Таліпова А.Г. об этом не знает. Из вашей ссылки:Поддержал издание, но не мнение, изложенное в отчете:Напишете потом, чем закончилось? До решения суда нет смысла гадать на "кофейной гуще" (утверждать, что суд полностью поддержит требования истца), но думаю, что "1 млн. грн. моральної шкоди на користь позивача" истец не получит.