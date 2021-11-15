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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4350435143524353>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:38

  vitaliian написав:
  Ой+ написав:
  vitaliian написав:У МОЗ підкреслили, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини


Тобто 11,8% мали за плечима (в плечі) вакцинацію.
Ще місяць тому менше 3% госпіталізованих були вакциновані.
Причому приклад по сусідству чоловік 70-ти років двічі вакцинований коронаваком тяжко захворів з усіма ковідними симптомами, але але результати його тесту в кінці кінців загубили. Тобто в статистику не попав.
моя тетя умерла в ковидной больнице с ковидом а написали диабет. Статистика по смертям может быть как и занижена (если в причине писать хронические болезни которые в сочетании с ковидом вызвали смерть) так и завышена если всем вподряд писать ковид.

Значить вмерла від діабета, а не ковіда.
Думаю, що є правила що писати для хроніків і не для хроніків.

Гіпотетичний приклад: сильно напнувся, відірвався тромб, вмер.
Не напишуть же: "вмер від сильного напинання"?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:40

  ЛАД написав:Хроника приближения к 50

Чуток не в теме.
50 - это что за число ?
50 - чего ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:46

Igneus
Вам нужно больше уделять внимание, в том числе, указанным выше сайтам {Дроздовых, Кристенко}, а не смерти здесь подсчитывать.

Смысл, если они лишь информируют, что делает ЕСПЧ? В таких случаях лучше уделить внимание первоисточнику, иначе возможен и "испорченный телефон". А первоисточник (ЕСПЧ) по вакцинации, если верить Дроздовым, принял единственное решение - по вакцинации детей в Чехии, никаких других решений принято им не было. Т.е. все что написано на

оказывается лишь мнениями юристов Дроздовых, но не мнением ЕСПЧ. Ну а мнения юристов могут быть прямо противоположными. Юристы Дроздовы считают так, а юристы Кабмина иначе (неужели в Кабмине и МОЗ нет юристов и им не показывают/согласовывают проекты решений?).

И смерти здесь я не подсчитываю.


из-за того, что Кабмин вносит изменения в свои постановления после их обжалования, меняя даже их номера, у юристов сменилась тактика. Поскольку в случае противоречия между постановлениями КМУ и Конституцией или законом Украины суд обязан применять акты высшей юридической силы, то есть Конституцию и законы, то юристы стараются не тратить время на обжалование постановлений Кабмина.

Т.е. вы признаете, что юристы постановления Кабмина не обжалуют. Вы считаете, что они
стараются не тратить время на обжалование постановлений Кабмина

а я считаю, что они не хотят
резать курицу, несущую золотые яйца

В обоих случаях (и у вас, и у меня), по вашим словам,
доказывание не может обосновываться на предположениях или, если попроще, не нужно заниматься гаданием на "кофейной гуще"

Если это не ваше предположение, а реальность, то почему вы не привели ссылки из https://reyestr.court.gov.ua/ ? На решения судов об отказе штрафовать за нарушения Постановлений Кабмина ссылки приводите, а на обжалования юристами нет. Может потому, что их не существует?
Насколько мне известно, по вопросу незаконности "ковидных" ограничений, было Решение КСУ (https://ccu.gov.ua/sites/default/files/ ... p_2020.pdf), но на основании Постановы Пленума ВСУ (https://ccu.gov.ua/sites/default/files/4_230_2020.pdf), а не обжалования юристами.

И, кстати, приведенная вами цитата от Дроздовых
Питання введення у Європі сертифікатів COVID-вакцинації обов’язково стане предметом вивчення у Європейському суді з прав людини.

Таке переконання висловила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич під час засідання постійного комітету
https://www.echr.com.ua/chomu-sertifika ... i-yevropi/

тоже является предположением, или вашими же словами
гаданием на "кофейной гуще"


Вы хорошо написали применительно к обжалованию юристами постановлений Кабмина:
"Если ничего не делать, то и результата не будет" (Махатма Ганди)
https://1way-to-english.livejournal.com/101753.html

Т.е. т.к. нет обжалования, значит Кабмин и дальше будет издавать все новые и новые, "незаконные" (по словам юристов) Постановления. Но вы-то, как юрист должны знать, что "законность" или "незаконность" того или иного определяет только суд, но не yanyura или Igneus. А решений судов, что они незаконны (не путать с наложенными штрафами) нет (кроме приведенного выше Решения КСУ).

Вмешательство юриста будет необходимо лишь в случае, если суд первой инстанции признает обоснованность протокола полиции и наложит взыскание, например, штраф.


И вы думете, что адвокаты будут делать это бесплатно? И жаль, что адвокат Таліпова А.Г. об этом не знает. Из вашей ссылки:
Захисник ОСОБА_1 адвокат Таліпова А.Г. подала до канцелярії суду заяву в якій просила суд закрити провадження в справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 .
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100919546


Наконец, неужели Вы думаете, что Европейский фонд за демократию поддержал издание отчета о соблюдении прав граждан при применении статьи 44-3 КУоАП в условиях карантина для того, чтобы тоже извлечь из этого прибыль:

Поддержал издание, но не мнение, изложенное в отчете:
Цей звіт опубліковано за підтримки Європейського фонду
за демократію (EED). Його зміст не обов’язково відображає
офіційну позицію EED. Інформація чи погляди, висловлені у
цьому матеріалі, є виключною відповідальністю його авторів.
http://umdpl.info/wp-content/uploads/20 ... -KUpAP.pdf


В ОАСК оскаржують перевірку сертифікатів вакцинації в громадських місцях:
http://oask.gov.ua/node/5114


Напишете потом, чем закончилось? До решения суда нет смысла гадать на "кофейной гуще" (утверждать, что суд полностью поддержит требования истца), но думаю, что "1 млн. грн. моральної шкоди на користь позивача" истец не получит.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  mustbe написав:50 - чего ?

Будивельнык летом , когда все было тихо и спокойно,обещал нам всем, что все позади, переболела критическая масса, плюс вакцинированные, плюс дети , в общем там более 100% населения уже с иммунитетом. И назвал сакральную цифру 50 смертей в день , не более, будет в Украине. С постепенным превращение в "просто грипп". (а это 5-6 тысяч в год) .
Если со второй частью его прогноза никто особо не спорил, то "все позади" вызывало большое сомнение. Но так как Будивельнык дискутировать не стал и просто , как обычно, обзывал всех несогласных, теперь он выгребает подколки по поводу его "50".
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:00

  Hotab написав:Ой+ ,
Якщо правильно покрутити головою, в Дії підтягнеться купюра в тисячу гривень у форматі PDF.

Ви вже отримали?
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Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:03

Ой+ , пока только скачал. Не распечатывал.


В Тропинке от коронавируса умер херсонец с поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19

В Херсоне 67-летний мужчина заболел коронавирусом. 10 дней лечился дома, но становилось все хуже. Семейный врач направила пациента в горбольницу им Тропиных.

Там пенсионера с диагнозом «двусторонняя пневмония» положили в инфекционное отделение. Начали лечить, но ему становилось только хуже. Перевели в реанимационный бокс – на аппарат вентиляции легких. Шли дни, но дыхательная недостаточность обострялась и это очень удивляло врачей – ведь у больного был сертификат о вакцинации.

На второй неделе в реанимации пациент признался, что сертификат у него фальшивый. Он умер на 25-й день болезни.




Тропинка - больница Тропининых.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:18

Пост Истребина. Вторую часть отрезал, так как излишне эмоционально, да и я не согласен, что "Велыке Будивныцтво" было зря и все деньги надо было прожечь в Ковид. Имеющихся средств , имхо, при разумном подходе населения к вакцинации, было бы достаточно. Но они сами себе злобные буратины.


По оперативным данным дашборда "Экономика карантина" за октябрь умерло по Украине 77977 украинцев.

Рост смертность +56,4% Добавочных смертей 28135. Это 907 смертей каждый день сверх обычной смертности для октября в предшествующие года. В среднем в 2015-19 умирало 1607 человек в день. В октябре этого года в среднем умирало 2514 каждый день.

А если посмотреть внимательно на суточный график, то мы увидим что 25 октября было зафиксировано 3003 смерти. Что превышает средний показатель на 1400 смертей, или +87%



ЕМНИП я прогнозировал 20-25 тысяч лишних смертей. А может и 25-30.
В любом случае оно рядом.


Я недавно приносил пост Будивельныка,где он писал "хоть с локдаунами , хоть без, хоть с вакцинацией,хоть без, но больше 20 тысяч смертей в год не будет".
Мы умеем 28 за месяц. Потому что у Украины свой путь, тернистый, через попоболь. В котором льющий сладкий мед в уши, обещающий "все позади" - это "доктор наук", а тот, кто видит реальную ситуацию и предупреждает, что надо готовиться - тот "истерик" и "пэрэляканий".

З.Ы. И да, если провести параллели с РФ, то наши +28 тысяч в месяц - это их +110 тысяч в месяц. ЕМНИП они пока таких цифр не показывали. Так что ещё один прогноз красивых "не догоним РФ" можно отправить ф топку.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:30

Облом?

Нардеп "Слуги народа" Алексей Устенко заявил, что 1000 гривен от Зеленского получат только те, кто вакцинируется двумя дозами после 19 декабря. А кто вакцинирован уже – не получит ничего.

ПС Хотаб :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:35

  Ой+ написав:
  Hotab написав:Ой+ ,
Якщо правильно покрутити головою, в Дії підтягнеться купюра в тисячу гривень у форматі PDF.

Ви вже отримали?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:39

  fler написав:Нардеп "Слуги народа" Алексей Устенко заявил, что 1000 гривен от Зеленского получат только те, кто вакцинируется двумя дозами после 19 декабря. А кто вакцинирован уже – не получит ничего.

ПС Хотаб :mrgreen:

Ну хоть обещанная вами тысяча то мне ж перепадёт, да? :D
Hotab
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