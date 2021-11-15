vitaliian написав:У МОЗ підкреслили, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини
Тобто 11,8% мали за плечима (в плечі) вакцинацію. Ще місяць тому менше 3% госпіталізованих були вакциновані. Причому приклад по сусідству чоловік 70-ти років двічі вакцинований коронаваком тяжко захворів з усіма ковідними симптомами, але але результати його тесту в кінці кінців загубили. Тобто в статистику не попав.
моя тетя умерла в ковидной больнице с ковидом а написали диабет. Статистика по смертям может быть как и занижена (если в причине писать хронические болезни которые в сочетании с ковидом вызвали смерть) так и завышена если всем вподряд писать ковид.
Значить вмерла від діабета, а не ковіда. Думаю, що є правила що писати для хроніків і не для хроніків.
Гіпотетичний приклад: сильно напнувся, відірвався тромб, вмер. Не напишуть же: "вмер від сильного напинання"?
Igneus Вам нужно больше уделять внимание, в том числе, указанным выше сайтам {Дроздовых, Кристенко}, а не смерти здесь подсчитывать.
Смысл, если они лишь информируют, что делает ЕСПЧ? В таких случаях лучше уделить внимание первоисточнику, иначе возможен и "испорченный телефон". А первоисточник (ЕСПЧ) по вакцинации, если верить Дроздовым, принял единственное решение - по вакцинации детей в Чехии, никаких других решений принято им не было. Т.е. все что написано на
оказывается лишь мнениями юристов Дроздовых, но не мнением ЕСПЧ. Ну а мнения юристов могут быть прямо противоположными. Юристы Дроздовы считают так, а юристы Кабмина иначе (неужели в Кабмине и МОЗ нет юристов и им не показывают/согласовывают проекты решений?).
И смерти здесь я не подсчитываю.
из-за того, что Кабмин вносит изменения в свои постановления после их обжалования, меняя даже их номера, у юристов сменилась тактика. Поскольку в случае противоречия между постановлениями КМУ и Конституцией или законом Украины суд обязан применять акты высшей юридической силы, то есть Конституцию и законы, то юристы стараются не тратить время на обжалование постановлений Кабмина.
Т.е. вы признаете, что юристы постановления Кабмина не обжалуют. Вы считаете, что они
стараются не тратить время на обжалование постановлений Кабмина
а я считаю, что они не хотят
резать курицу, несущую золотые яйца
В обоих случаях (и у вас, и у меня), по вашим словам,
доказывание не может обосновываться на предположениях или, если попроще, не нужно заниматься гаданием на "кофейной гуще"
Т.е. т.к. нет обжалования, значит Кабмин и дальше будет издавать все новые и новые, "незаконные" (по словам юристов) Постановления. Но вы-то, как юрист должны знать, что "законность" или "незаконность" того или иного определяет только суд, но не yanyura или Igneus. А решений судов, что они незаконны (не путать с наложенными штрафами) нет (кроме приведенного выше Решения КСУ).
Вмешательство юриста будет необходимо лишь в случае, если суд первой инстанции признает обоснованность протокола полиции и наложит взыскание, например, штраф.
И вы думете, что адвокаты будут делать это бесплатно? И жаль, что адвокат Таліпова А.Г. об этом не знает. Из вашей ссылки:
Наконец, неужели Вы думаете, что Европейский фонд за демократию поддержал издание отчета о соблюдении прав граждан при применении статьи 44-3 КУоАП в условиях карантина для того, чтобы тоже извлечь из этого прибыль:
Поддержал издание, но не мнение, изложенное в отчете:
Цей звіт опубліковано за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Його зміст не обов’язково відображає офіційну позицію EED. Інформація чи погляди, висловлені у цьому матеріалі, є виключною відповідальністю його авторів. http://umdpl.info/wp-content/uploads/20 ... -KUpAP.pdf
Напишете потом, чем закончилось? До решения суда нет смысла гадать на "кофейной гуще" (утверждать, что суд полностью поддержит требования истца), но думаю, что "1 млн. грн. моральної шкоди на користь позивача" истец не получит.
Будивельнык летом , когда все было тихо и спокойно,обещал нам всем, что все позади, переболела критическая масса, плюс вакцинированные, плюс дети , в общем там более 100% населения уже с иммунитетом. И назвал сакральную цифру 50 смертей в день , не более, будет в Украине. С постепенным превращение в "просто грипп". (а это 5-6 тысяч в год) . Если со второй частью его прогноза никто особо не спорил, то "все позади" вызывало большое сомнение. Но так как Будивельнык дискутировать не стал и просто , как обычно, обзывал всех несогласных, теперь он выгребает подколки по поводу его "50".
В Тропинке от коронавируса умер херсонец с поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19
В Херсоне 67-летний мужчина заболел коронавирусом. 10 дней лечился дома, но становилось все хуже. Семейный врач направила пациента в горбольницу им Тропиных.
Там пенсионера с диагнозом «двусторонняя пневмония» положили в инфекционное отделение. Начали лечить, но ему становилось только хуже. Перевели в реанимационный бокс – на аппарат вентиляции легких. Шли дни, но дыхательная недостаточность обострялась и это очень удивляло врачей – ведь у больного был сертификат о вакцинации.
На второй неделе в реанимации пациент признался, что сертификат у него фальшивый. Он умер на 25-й день болезни.
Пост Истребина. Вторую часть отрезал, так как излишне эмоционально, да и я не согласен, что "Велыке Будивныцтво" было зря и все деньги надо было прожечь в Ковид. Имеющихся средств , имхо, при разумном подходе населения к вакцинации, было бы достаточно. Но они сами себе злобные буратины.
По оперативным данным дашборда "Экономика карантина" за октябрь умерло по Украине 77977 украинцев.
Рост смертность +56,4% Добавочных смертей 28135. Это 907 смертей каждый день сверх обычной смертности для октября в предшествующие года. В среднем в 2015-19 умирало 1607 человек в день. В октябре этого года в среднем умирало 2514 каждый день.
А если посмотреть внимательно на суточный график, то мы увидим что 25 октября было зафиксировано 3003 смерти. Что превышает средний показатель на 1400 смертей, или +87%
ЕМНИП я прогнозировал 20-25 тысяч лишних смертей. А может и 25-30. В любом случае оно рядом.
Я недавно приносил пост Будивельныка,где он писал "хоть с локдаунами , хоть без, хоть с вакцинацией,хоть без, но больше 20 тысяч смертей в год не будет". Мы умеем 28 за месяц. Потому что у Украины свой путь, тернистый, через попоболь. В котором льющий сладкий мед в уши, обещающий "все позади" - это "доктор наук", а тот, кто видит реальную ситуацию и предупреждает, что надо готовиться - тот "истерик" и "пэрэляканий".
З.Ы. И да, если провести параллели с РФ, то наши +28 тысяч в месяц - это их +110 тысяч в месяц. ЕМНИП они пока таких цифр не показывали. Так что ещё один прогноз красивых "не догоним РФ" можно отправить ф топку.