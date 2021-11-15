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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4350435143524353

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:Не хочу перечитывать всю ветку спрошу о том о чем возможно уже писали, как можно проверить достоверность ковид сертификата например на транспорте (троллейбус трамвай)? Я так понимаю без сканера qr кодов подключенному к общей базе МОЗ никак.

Легко, наприклад телефоном. Програмка COVID Certificate в плеймаркеті, там здається швейцарській хрестик на лого. Сканує штрих код, перевіряє з європейською базою. Українські теж там є, дійсні. Я себе знайшов :lol:Як правда з коронваком, не знаю. Він же кажись не визнаний там.
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:48

  IgA написав:
  Ромасик написав:минимума было достаточно для 250 умерших


ну вот когда в Украине с почти в 2 раза меньшим населением будет 150 умерших в день Вас может и выпустят погулять :D

летом было, а вы где тогда были?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:59

  Hotab написав:
  fler написав:Нардеп "Слуги народа" Алексей Устенко заявил, что 1000 гривен от Зеленского получат только те, кто вакцинируется двумя дозами после 19 декабря. А кто вакцинирован уже – не получит ничего.

ПС Хотаб :mrgreen:

Ну хоть обещанная вами тысяча то мне ж перепадёт, да? :D


Вам же объяснили, что не положено, так что мой отказ от тыщи в вашу пользу, увы, не прокатит :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Нардеп "Слуги народа" Алексей Устенко заявил, что 1000 гривен от Зеленского получат только те, кто вакцинируется двумя дозами после 19 декабря. А кто вакцинирован уже – не получит ничего.

З 19 грудня по 31 грудня 3 млн другою дозою вакцинувати нереально. Так що качка.
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ЛОБ

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