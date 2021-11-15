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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:41
vitaliian написав:
Не хочу перечитывать всю ветку спрошу о том о чем возможно уже писали, как можно проверить достоверность ковид сертификата например на транспорте (троллейбус трамвай)? Я так понимаю без сканера qr кодов подключенному к общей базе МОЗ никак.
Легко, наприклад телефоном. Програмка COVID Certificate в плеймаркеті, там здається швейцарській хрестик на лого. Сканує штрих код, перевіряє з європейською базою. Українські теж там є, дійсні. Я себе знайшов
Як правда з коронваком, не знаю. Він же кажись не визнаний там.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:48
IgA написав: Ромасик написав:
минимума было достаточно для 250 умерших
ну вот когда в Украине с почти в 2 раза меньшим населением будет 150 умерших в день Вас может и выпустят погулять
летом было, а вы где тогда были?
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:01
fler написав:
Нардеп "Слуги народа" Алексей Устенко заявил, что 1000 гривен от Зеленского получат только те, кто вакцинируется двумя дозами после 19 декабря. А кто вакцинирован уже – не получит ничего.
З 19 грудня по 31 грудня 3 млн другою дозою вакцинувати нереально. Так що качка.
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Вів 16 лис, 2021 08:29
ЛОБ
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