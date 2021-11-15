vitaliian написав:Не хочу перечитывать всю ветку спрошу о том о чем возможно уже писали, как можно проверить достоверность ковид сертификата например на транспорте (троллейбус трамвай)? Я так понимаю без сканера qr кодов подключенному к общей базе МОЗ никак.
Легко, наприклад телефоном. Програмка COVID Certificate в плеймаркеті, там здається швейцарській хрестик на лого. Сканує штрих код, перевіряє з європейською базою. Українські теж там є, дійсні. Я себе знайшов Як правда з коронваком, не знаю. Він же кажись не визнаний там.
vitaliian написав:Не хочу перечитывать всю ветку спрошу о том о чем возможно уже писали, как можно проверить достоверность ковид сертификата например на транспорте (троллейбус трамвай)? Я так понимаю без сканера qr кодов подключенному к общей базе МОЗ никак.
Легко, наприклад телефоном. Програмка COVID Certificate в плеймаркеті,
Так Дія на будь-якому смартфоні "вміє" відсканувати QR-код з іншої (сусідньої) Дії - та показати хто є власником сертифікату. Не потрібне додаткове COVID Certificate в плеймаркеті
Не факт, що це відомо перевіряючим, але ж то "їх проблема"
fler написав:Нардеп "Слуги народа" Алексей Устенко заявил, что 1000 гривен от Зеленского получат только те, кто вакцинируется двумя дозами после 19 декабря. А кто вакцинирован уже – не получит ничего.
Просто нардеп такой же умньій и такую же проверенную информацьію говорит, как и некоторьіе мои чорносписочники на форуме.
Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко опроверг свои же слова сообщив, что деньги "все-таки" получат все вакцинированные.
"1000 грн все-таки получат все, кто уже имеет 2 дозы вакцины через программу Дия. До конца года для этого должны выделить 3 млрд гривен. Для пенсионеров и тех, у кого нет Дии, будет предоставлен другой инструмент. В ближайшее время он будет представлен Кабинетом Министров", - сообщил Устенко