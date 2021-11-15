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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4351435243534354

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:14

  justit написав:Так Дія на будь-якому смартфоні "вміє" відсканувати QR-код з іншої (сусідньої) Дії - та показати хто є власником сертифікату.
Не потрібне додаткове COVID Certificate в плеймаркеті

Не факт, що це відомо перевіряючим, але ж то "їх проблема" :mrgreen:


вообщето сканировать сертификат для передачи в онлайн сервисы третьим лицам незаконно, т.к. сертификат содержит конфиденциальную информацию, на передачу которой нужно получить разрешение у её владельца.

https://voxukraine.org/nepravda-politsi ... rtyfikatu/
Інформація про стан здоров’я дійсно відноситься до конфіденційної інформації. Однак у законі “Про інформацію” йдеться про заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації без згоди особи. У випадку ж COVID-сертифікату йдеться про пред’явлення документа та підтвердження його чинності за згодою особи. Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката заборонена будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних даних.


Сканирование сертификата приложениями на смартфоне - это как-раз и есть збір, використання та передача конфіденційних данних третьим лицам, которые могут её в том числе и сохранять.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 16 лис, 2021 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:26

  Цитрин написав:
  justit написав:Так Дія на будь-якому смартфоні "вміє" відсканувати QR-код з іншої (сусідньої) Дії - та показати хто є власником сертифікату.
Не потрібне додаткове COVID Certificate в плеймаркеті

Не факт, що це відомо перевіряючим, але ж то "їх проблема" :mrgreen:


вообщето сканировать сертификат для передачи в онлайн сервисы третьим лицам незаконно, т.к. сертификат содержит конфиденциальную информацию, на передачу которой нужно получить разрешение у её владельца.

https://voxukraine.org/nepravda-politsi ... rtyfikatu/
Інформація про стан здоров’я дійсно відноситься до конфіденційної інформації. Однак у законі “Про інформацію” йдеться про заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації без згоди особи. У випадку ж COVID-сертифікату йдеться про пред’явлення документа та підтвердження його чинності за згодою особи. Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката заборонена будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних даних.


Сканирование сертификата приложениями на смартфоне - это как-раз и есть збір, використання та передача конфіденційних данних третьим лицам, которые могут её в том числе и сохранять.

Могут сохранять, а могут и не сохранять. Для выдвижения каких либо претензий -- нужно сначала доказать, что сохраняют :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:30

  _hunter написав:Могут сохранять, а могут и не сохранять. Для выдвижения каких либо претензий -- нужно сначала доказать, что сохраняют :lol:


А это не имеет значения для установления факта правонарушения. Закон нарушается в момент сбора и передачи, т.е. в момент сканирования приложением и отправки конфиденциальніх данных на обработку веб-сервисам приложения (которые принадлежат третьим лицам).

Пользователь предъявляя сертификат ведь дал согласие на проверку конкретным лицом, а он собрал и отправил конфиденциальные данные третьим лицам. :wink:

Более того, проверяющий не имея письменного согласия от владельца сертификата врядли вообще сможет доказать, что получал согласие на ознакомление с сертификатом. :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:36

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Могут сохранять, а могут и не сохранять. Для выдвижения каких либо претензий -- нужно сначала доказать, что сохраняют :lol:


А это не имеет значения для установления факта правонарушения. Закон нарушается в момент сбора и передачи, т.е. в момент сканирования приложением и отправки конфиденциальніх данных на обработку веб-сервисам приложения.

Пользователь предъявляя сертификат ведь дал согласие на проверку конкретным лицом, а он собрал и отправил конфиденциальные данные третьим лицам. :wink:

Более того, проверяющий не имея письменного согласия от владельца сертификата врядли вообще сможет доказать, что получал согласие на ознакомление с сертификатом. :)

Это имеет значение потому, что эти действия выполняются _до_ проверки
Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката заборонена будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних даних.

И для установления факта правонарушения нужно доказать -- что після проведення перевірки чинності -- все те действия выполнялись.

Элементарно сможет -- подсказываю: доказательством получения согласия является сам факт появления сертификата в зоне фокуса камеры :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:40

  _Mykola_ написав:"Служба безпеки України проводить обшуки у львівського противника вакцинації від коронавірусу Остапа Стахіва."

https://news.liga.net/ua/society/news/s ... pa-stahiva


Igneus, срочно берите своего коллегу Кравца и гойда защищать антивакса-страдальца за право "медицинского невмешательства". Мучеником же человек стать рискует :mrgreen:

PS: злые языки поговаривают, что СБУ там ищет связи с РФ, но и сама по себе пропаганда антивакцинаторства, ИМХО, должна быть приравнена к информационному терроризму
zРадио
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Вів 16 лис, 2021 14:33
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