justit написав:Так Дія на будь-якому смартфоні "вміє" відсканувати QR-код з іншої (сусідньої) Дії - та показати хто є власником сертифікату. Не потрібне додаткове COVID Certificate в плеймаркеті
Не факт, що це відомо перевіряючим, але ж то "їх проблема"
вообщето сканировать сертификат для передачи в онлайн сервисы третьим лицам незаконно, т.к. сертификат содержит конфиденциальную информацию, на передачу которой нужно получить разрешение у её владельца.
Інформація про стан здоров’я дійсно відноситься до конфіденційної інформації. Однак у законі “Про інформацію” йдеться про заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації без згоди особи. У випадку ж COVID-сертифікату йдеться про пред’явлення документа та підтвердження його чинності за згодою особи. Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката заборонена будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних даних.
Сканирование сертификата приложениями на смартфоне - это как-раз и есть збір, використання та передача конфіденційних данних третьим лицам, которые могут её в том числе и сохранять.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 16 лис, 2021 15:23, всього редагувалось 1 раз.
justit написав:Так Дія на будь-якому смартфоні "вміє" відсканувати QR-код з іншої (сусідньої) Дії - та показати хто є власником сертифікату. Не потрібне додаткове COVID Certificate в плеймаркеті
Не факт, що це відомо перевіряючим, але ж то "їх проблема"
вообщето сканировать сертификат для передачи в онлайн сервисы третьим лицам незаконно, т.к. сертификат содержит конфиденциальную информацию, на передачу которой нужно получить разрешение у её владельца.
Інформація про стан здоров’я дійсно відноситься до конфіденційної інформації. Однак у законі “Про інформацію” йдеться про заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації без згоди особи. У випадку ж COVID-сертифікату йдеться про пред’явлення документа та підтвердження його чинності за згодою особи. Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката заборонена будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних даних.
Сканирование сертификата приложениями на смартфоне - это как-раз и есть збір, використання та передача конфіденційних данних третьим лицам, которые могут её в том числе и сохранять.
Могут сохранять, а могут и не сохранять. Для выдвижения каких либо претензий -- нужно сначала доказать, что сохраняют
_hunter написав:Могут сохранять, а могут и не сохранять. Для выдвижения каких либо претензий -- нужно сначала доказать, что сохраняют
А это не имеет значения для установления факта правонарушения. Закон нарушается в момент сбора и передачи, т.е. в момент сканирования приложением и отправки конфиденциальніх данных на обработку веб-сервисам приложения (которые принадлежат третьим лицам).
Пользователь предъявляя сертификат ведь дал согласие на проверку конкретным лицом, а он собрал и отправил конфиденциальные данные третьим лицам.
Более того, проверяющий не имея письменного согласия от владельца сертификата врядли вообще сможет доказать, что получал согласие на ознакомление с сертификатом.
_hunter написав:Могут сохранять, а могут и не сохранять. Для выдвижения каких либо претензий -- нужно сначала доказать, что сохраняют
А это не имеет значения для установления факта правонарушения. Закон нарушается в момент сбора и передачи, т.е. в момент сканирования приложением и отправки конфиденциальніх данных на обработку веб-сервисам приложения.
Пользователь предъявляя сертификат ведь дал согласие на проверку конкретным лицом, а он собрал и отправил конфиденциальные данные третьим лицам.
Более того, проверяющий не имея письменного согласия от владельца сертификата врядли вообще сможет доказать, что получал согласие на ознакомление с сертификатом.
Это имеет значение потому, что эти действия выполняются _до_ проверки
Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката заборонена будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних даних.
И для установления факта правонарушения нужно доказать -- что після проведення перевірки чинності -- все те действия выполнялись.
Элементарно сможет -- подсказываю: доказательством получения согласия является сам факт появления сертификата в зоне фокуса камеры