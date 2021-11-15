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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4351435243534354 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Вів 16 лис, 2021 15:14 justit написав: Так Дія на будь-якому смартфоні "вміє" відсканувати QR-код з іншої (сусідньої) Дії - та показати хто є власником сертифікату.

Не потрібне додаткове COVID Certificate в плеймаркеті



Не факт, що це відомо перевіряючим, але ж то "їх проблема" Так Дія на будь-якому смартфоні "вміє" відсканувати QR-код з іншої (сусідньої) Дії - та показати хто є власником сертифікату.Не потрібне додаткове COVID Certificate в плеймаркетіНе факт, що це відомо перевіряючим, але ж то "їх проблема"



вообщето сканировать сертификат для передачи в онлайн сервисы третьим лицам незаконно, т.к. сертификат содержит конфиденциальную информацию, на передачу которой нужно получить разрешение у её владельца.



https://voxukraine.org/nepravda-politsi ... rtyfikatu/

Інформація про стан здоров’я дійсно відноситься до конфіденційної інформації. Однак у законі “Про інформацію” йдеться про заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації без згоди особи. У випадку ж COVID-сертифікату йдеться про пред’явлення документа та підтвердження його чинності за згодою особи. Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката заборонена будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних даних.



Сканирование сертификата приложениями на смартфоне - это как-раз и есть збір, використання та передача конфіденційних данних третьим лицам, которые могут её в том числе и сохранять. вообщето сканировать сертификат для передачи в онлайн сервисы третьим лицам незаконно, т.к. сертификат содержит конфиденциальную информацию, на передачу которой нужно получить разрешение у её владельца.Сканирование сертификата приложениями на смартфоне - это как-раз и есть збір, використання та передача конфіденційних данних третьим лицам, которые могут её в том числе и сохранять. Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 16 лис, 2021 15:23, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 624 З нами з: 26.06.21 Подякував: 101 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 15:26 Цитрин написав: justit написав: Так Дія на будь-якому смартфоні "вміє" відсканувати QR-код з іншої (сусідньої) Дії - та показати хто є власником сертифікату.

Не потрібне додаткове COVID Certificate в плеймаркеті



Не факт, що це відомо перевіряючим, але ж то "їх проблема" Так Дія на будь-якому смартфоні "вміє" відсканувати QR-код з іншої (сусідньої) Дії - та показати хто є власником сертифікату.Не потрібне додаткове COVID Certificate в плеймаркетіНе факт, що це відомо перевіряючим, але ж то "їх проблема"



вообщето сканировать сертификат для передачи в онлайн сервисы третьим лицам незаконно, т.к. сертификат содержит конфиденциальную информацию, на передачу которой нужно получить разрешение у её владельца.



https://voxukraine.org/nepravda-politsi ... rtyfikatu/

Інформація про стан здоров’я дійсно відноситься до конфіденційної інформації. Однак у законі “Про інформацію” йдеться про заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації без згоди особи. У випадку ж COVID-сертифікату йдеться про пред’явлення документа та підтвердження його чинності за згодою особи. Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката заборонена будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних даних.



Сканирование сертификата приложениями на смартфоне - это как-раз и есть збір, використання та передача конфіденційних данних третьим лицам, которые могут её в том числе и сохранять. вообщето сканировать сертификат для передачи в онлайн сервисы третьим лицам незаконно, т.к. сертификат содержит конфиденциальную информацию, на передачу которой нужно получить разрешение у её владельца.Сканирование сертификата приложениями на смартфоне - это как-раз и есть збір, використання та передача конфіденційних данних третьим лицам, которые могут её в том числе и сохранять.

Могут сохранять, а могут и не сохранять. Для выдвижения каких либо претензий -- нужно сначала доказать, что сохраняют Могут сохранять, а могут и не сохранять. Для выдвижения каких либо претензий -- нужно сначала доказать, что сохраняют _hunter Повідомлень: 5452 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 15:30 _hunter написав: Могут сохранять, а могут и не сохранять. Для выдвижения каких либо претензий -- нужно сначала доказать, что сохраняют Могут сохранять, а могут и не сохранять. Для выдвижения каких либо претензий -- нужно сначала доказать, что сохраняют



А это не имеет значения для установления факта правонарушения. Закон нарушается в момент сбора и передачи, т.е. в момент сканирования приложением и отправки конфиденциальніх данных на обработку веб-сервисам приложения (которые принадлежат третьим лицам).



Пользователь предъявляя сертификат ведь дал согласие на проверку конкретным лицом, а он собрал и отправил конфиденциальные данные третьим лицам.



Более того, проверяющий не имея письменного согласия от владельца сертификата врядли вообще сможет доказать, что получал согласие на ознакомление с сертификатом. А это не имеет значения для установления факта правонарушения. Закон нарушается в момент сбора и передачи, т.е. в момент сканирования приложением и отправки конфиденциальніх данных на обработку веб-сервисам приложения (которые принадлежат третьим лицам).Пользователь предъявляя сертификат ведь дал согласие на проверку конкретным лицом, а он собрал и отправил конфиденциальные данные третьим лицам.Более того, проверяющий не имея письменного согласия от владельца сертификата врядли вообще сможет доказать, что получал согласие на ознакомление с сертификатом. Цитрин

Повідомлень: 624 З нами з: 26.06.21 Подякував: 101 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 15:36 Цитрин написав: _hunter написав: Могут сохранять, а могут и не сохранять. Для выдвижения каких либо претензий -- нужно сначала доказать, что сохраняют Могут сохранять, а могут и не сохранять. Для выдвижения каких либо претензий -- нужно сначала доказать, что сохраняют



А это не имеет значения для установления факта правонарушения. Закон нарушается в момент сбора и передачи, т.е. в момент сканирования приложением и отправки конфиденциальніх данных на обработку веб-сервисам приложения.



Пользователь предъявляя сертификат ведь дал согласие на проверку конкретным лицом, а он собрал и отправил конфиденциальные данные третьим лицам.



Более того, проверяющий не имея письменного согласия от владельца сертификата врядли вообще сможет доказать, что получал согласие на ознакомление с сертификатом. А это не имеет значения для установления факта правонарушения. Закон нарушается в момент сбора и передачи, т.е. в момент сканирования приложением и отправки конфиденциальніх данных на обработку веб-сервисам приложения.Пользователь предъявляя сертификат ведь дал согласие на проверку конкретным лицом, а он собрал и отправил конфиденциальные данные третьим лицам.Более того, проверяющий не имея письменного согласия от владельца сертификата, что получал согласие на ознакомление с сертификатом.

Это имеет значение потому, что эти действия выполняются _до_ проверки

Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката заборонена будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних даних.

И для установления факта правонарушения нужно доказать -- что після проведення перевірки чинності -- все те действия выполнялись.



Элементарно сможет -- подсказываю: доказательством получения согласия является сам факт появления сертификата в зоне фокуса камеры Это имеет значение потому, что эти действия выполняются _до_ проверкиИ для установления факта правонарушения нужно доказать -- что після проведення перевірки чинності -- все те действия выполнялись.Элементарно сможет -- подсказываю: доказательством получения согласия является сам факт появления сертификата в зоне фокуса камеры _hunter Повідомлень: 5452 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 15:40 _Mykola_ написав: "Служба безпеки України проводить обшуки у львівського противника вакцинації від коронавірусу Остапа Стахіва."



https://news.liga.net/ua/society/news/s ... pa-stahiva "Служба безпеки України проводить обшуки у львівського противника вакцинації від коронавірусу Остапа Стахіва."



Igneus, срочно берите своего коллегу Кравца и гойда защищать антивакса-страдальца за право "медицинского невмешательства". Мучеником же человек стать рискует



PS: злые языки поговаривают, что СБУ там ищет связи с РФ, но и сама по себе пропаганда антивакцинаторства, ИМХО, должна быть приравнена к информационному терроризму , срочно берите своего коллегу Кравца и гойда защищать антивакса-страдальца за право "медицинского невмешательства". Мучеником же человек стать рискуетPS: злые языки поговаривают, что СБУ там ищет связи с РФ, но и сама по себе пропаганда антивакцинаторства, ИМХО, должна быть приравнена к информационному терроризму zРадио

Повідомлень: 11654 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2746 раз. Подякували: 6019 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4351435243534354 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7854 13064414

buratinyo Вів 16 лис, 2021 14:33