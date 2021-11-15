Додано: Вів 16 лис, 2021 15:51

_hunter написав: Это имеет значение потому, что эти действия выполняются _до_ проверки

Это имеет значение потому, что эти действия выполняются _до_ проверки

_hunter написав: И для установления факта правонарушения нужно доказать -- что після проведення перевірки чинності -- все те действия выполнялись.



Элементарно сможет -- подсказываю: доказательством получения согласия является сам факт появления сертификата в зоне фокуса камеры И для установления факта правонарушения нужно доказать -- что після проведення перевірки чинності -- все те действия выполнялись.Элементарно сможет -- подсказываю: доказательством получения согласия является сам факт появления сертификата в зоне фокуса камеры

Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя



1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -



караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.



2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, -



караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Вы внимательно читали постанову? _До_ проверки сертификата нужно получить согласие на проверку, иначе использование сертификата не допускается.Если разрешение на проверку есть - не вопрос, можете проверять, но передавать для проверки конфиденциальные данные третьим лицам нельзя. Проверку должно производить именно то лицо, которому дано согласие на проверку.Тоесть сканировать конфиденциальные данные приложением, отправляющим отсканированные данные через интернет третьим лицам нельзя.Хотите передать данные сертификата приложению или какому-либо сервису, вначале будьте добры - получите письменное согласие от владельца именно на передачу данных конкретному сервису и конкретной цели такой передачи.Тоесть хотите проверять приложением в смартфоне/планшете/компьютере - у Вас должно быть два письменных согласия от владельца сертификата:1) согласие на ознакомление и проверку Вами2) согласие на сбор и передачу конфиденциальных данных конкретному приложению/сервису с конкретной цельюЭлементарно, факт фотофиксации конфиденциальных данных фотокамерой есть? Есть. Письменное разрешение от владельца конфиденциальных данных есть? Нет.Вот Вам и пожалуйста -